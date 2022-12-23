【專訪】澳洲外長前顧問：中澳關係將逐步緩解，不再將中國視為太平洋地區競爭者
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澳大利亞外長黃英賢週二展開為期兩天的中國之行，她的前資深顧問貝姆告訴《德國之聲》，中澳兩國之間的爭端，會以逐步放鬆的方式慢慢獲得緩解，所以外界不該過度解讀黃英賢此次出訪。
文：德國之聲中文網
受訪對象：貝姆（Allan Behm，澳大利亞研究所國際安全與安全事務項目主任，也是黃英賢的前資深顧問）
- 德國之聲：您認為澳大利亞外長黃英賢的北京之行可能會是另一個讓中澳關係回溫的一個契機嘛？
貝姆：澳大利亞總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和中國國家主席習近平在上個月在G20的會晤是一次重要而快速的會晤。雖然會議只進行了31分鐘，但兩人能夠從最高層重新關注中澳關係。這對中國來說非常重要，因為習近平是中國的最高領導人，所以中國其他處理與澳大利亞關係的人都會聽從他的指示。
兩人在G20的會議不僅僅是象徵性的，同時也發出一個信號。而澳大利亞外長黃英賢本週要在北京出席的其中一場活動是為了紀念中澳建交50週年，這也是一個象徵性的事件，不過在這種情況下，象徵性具有巨大的意義，因為它表明澳大利亞和中國重新開始經營正常、成熟、有管理和校準的外交關係。
我不認為我們會看到任何重大聲明，我也不認為中國會宣佈結束對澳大利亞進口產品的制裁。我認為接下來一、兩個月內，這些爭端會逐漸被放鬆，而這是出於直接外交的結果，而非中國或澳大利亞作出讓步。我認為澳大利亞與中國會適應亞洲新的戰略現實，所以雖然黃英賢出訪中國是一次重要的會議，但我們不該對其進行過多解讀。
- 德國之聲：從澳大利亞的角度來看，艾班尼斯政府處理與中國外交關係的方法與莫里森（Scott Morrison）政府的方法有哪些根本性的區別？
貝姆：這兩個政府的處理方式有一些重大區別。首先，艾班尼斯政府沒有把與中國的關係作為澳大利亞國內政治辯論的一個要素。莫里森政府傾向於做的是，利用國際關係來發揮其國內話語權，試圖藉此表明其是一個強大的政府。
兩者的區別是，艾班尼斯政府想證明它是一個成熟且有能力的政府，而它願意以專業和外交的方式來管理與中國的關係。第二個區別是，上屆政府更傾向於使用對外宣揚的方式，對雙邊關係的各個方面做出非常強烈的公開聲明。
艾班尼斯政府完全理解在香港和中國的人權問題上，中國與澳大利亞存在分歧。但它並不試圖用大量戲劇性的方式來處理這些問題。相反地，他們更願意私下悄悄地提出這些觀點，並繼續處理澳大利亞和中國之間重要的政治和經濟關係。
- 德國之聲：目前兩位澳大利亞公民成蕾和楊恆均仍然被拘留在中國。你認為黃英賢這次出訪中國，能為這兩個案件取得外交突破嗎？
貝姆：我認為這些案件有可能取得外交突破，而且我認為澳大利亞政府將以安靜的外交方式來完成。我不指望澳大利亞外長黃英賢在週二與王毅會談後對外表示：「一切都解決了，他們都被放出來了。」
我認為會發生的是，在接下來的短時間內，領事訪問的頻率跟方式會產生變化。我認為兩國政府也會討論，如何使這兩人中的一個或兩個人，獲得自由並被遣返回澳大利亞。兩國政府之間將針對這些案件進行緩慢而謹慎的討論，雙方不會有大量的宣傳。這將是一個安靜和成熟的外交案例。
- 德國之聲：自上台以來，艾班尼斯政府試圖採取務實的方法來恢復與中國的關係，但與此同時，他們也在與太平洋地區的盟友接觸，而中國在該地區日益增長的野心，也在澳大利亞引起一些擔憂。您認為艾班尼斯政府會如何在處理與中國的關係，並與確保澳大利亞在太平洋地區的利益之間取得平衡？
貝姆：澳大利亞與黃英賢會關注澳大利亞本身在太平洋地區的利益，而這些利益圍繞著和平、繁榮、人類安全與太平洋島國跟澳大利亞的互動。他們不會專注於中國在太平洋地區的野心。
澳大利亞將與太平洋島國討論如何促進雙邊合作，如何讓澳大利亞與太平洋島國的利益吻合，如何讓太平洋島國建立自己的經濟，如何讓他們透過移工計畫進入澳大利亞經濟，或如何讓太平洋島國更容易獲得商品，以及享受澳大利亞的其他服務。
澳大利亞將不再從與中國競爭的角度，來處理與太平洋地區的關係，而是從澳大利亞的利益與太平洋地區國家的利益吻合的角度，來處理與太平洋地區的關係。這是一個非常重要的變化，但這並不代表中國變得不重要了。
中國仍然是澳大利亞關注的問題，但它並不是開展外交的主導因素。我認為，澳大利亞在太平洋和東南亞的外交中的主導因素，是確認雙邊關係中，澳大利亞的利益與太平洋和東南亞國家的利益有吻合之處。這種作法不是通過更多的競爭結構，而是通過與這些地區國家合作的結構去執行。這是一個框架和目的上非常重要的區別。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。