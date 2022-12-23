年度代表字：台灣果不其然是「漲」，日本選出意味深遠的「戰」，韓國則是批判政客「過而不改」

今年，大家過得還好嗎？

每到每年年底的固定專欄，總會介紹台日韓三國的年度漢字（或漢字四字成語）給大家，而回顧去（2021）年，台灣選出回應社會防疫的「宅」字、日本則是反應日本國於東京奧運大豐收的「金」，而韓國則是政治意味濃厚的「貓鼠同處」漢字成語，那麼今（2022）年這三國又選出何種漢字，來反應一整年的風氣與人民心聲呢？其中又有什麼理由，特別讓這些字詞脫穎而出呢？

首先為台灣國內，果不其然地在面對全球經濟通膨、美元走強與股匯雙退的不穩定局面下，台灣所選出來的漢字為「漲」一字。而此字，想必很多讀者都很有感受，不論大至中壯年欲想「安居」樂業的飆漲房價，小至從事教育行業的我，近日身邊許多學生皆連番抱怨，現今早上吃個早餐，漢堡多加個蛋，也要多花上15元的年代已經來臨。

萬物皆漲薪水微調的經濟寒冬，也讓「漲」字拔得頭籌，但更讓人驚訝的是，排名第二、三的漢字，分別為「撐」與「騙」，可說是與「漲」互相呼應——大家「撐」著經濟度小月，還得杜絕「詐騙事件」（諸如先前的沸騰社會的柬埔寨事件，乃至我們四周層出不窮的詐騙簡訊、群組等），只能說2022年的台灣過得並不怎麼順暢，也希望明年將至，國內能走出一個新的局面。

次之，日本則於今年選出「戰」字，而此漢字是從2001年美國發生911恐怖攻擊後，第二次獲選年度漢字。

而此「戰」字榮獲首選，其主因在於眾所皆知，從今年初爆發俄烏戰爭，原本大家所想像的短期的區域戰爭，沒想到轉眼間，兩國僵持也已10個月之久，而此戰役帶來的地緣政治風險，波及到國際外交角力戰、全球原物料與物價通膨等各個層面，甚則傳出第三次世界大戰、核子武器等風聲，故日本方選出此「戰」字，也算是反映當下全球局面。

但不容小覷的是，若放置日本本國來看，七月轟動國內前首相安倍晉三的不幸槍擊事件，乃至惡鄰居北韓於下半年近月來，屢屢對鄰國試射導彈，諸如11月18日，北韓又再度朝東部海域發射洲際飛彈，而此導彈掉落至日本北海道西側的專屬經濟海域，也引起日方關注，更別提先前10月初，北韓直接射越日本領空，引來宮城等地的空襲警報等慌亂，都是讓此「戰」字獲得今年漢字首選之因。