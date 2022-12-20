楊文科推生命園區、居民憤怒上街抗議，「竹縣版」殯葬條例又遭疑與園區有關
我們想讓你知道的是
生命園區是楊文科任期內就已推出的政策，但在民眾及民代的反對之下，新竹縣議員、湖口鄉長當選人吳淑君5月表示，楊文科同意終止生命園區計畫。然而，楊文科在選後第3天於臉書發文，未來10項施政重點中，第1項就提及「生命紀念園區的推動」。
新竹縣長楊文科才剛順利連任，就將「推動生命紀念園區」當作未來施政重點，引發竹縣居民反彈，湖口鄉、新豐鄉等地的民眾發起自救會，號召近700人走上街頭抗議。除此之外，在竹縣選舉失利的周江杰也發現，縣府制定的《新竹縣殯葬管理自治條例》提及，若非都市土地要設置殯葬設施，變更為專用區、且面積5公頃以上，將不受到距離學校300公尺的限制，質疑與生命園區有關。
如外界預測，現任國民黨籍新竹縣長楊文科在上月的地方選舉中，以63.36％的得票率大勝民進黨發言人周江杰近8萬票順利連任。然而，楊文科在選後第3天於臉書發文，未來10項施政重點中，第1項就提及「生命紀念園區的推動」，讓新竹縣民在他第二任期開始前就炸鍋。
由於該生命園區預計落在湖口鄉靠近新豐鄉處，以兩地為主的新竹縣民短短幾天內就成立「反縣立生命園區自救會」，提出3大訴求。自救會認為新竹縣的生命園區已經夠用，不需要再多一座；且在選址方面，預定地附近有500戶的住戶，還有學校、交流道、工業區，而自救會訴求將原址改建成親子公園。
生命園區選前就提，選後縣民上街抗議
事實上，生命園區是楊文科任期內就已推出的政策，但在民眾及民代的反對之下，新竹縣議員、湖口鄉長當選人吳淑君在今（2022）年5月就發文表示，經過他和楊文科充分的溝通及通盤檢討，雙方已經取得共識，同意終止生命園區計畫。不過在選舉期間，楊文科陣營仍多次喊話盼求支持興建生命園區，而周江杰堅決反對，並提出「公墓公園化」和「環保自然葬」的做法。
根據《聯合新聞網》報導，吳淑君當選後宣示，一直以來都對生命園區表達反對立場，湖口鄉已經有私立長升天生命紀念園區，且使用率不到10％、距離不到500公尺，為何要蓋生命園區？
有民眾認為新竹縣政府選前不提、選後馬上就推，縣府民政局長賴江海指出，在選舉期間縣府仍不停推動，預定地周邊只有華興國小與附設幼兒園、中正國中、仰德工商，依照《殯葬管理條例》，殯儀館需距離學校300公尺以上，預定地距離學校至少有700公尺，不會影響上課品質。
自救會則認為，預定地鄰近省道、學校、住宅區、工業區，並非偏僻之處，離新豐車站只有5分鐘車程，擔心送葬車隊和祭祀車潮會造成交通塞爆，以及孩子要承受園區帶來的噪音與空氣污染。
自救會並不買單縣府說法，持續在新豐、湖口及各鄉鎮設立連署站，在18日走上街頭抗議。在9度低溫下，自救會號稱到場人數將近700人、汽車和機車超過200台，汽車綁上「拒絕火葬場守護孩子的健康」等等布條。
根據《中時新聞網》的報導，自救會志工和民眾認為新竹縣殯葬設施量能足夠，不需要再蓋生命園區。幾位民代到場聲援，新豐鄉議員何智達表示，議會開議時會要求縣府召開說明會。
賴江海則回應，新竹縣就是因為殯葬設施不足，才需要蓋縣立生命園區。民眾的訴求縣府都聽到了，未來會持續和鄉親溝通、面對面座談說明清楚。
周江杰疑：竹縣版殯葬管理條例取消限制
除了生命園區預定地的爭議外，周江杰眼尖發現，縣府11月29日預告制定的《新竹縣殯葬管理自治條例》針對殯葬設施設置的地點，與母法《殯葬管理條例》不同。
前者第5條第3款提及，在非都市土地設置殯葬設施，依非都市土地使用管制規則變更為特定專用區，且面積達5公頃以上，得不受《殯葬管理條例》規定的距離限制。相較後者規範「設置、擴充殯儀館、火化場或骨灰（骸）存放設施」，應距離學校、醫院、幼兒園超過300公尺，這項基隆市、台北市等9個縣市子法都沒有的規定，讓周江杰質疑和湖口生命園區是否有關？
根據《自由時報》報導，民政處指出，這項法條與縣府推動設立生命園區無關，第5條第3款的設置，是因為若面積達5公頃以上，基地開發的範圍大，規定300公尺已無實質意義。
至於現在生命園區計畫進度為何，民政處表示，縣府向軍方移撥近14公頃土地，第一階段預計開發面積為9.8公頃，目前還在前置作業階段，要經環評通過、取得開發許可，才會進入目的地變更程序。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
Tags：
菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。