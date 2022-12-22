彰化縣長選舉「既視感」，黃秀芳是否將成為下一個林滄敏？

文：Normal T（南彰化草根作家）

2022大選落幕，黃秀芳以將近十萬票之差敗給有彰化政壇不敗女王之稱的彰化縣長王惠美。而八年之前，2014年角逐彰化縣長的林滄敏與魏明谷也是十萬之差，這也是否為2024立委選舉彰化縣第二選區的警訊？黃秀芳又是否成為第二個林滄敏？

黃秀芳與林滄敏，兩人都是彰化縣第二選區、經歷縣長選舉失利，兩位立委競選縣長亦在自己的立委選區敗給對手，林滄敏在之後的立委連任之路敗選收場，近日彰化縣的政壇紛紛臆測黃秀芳是否成為下一個林滄敏？

彰化縣近年選舉的概況

林滄敏曾任三屆彰化縣議員，後連任第六至八屆立法委員，2004年初次轉戰立委當選，2008年立委選舉擊敗民進黨挑戰三連霸的邱創進， 2012年以近兩萬票之差大勝彰化縣議員黃秀芳；2014競選彰化縣縣長，最終以超過10萬票之差敗給魏明谷。2016年立委選舉以8000票之差敗給黃秀芳，繼縣長敗選後再次落選，也是首次連任立委失利，後漸淡出政壇。

黃秀芳在彰化縣議會第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）曾擔任第16、17、18屆縣議員。彰化縣第二選舉區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）第9屆及第10屆立法委員，2022年帶職挑戰王惠美縣長之位以9萬餘票之差落敗。

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黃秀芳將會成為下一個林滄敏？

從上面的彰化縣第二選區立法委員近年選舉與彰化縣近三次縣長選舉圖表，可以觀察到黃秀芳雖然不如林滄敏越選票越少，可跟挑戰者的差距卻是縮小，也是另類的減少選票。

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對於彰化縣政壇來說黃秀芳是否成為下個林滄敏？本次縣長選舉選票結構的變化無疑就是一個警訊。而未來藍營是誰將出來挑戰黃秀芳？2024的立委選舉也已經展開序幕，火藥味逐漸隨風而起。

對於黃秀芳、林滄敏「本命區」彰化、花壇、芬園三個鄉鎮市，林滄敏於2014對決魏明谷於彰化市以5萬7985票對上魏明谷5萬9534票、芬園以6769票對上7275票、花壇則是以1萬2590票對上1萬3122票以2587票小輸魏明谷。

而黃秀芳如附表中，本次縣長選舉在自己的立委本命區總和輸了10個百分點，著實有著1萬4884票的差距，加上立委選舉中票數越咬越緊，對於黃秀芳是否成為下一個林滄敏的警訊，絕非空穴來風。

扭轉2024，黃秀芳該如何調整策略？

在過去2014年縣長選舉與2020年立委選舉之中，林滄敏劇本逐漸在黃秀芳即將面對的2024年大選身上浮現，而黃秀芳如何應對接下來艱困的立委連任選舉，將是民進黨維持彰化縣立委席次優勢嚴苛的考驗。

2024前的重點，將會是彰化縣在野的民進黨，是否能順利的整合2022年第二選區議員當選人作為輔選主軸，團結一致，依照各自專長與選票來源攜手將餅做大，且團結槍口一致對外發展開拓票源。

例如，擁有空戰與青年票優勢的楊子賢，可作為觸及青年票源與返鄉投票的推力，也是年輕世代的黃柏瑜以劍橋大學畢業身分，望能有效開拓高知識票源，而曾任花壇鄉長的李成濟與黃秀芳子弟兵出身的莊陞漢，就是陸戰主力的最佳人選。

這些人才，能讓黃秀芳脫離下一個林滄敏的臆測與劇本之中，團結民進黨基本盤與組織票源，保住彰化縣立法委員民進黨四席佔有三席的原本優勢，同時讓選票擴大，更是彰化2026年民進黨再催生一席新的民代補充議會黨團戰力的希望。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航