2022/12/20,
拉美

阿根廷熱血球迷的創意改編，《Muchachos》世界盃爆紅成神曲、連梅西都愛

阿根廷熱血球迷的創意改編，《Muchachos》世界盃爆紅成神曲、連梅西都愛
阿根廷世界盃奪冠，首都布宜諾斯艾利斯擠滿慶祝人潮。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

這首歌在世足賽下載量竄升到全球第一，在一些南美國家甚至打破了瑪莉亞．凱莉的聖誕神曲《All I want for Christmas is you》。這首歌的作者，只是一個熱情的教師球迷，他說「這是馬拉度納過世後的第一次世界盃，我想創作一首歌，拋開梅西和馬拉度納之間很長時間不斷的比較和競爭......他們都是我們的。」

睽違36年奪冠，阿根廷舉國上下陷入瘋狂，首都布宜諾斯艾利斯的知名景點方尖碑（Obelisk）上湧現人潮，甚至有民眾爬到紅綠燈、公車頂上，高舉國旗慶祝。這支鍍金的國家隊現在已經回到了阿根廷，政府宣布當地時間星期二（20日）全國放假一天，與國家英雄們同樂。

不知道你有沒有發現，Instagram、Twitter上看到的各種慶祝影片，背景音樂都是同一首——不是FIFA世界盃官方主題曲《Dreamers》，而是一首充滿拉丁韻律的動感歌曲《Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar》（夥伴們，現在我們又重燃興奮），因為傳唱次數之多，幾場球賽看下來，或許你也能跟著旋律哼個幾句。

這首歌在世足賽下載量竄升到全球第一，在一些南美國家甚至打敗了瑪莉亞．凱莉（Mariah Carey）的聖誕神曲《All I want for Christmas is you》

阿根廷在今年世界盃奪得冠軍後，這首歌單日更達到157.8萬次播放，打破了阿根廷Spotify歌曲的播放次數，累計播放次數逼近800萬次。

老歌翻唱爆紅，來自一個熱情的教師球迷

這首歌的旋律是阿根廷搖滾樂團「La Mosca Tsé - Tsé」2003年的一首歌《Muchachos, Esta Noche Me Emborracho》（夥伴們，今晚我又喝醉了），不過會被重新改編、並在世界盃爆紅，其實來自一個熱情的球迷。

2021年9月，阿根廷在世界盃小組資格賽中對上玻利維亞，一位阿根廷的老師，同時也是死忠的足球迷Fernando Romero在接受當地媒體TyC Sport採訪時，重新改編這首歌的歌詞，懷念在2020年因心臟病過世的阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Armando Maradona），也用來鼓勵本屆世界盃率領阿根廷出賽的隊長梅西（Lionel Messi），歌詞描述了阿根廷過去在各大足球賽事的歷程，也加入了一些能引起阿根廷民眾共鳴的關鍵字：馬爾維納斯群島、以及去年美洲盃對上巴西那場讓人難忘的決賽。

En Argentina nací
我出生在阿根廷

Tierra del Diego y Lionel
孕育馬拉度納與梅西的土地

De los pibes de Malvinas
來自馬爾維納斯的孩子們（阿根廷與英國爭奪馬爾維納斯島嶼的主權，雙方至今仍宣稱擁有這座島嶼的主權，英國稱這座島為福克蘭群島）

Que jamás olvidaré
我們永遠不會忘記

No te lo puedo explicar
我無法向你解釋

Porque no vas a entender
因為你不能明白

Las finales que perdimos
我們輸掉的那些場決賽（1990與2014阿根廷在世界盃冠軍賽分別輸給西德和德國）

Cuantos años la lloré
我為此哭了多少年

Pero eso se terminó
但一切都結束了

Porque en el Maracaná
因為在馬拉卡納體育館

La final con los brazucas
與巴西的決賽

La volvió a ganar papá
爸爸又贏了（阿根廷在2021年美洲盃決賽踢贏世仇巴西）

Muchachos
夥伴們啊

Ahora nos volvimos a ilusionar
我們又重燃興奮

Quiero ganar la tercera
我想要阿根廷贏得第3座世界盃冠軍

Quiero ser campeón mundial
我想要阿根廷成為世界冠軍

Y al Diego
和馬拉度納一起

Desde el cielo lo podemos ver
我們可以看到他在天堂

Con Don Diego y La Tota
與他已故的爸爸媽媽一起

Alentándolo a Lionel
為梅西加油歡呼

這段受訪影片傳到了梅西那裡，據說梅西非常喜歡，甚至說這是他最喜歡的世界盃歌曲。

於是這首歌的原唱La Mosca不止重新翻唱了這首歌，更聯繫了這位熱情的教師球迷，邀請他一起錄MV，並將他同列為這首歌的共同作者。

Fernando Romero事後接受媒體訪問時談到了他改編歌詞的起心動念：「這是馬拉度納過世後的第一次世界盃。」「我想創作一首歌，拋開梅西和馬拉度納之間很長時間不斷的比較和競爭......他們都是我們的。」他強調。

這首歌意外竄紅，Fernando Romero也很訝異，他說在與澳洲的比賽後，很驚訝聽到阿根廷的小孩們在街上唱這首歌，之後在廣場上、在各大慶祝活動上......更不用說聽到球員們唱這首歌的時候內心有多激動。

而真如這首歌詞所說的一樣，阿根廷在今年的決賽擊敗法國，繼1978、1986年以後，贏得第3座世界盃冠軍。

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Photo Credit: FIFA World Cup

這首歌的歌詞又要改寫了。國家隊的球員們在從卡達飛回阿根廷的飛機上，改編了這首歌，加入他們今年在卡達路薩爾經歷令人難忘的時刻。

En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel
我出生在阿根廷，孕育馬拉度納與梅西的土地

De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré
來自馬爾維納斯的孩子們，永遠不會忘記

No te lo puedo explicar, porque no vas a entender
我無法向你解釋，因為你不會明白

La final con Alemania 8 años la lloré
那場對上德國的決賽，我為此哭了8年

Pero eso se terminó porque este año en Qatar
但一切都結束了，因為今年在卡達

La final con los franceses la volvió a ganar papá
在對上法國的決賽，爸爸又贏了

Muchachos, ahora sólo queda festejar
夥伴們啊，現在剩下的就是慶祝了

Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial
我們已經拿到了第3座世界盃冠軍，我們已經是世界冠軍

Y al Diego, le decimos que descanse en paz
對於馬拉度納，我們告訴他安息吧

Con Don Diego y con La Tota, por toda la eternidad
與他的爸爸媽媽一起，永生安息

過去無論在國際賽事取得多了不起的成就，梅西都一直背負「沒有帶領阿根廷拿下世界盃冠軍」的遺憾，如今拿下第3座世界盃冠軍，看梅西從阿根廷兩位前世界冠軍Nery Pumpido和Checho Batista的手上拿下大力神盃的那瞬間，忽然有點感慨，如果馬拉度納還在就好了，那畫面一定很感人。

但阿根廷友人說，不不，這一定是要這樣，馬拉度納必須先過世，然後這個一直被拿來和馬拉度納相比的男人，在沒有壓力的情況下拿到世界盃冠軍，這樣才精彩啊。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
帶領阿根廷奪得世界盃冠軍後，隊長梅西（左）與教練斯卡洛尼（右）回到阿根廷，接受民眾的歡呼。
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Photo Credit: Reuters / 達志影像
阿根廷國家隊球員已經回國，與民眾同樂。
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PHoto Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
布宜諾斯艾利斯街頭阿根廷兩大足球傳奇馬拉度納（左）與梅西（右）的繪畫。

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核稿編輯：楊士範


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