嘉義市長延選：傲慢與不知反省，讓綠營民主聖地反而成為藍營堡壘

文：陳文瀾

11月26日，台灣進行九合一大選，全國各縣市首長皆進行改選，唯獨嘉義市例外。因有候選人在登記截止後至選舉投票日前辭世，依現行《選舉罷免法》第30-1條，嘉義市市長選舉被迫中止，並延至12月18日再投票；縱使選期延宕，但現任市長、中國國民黨籍的黃敏惠，依然如外界預期，輕鬆勝出。

此次嘉義市市長延選，大多數國人首次方知有此法條，但聽聞後，無不覺多此一舉。延選的代價是，政府得多支出上千萬元公帑，且若非有現任市長參選，且其再度勝選，新市長還得與其他勝選的縣市首長同時上任，籌組新執政團隊的時間，僅有7天。

不知修法減少延、補選

然而，九合一大選中的里長選舉，桃園市桃園區中興里亦有候選人，在正式選舉期間辭世，但因其適用《選舉罷免法》第30-2條規定，得以如期選舉。縣市市長選舉延期，雖是空前，但不一定絕後；但迄今，台灣各主要政黨，特別是在立法院席次占優勢的民進黨，未有修訂《選舉罷免法》條文的倡議，實為嚴重失職與怠惰。

2020年6月高雄市市長罷免選舉，與同年8月高雄市市長補選，當時即有選舉過於頻密的民怨，但政治人物樂得發選舉財，壓根懶理此怨。其實，美國各州的罷免、改選投票，多同時進行，例如在2003年，原任加州州長戴維斯（Gray Davis）遭選民罷免，影星阿諾・史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）同天在改選投票中勝出，成為新任加州州長。

除了嘉義市市長延選，因中國國民黨立委蔣萬安在台北市市長選舉中獲勝，且其所餘立委任期過半，故台北市中山區、北松山區立委席次，必須進行補選，同樣勞民傷財。

若酌情修訂《選舉罷免法》條文，即可減少延選、改選的次數，不僅可與民休息，還可杜絕「剛選上市議員，又立刻投入立委補選」的政治奇觀。然而，對朝野政黨而言，修訂《選舉罷免法》條文，僅是雞皮蒜毛的小事，根本引不起他們的關注；何況，有延選、補選吸引媒體，政黨樂得集體怠惰，政治人物還可大賺政論節目的通告費，何樂而不為！

民主聖地嘉義今安在？

在北港溪以南，昔日的民主聖地嘉義市，現卻是藍軍唯一的堡壘，而民進黨卻始終無人可戰勝黃敏惠，只能寄望下一次市長選舉。可悲的是，昔日東台灣唯一的「綠地」ーー宜蘭縣，聲名狼藉、官司纏身的林姿妙，也可輕鬆連任，甚至還獲邀幫黃敏惠助選。

林姿妙政績自遠不如前輩陳定南、游錫堃，但形象憨厚、討喜，縱使能力、操守備受爭議，民進黨卻無人可匹敵。將第4次擔任嘉義市市長的黃敏惠，連若干嘉義市藍營支持者有時也戲稱她為「公園惠」，即除興建、修繕公園外，其他政績乏善可陳；但由於她媒體形象尚佳，凡她參選市長，民進黨屢戰屢敗。

不負「公園惠」之名，黃敏惠第3次擔任嘉義市市長時，又大力「整頓」嘉義市眾公園。而在新冠肺炎疫情高峰期，黃敏惠慷嘉義市市政府之慨，不思嘉義市鐵路高架化，尚有鉅款待籌，發放嘉義市市民每人2000元「振興消費金」，以拉抬個人聲望。

然而，嘉義市房價飆漲、產業不興、停車與交通亂象無解，黃敏惠也從未提出解決方案。更令人詬病的是，黃敏惠讓嘉義市政府，成為中國國民黨政二代「洗資歷的勝地」；2011年時，她曾任命與文化無直接相關的前立委郭素春之子洪孟楷，擔任文化局局長，2021年，她又指派從無相關經歷的前立委潘維剛之子田長沛，擔任建設處處長。

除此，黃敏惠刻意「栽培」的「青年才俊」，也不乏大樁腳的子女。然而，縱使有上述負面事件，黃敏惠依然「政通人和」；甚至，在投票前一天，嘉義市政府教育處原本強制嘉義市所有國中小學生，「觀賞」嘉義市國際管樂節30周年踩街活動，後因寒流才取消，也無傷黃敏惠的選情。

Photo Credit: 中央社

民進黨沒用心經營嘉義市

並非黃敏惠強不可撼，而是民進黨長久疏於經營地方，候選人得不到中間選民的認可，敗局早定。上屆嘉義市市長選舉後，連任失敗的涂醒哲，轉任財團法人生物技術開發中心董事長；即使是民進黨堅定支持者也相信，上次嘉義市立委黨內初選失利、接著「高升」總統府副秘書長的李俊俋，此次嘉義市市長敗選後，執政黨依然會為他保留位置，讓他續享「高官厚祿」。

因選民皆有此想，故李俊俋的民調始終低迷不振，從未逼近過黃敏惠。其實，硬著頭皮投入選戰的李俊俋敗選，敗因與民進黨在新北市、桃園市首長選舉的失利相同，候選人產生於上意、而非民意，連鐵桿支持者都未必信服，遑論獲得中間選民青睞。

雖然妻兒都留在嘉義市任教、求學，但李俊俋已與嘉義市市政疏遠數年，卻也是不爭的事實。民進黨的窘境是，無意參選的李俊俋被迫戰，最有實力與黃敏惠一搏的現任立委王美惠不願戰，也無資深市議員願捨棄唾手可得的市議員席次，投身市長選舉。

敗象早現，卻祇知推諉

其實，敗局在四年前就可預見，但民進黨四年來並未有任何努力，試圖阻止這場慘敗。多年來，民進黨政治人物敗選，皆推託於選區政治版圖藍大於綠，但嘉義市、宜蘭縣兩個綠營基地，縣市長選舉卻接連敗北，原因只剩下傲慢與不知反省。

此次九合一大選，選後不少人在社群媒體，熱議苗栗縣苑裡鎮新任鎮長劉育育。劉育育在苑裡鎮創辦獨立書店，推動藝文、公益活動，長期努力獲得認同，首次參選便獲勝。民進黨若執意指派「國王人馬」參選，不願扶持在地長期耕耘的青年，就只能繼續迎接下一場敗仗！