2023/01/10,
健康

「北歐式健走」是否比快走或慢跑更好？從「科學證據」來看整體而言沒有比較好

「北歐式健走」是否比快走或慢跑更好？從「科學證據」來看整體而言沒有比較好
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北歐式健走就是像滑雪一樣拿著兩枝桿子走路。至於具體的走法，網路上有很多資訊，我就不多談了。我要專注的是這些網路資訊所缺乏的，那就是「科學證據」。有關北歐式健走是否比快走或慢跑更好，請看下面這14篇論文。如果您沒時間看，那我就先說：整體而言沒有比較好。

讀者陳衛君2022年11月28日在〈快走比慢跑消耗更多熱量，體育教授說的〉的回應欄留言：「不知道教授是否有關於北歐式健走（Nordic Walking）與快走或慢跑做比較的研究文獻」。

北歐式健走就是像滑雪一樣拿著兩枝桿子走路。至於具體的走法，網路上有很多資訊，我就不多談了。我要專注的是這些網路資訊所缺乏的，那就是「科學證據」。例如下面這三篇網路文章，都有說北歐式健走燃燒比較多熱量，但卻都沒有提供科學證據。

有關北歐式健走是否對巴金森氏症病人有益，請看今（2023）年9月發表的〈Effects of Nordic walking in people with Parkinson’s disease: A systematic review and meta-analysis〉（北歐式健走對帕金森病患者的影響：系統評價和薈萃分析）。結論：

除了行走能力，報告的北歐式健走統計顯著益處均無臨床意義。雖然堅持北歐式健走計劃是好的，但它的實踐產生了一些不利影響。 北歐式健走的實踐不會導致帕金森病患者的整體運動障礙、功能活動性、平衡和身體健康發生臨床上顯著的變化。 這種療法似乎可以改善步行能力和生活質量，儘管需要對後一種結果進行進一步研究。

有關北歐式健走是否比快走或慢跑更好，請看下面這14篇論文。如果您沒時間看，那我就先說：整體而言沒有比較好。

2006：Comparison of kinematic and kinetic parameters between the locomotion patterns in nordic walking, walking and running（北歐式健走、步行和跑步運動模式之間運動學和動力學參數的比較）。結論：與步行相比，沒有任何運動學參數表明北歐式健走有「生理益處」。

2006：Physiological responses to nordic walking, walking and jogging（北歐式健走、步行和慢跑的生理反應）。結論：在次最大乳酸水平時北歐式健走的速度是低於步行和慢跑。 通過執行北歐式健走形成的氧氣攝取並不像以前報導的那樣高。

2008：Inverse dynamic analysis of the lower extremities during nordic walking, walking, and running（北歐式健走、步行、跑步過程中下肢的逆向動力學分析）。結論：結果顯示北歐式健走沒有生物力學益處。 相反，與步行相比，北歐式健走在腳後跟觸地後涉及更大的膝關節負荷。這是由於在支撐階段的第一部分中更長的步幅和更高的鞋底角度。

與跑步相比，北歐式健走的矢狀面和額狀面力矩較小，但在橫向平面中，北歐式健走的踝關節力矩大於步行或跑步。基於這些結果，不建議將北歐式健走作為了減少下肢生物力學負荷的人的鍛煉方式。

2009：No difference in the hemodynamic response to Nordic pole walking vs. conventional brisk walking–a randomized exercise field test using the ultrasonic cardiac output monitor （USCOM）（北歐撐桿行走與傳統快走的血流動力學反應沒有差異——使用超聲波心輸出量監測儀 （USCOM） 進行的隨機運動現場測試）

2011：Lower and upper extremity loading in nordic walking in comparison with walking and running（與步行和跑步相比，北歐式健走的下肢和上肢負荷）。結論：與相同速度（8公里/小時和8.5公里/小時）的跑步相比，北歐式健走可以推薦為低衝擊運動，負荷率降低36％，旋前速度降低59％。 然而，北歐式健走的高手腕加速度表明上肢暴露在相當大的重複性衝擊中，這可能導致上肢過度使用損傷。

2011：Effects of a flexibility and relaxation programme, walking, and nordic walking on Parkinson’s disease（靈活性和放鬆計劃、步行和北歐式健走對帕金森病的影響）。結論：北歐式健走在改善姿勢穩定性、步幅、步態模式和步態變異性方面優於步行。

2013：Effects of nordic walking compared to conventional walking and band-based resistance exercise on fitness in older adults（北歐式健走與傳統行走和帶式阻力運動相比對老年人健康的影響）。結論：北歐式健走、傳統行走和阻力訓練對老年人有益。 北歐式健走和傳統行走都可以改善心肺健康，而阻力訓練則不能。 與傳統步行相比，北歐式健走在上半身肌肉力量方面提供了額外的好處。

2013：Comparison of the Effects of Walking with and without Nordic Pole on Upper Extremity and Lower Extremity Muscle Activation（有無北歐撐桿的行走對上肢和下肢肌肉激活影響的比較）。結論：與常規行走相比，使用北歐撐桿增加了上肢的肌肉活動，但不影響下肢。


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