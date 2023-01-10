「北歐式健走」是否比快走或慢跑更好？從「科學證據」來看整體而言沒有比較好
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北歐式健走就是像滑雪一樣拿著兩枝桿子走路。至於具體的走法，網路上有很多資訊，我就不多談了。我要專注的是這些網路資訊所缺乏的，那就是「科學證據」。有關北歐式健走是否比快走或慢跑更好，請看下面這14篇論文。如果您沒時間看，那我就先說：整體而言沒有比較好。
讀者陳衛君2022年11月28日在〈快走比慢跑消耗更多熱量，體育教授說的〉的回應欄留言：「不知道教授是否有關於北歐式健走（Nordic Walking）與快走或慢跑做比較的研究文獻」。
北歐式健走就是像滑雪一樣拿著兩枝桿子走路。至於具體的走法，網路上有很多資訊，我就不多談了。我要專注的是這些網路資訊所缺乏的，那就是「科學證據」。例如下面這三篇網路文章，都有說北歐式健走燃燒比較多熱量，但卻都沒有提供科學證據。
- 《明報健康網》2020年12月30日發表的〈北歐式健步行 可多燃50％熱量〉：「北歐式健步行是一種中等強度帶氧運動，大約每小時燃燒400千卡熱量，較步行或健走多燃燒30％至50％熱量……」
- 《關鍵評論網》2022年9月30日發表的〈比正常走路多燃燒18％卡路里：你應該嘗試「北歐式健走」的七個原因〉：「早在1995年，研究人員就注意到北歐式健走比常規式走路燃燒更多卡路里。實際上，它比正常走路要多燃燒18％的卡路里。」
- 《康健》2022年10月14日發表的〈北歐式健走風行全球 健走杖可用登山杖取代嗎？〉：「相較於傳統健走，這種健走姿勢猶如滑雪、藉由一對健走杖輔助步行，因此能動到更多肌肉、燃燒更多熱量，……巴金森氏症的病人可藉由這項運動練習平衡……」
有關北歐式健走是否對巴金森氏症病人有益，請看今（2023）年9月發表的〈Effects of Nordic walking in people with Parkinson’s disease: A systematic review and meta-analysis〉（北歐式健走對帕金森病患者的影響：系統評價和薈萃分析）。結論：
除了行走能力，報告的北歐式健走統計顯著益處均無臨床意義。雖然堅持北歐式健走計劃是好的，但它的實踐產生了一些不利影響。 北歐式健走的實踐不會導致帕金森病患者的整體運動障礙、功能活動性、平衡和身體健康發生臨床上顯著的變化。 這種療法似乎可以改善步行能力和生活質量，儘管需要對後一種結果進行進一步研究。
有關北歐式健走是否比快走或慢跑更好，請看下面這14篇論文。如果您沒時間看，那我就先說：整體而言沒有比較好。
2006：Comparison of kinematic and kinetic parameters between the locomotion patterns in nordic walking, walking and running（北歐式健走、步行和跑步運動模式之間運動學和動力學參數的比較）。結論：與步行相比，沒有任何運動學參數表明北歐式健走有「生理益處」。
2006：Physiological responses to nordic walking, walking and jogging（北歐式健走、步行和慢跑的生理反應）。結論：在次最大乳酸水平時北歐式健走的速度是低於步行和慢跑。 通過執行北歐式健走形成的氧氣攝取並不像以前報導的那樣高。
2008：Inverse dynamic analysis of the lower extremities during nordic walking, walking, and running（北歐式健走、步行、跑步過程中下肢的逆向動力學分析）。結論：結果顯示北歐式健走沒有生物力學益處。 相反，與步行相比，北歐式健走在腳後跟觸地後涉及更大的膝關節負荷。這是由於在支撐階段的第一部分中更長的步幅和更高的鞋底角度。
與跑步相比，北歐式健走的矢狀面和額狀面力矩較小，但在橫向平面中，北歐式健走的踝關節力矩大於步行或跑步。基於這些結果，不建議將北歐式健走作為了減少下肢生物力學負荷的人的鍛煉方式。
2009：No difference in the hemodynamic response to Nordic pole walking vs. conventional brisk walking–a randomized exercise field test using the ultrasonic cardiac output monitor （USCOM）（北歐撐桿行走與傳統快走的血流動力學反應沒有差異——使用超聲波心輸出量監測儀 （USCOM） 進行的隨機運動現場測試）
2011：Lower and upper extremity loading in nordic walking in comparison with walking and running（與步行和跑步相比，北歐式健走的下肢和上肢負荷）。結論：與相同速度（8公里/小時和8.5公里/小時）的跑步相比，北歐式健走可以推薦為低衝擊運動，負荷率降低36％，旋前速度降低59％。 然而，北歐式健走的高手腕加速度表明上肢暴露在相當大的重複性衝擊中，這可能導致上肢過度使用損傷。
2011：Effects of a flexibility and relaxation programme, walking, and nordic walking on Parkinson’s disease（靈活性和放鬆計劃、步行和北歐式健走對帕金森病的影響）。結論：北歐式健走在改善姿勢穩定性、步幅、步態模式和步態變異性方面優於步行。
2013：Effects of nordic walking compared to conventional walking and band-based resistance exercise on fitness in older adults（北歐式健走與傳統行走和帶式阻力運動相比對老年人健康的影響）。結論：北歐式健走、傳統行走和阻力訓練對老年人有益。 北歐式健走和傳統行走都可以改善心肺健康，而阻力訓練則不能。 與傳統步行相比，北歐式健走在上半身肌肉力量方面提供了額外的好處。
2013：Comparison of the Effects of Walking with and without Nordic Pole on Upper Extremity and Lower Extremity Muscle Activation（有無北歐撐桿的行走對上肢和下肢肌肉激活影響的比較）。結論：與常規行走相比，使用北歐撐桿增加了上肢的肌肉活動，但不影響下肢。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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