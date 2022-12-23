年度代表字：台灣果不其然是「漲」，日本選出意味深遠的「戰」，韓國則是批判政客「過而不改」
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異於台日兩國的韓國漢字「四字成語」選拔。於今年度12月上半旬，韓國當地由近千位教授於《教授新聞》所選出來的榜首成語為高達476票、占比50.9％的「過而不改」。如韓國中央研究院的朴賢謀教授指出，最近的梨泰院踩踏慘案發生後，卻沒有看到政治人物敢勇於出來承擔此公安意外。
今年，大家過得還好嗎？
每到每年年底的固定專欄，總會介紹台日韓三國的年度漢字（或漢字四字成語）給大家，而回顧去（2021）年，台灣選出回應社會防疫的「宅」字、日本則是反應日本國於東京奧運大豐收的「金」，而韓國則是政治意味濃厚的「貓鼠同處」漢字成語，那麼今（2022）年這三國又選出何種漢字，來反應一整年的風氣與人民心聲呢？其中又有什麼理由，特別讓這些字詞脫穎而出呢？
首先為台灣國內，果不其然地在面對全球經濟通膨、美元走強與股匯雙退的不穩定局面下，台灣所選出來的漢字為「漲」一字。而此字，想必很多讀者都很有感受，不論大至中壯年欲想「安居」樂業的飆漲房價，小至從事教育行業的我，近日身邊許多學生皆連番抱怨，現今早上吃個早餐，漢堡多加個蛋，也要多花上15元的年代已經來臨。
萬物皆漲薪水微調的經濟寒冬，也讓「漲」字拔得頭籌，但更讓人驚訝的是，排名第二、三的漢字，分別為「撐」與「騙」，可說是與「漲」互相呼應——大家「撐」著經濟度小月，還得杜絕「詐騙事件」（諸如先前的沸騰社會的柬埔寨事件，乃至我們四周層出不窮的詐騙簡訊、群組等），只能說2022年的台灣過得並不怎麼順暢，也希望明年將至，國內能走出一個新的局面。
次之，日本則於今年選出「戰」字，而此漢字是從2001年美國發生911恐怖攻擊後，第二次獲選年度漢字。
而此「戰」字榮獲首選，其主因在於眾所皆知，從今年初爆發俄烏戰爭，原本大家所想像的短期的區域戰爭，沒想到轉眼間，兩國僵持也已10個月之久，而此戰役帶來的地緣政治風險，波及到國際外交角力戰、全球原物料與物價通膨等各個層面，甚則傳出第三次世界大戰、核子武器等風聲，故日本方選出此「戰」字，也算是反映當下全球局面。
但不容小覷的是，若放置日本本國來看，七月轟動國內前首相安倍晉三的不幸槍擊事件，乃至惡鄰居北韓於下半年近月來，屢屢對鄰國試射導彈，諸如11月18日，北韓又再度朝東部海域發射洲際飛彈，而此導彈掉落至日本北海道西側的專屬經濟海域，也引起日方關注，更別提先前10月初，北韓直接射越日本領空，引來宮城等地的空襲警報等慌亂，都是讓此「戰」字獲得今年漢字首選之因。
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
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臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
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（一）身心障礙者承保原則：依保戶身心障礙類別及投保險種、商品給付內容參考各險種審查程序提供核保承保條件；另對於身心障礙者之未承保案件，除以書面敘明未承保理由通知要保人，並提高陳報核定層級。
（二）高齡消費者核保：評估投保商品之適當性，對於銷售各種有解約金之投資型或非投資型保險商品予高齡客戶，建置適當評估程序，評估投保商品之適當性，於招攬過程將銷售過程以錄音方式保留紀錄，並於核保過程中進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性。
（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
臺銀人壽持續開發及推行包容性金融商品與服務，確保弱勢族群可取得合理便利、平等的金融商品，以普惠金融之理念公平服務每一位客戶，未來亦將持續運用金融科技創新精進各項作為，逐步擴大金融服務之可及性、使用性及品質。
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