楊文科推生命園區、居民憤怒上街抗議，「竹縣版」殯葬條例又遭疑與園區有關

新竹縣長楊文科才剛順利連任，就將「推動生命紀念園區」當作未來施政重點，引發竹縣居民反彈，湖口鄉、新豐鄉等地的民眾發起自救會，號召近700人走上街頭抗議。除此之外，在竹縣選舉失利的周江杰也發現，縣府制定的《新竹縣殯葬管理自治條例》提及，若非都市土地要設置殯葬設施，變更為專用區、且面積5公頃以上，將不受到距離學校300公尺的限制，質疑與生命園區有關。

如外界預測，現任國民黨籍新竹縣長楊文科在上月的地方選舉中，以63.36％的得票率大勝民進黨發言人周江杰近8萬票順利連任。然而，楊文科在選後第3天於臉書發文，未來10項施政重點中，第1項就提及「生命紀念園區的推動」，讓新竹縣民在他第二任期開始前就炸鍋。

由於該生命園區預計落在湖口鄉靠近新豐鄉處，以兩地為主的新竹縣民短短幾天內就成立「反縣立生命園區自救會」，提出3大訴求。自救會認為新竹縣的生命園區已經夠用，不需要再多一座；且在選址方面，預定地附近有500戶的住戶，還有學校、交流道、工業區，而自救會訴求將原址改建成親子公園。

生命園區選前就提，選後縣民上街抗議

事實上，生命園區是楊文科任期內就已推出的政策，但在民眾及民代的反對之下，新竹縣議員、湖口鄉長當選人吳淑君在今（2022）年5月就發文表示，經過他和楊文科充分的溝通及通盤檢討，雙方已經取得共識，同意終止生命園區計畫。不過在選舉期間，楊文科陣營仍多次喊話盼求支持興建生命園區，而周江杰堅決反對，並提出「公墓公園化」和「環保自然葬」的做法。

根據《聯合新聞網》報導，吳淑君當選後宣示，一直以來都對生命園區表達反對立場，湖口鄉已經有私立長升天生命紀念園區，且使用率不到10％、距離不到500公尺，為何要蓋生命園區？

有民眾認為新竹縣政府選前不提、選後馬上就推，縣府民政局長賴江海指出，在選舉期間縣府仍不停推動，預定地周邊只有華興國小與附設幼兒園、中正國中、仰德工商，依照《殯葬管理條例》，殯儀館需距離學校300公尺以上，預定地距離學校至少有700公尺，不會影響上課品質。

自救會則認為，預定地鄰近省道、學校、住宅區、工業區，並非偏僻之處，離新豐車站只有5分鐘車程，擔心送葬車隊和祭祀車潮會造成交通塞爆，以及孩子要承受園區帶來的噪音與空氣污染。

自救會並不買單縣府說法，持續在新豐、湖口及各鄉鎮設立連署站，在18日走上街頭抗議。在9度低溫下，自救會號稱到場人數將近700人、汽車和機車超過200台，汽車綁上「拒絕火葬場守護孩子的健康」等等布條。

Photo Credit：縣立生命園區自救會提供 自救會並不買單縣府說法，持續在新豐、湖口及各鄉鎮設立連署站，於18日走上街頭抗議。

根據《中時新聞網》的報導，自救會志工和民眾認為新竹縣殯葬設施量能足夠，不需要再蓋生命園區。幾位民代到場聲援，新豐鄉議員何智達表示，議會開議時會要求縣府召開說明會。

賴江海則回應，新竹縣就是因為殯葬設施不足，才需要蓋縣立生命園區。民眾的訴求縣府都聽到了，未來會持續和鄉親溝通、面對面座談說明清楚。

周江杰疑：竹縣版殯葬管理條例取消限制

除了生命園區預定地的爭議外，周江杰眼尖發現，縣府11月29日預告制定的《新竹縣殯葬管理自治條例》針對殯葬設施設置的地點，與母法《殯葬管理條例》不同。

前者第5條第3款提及，在非都市土地設置殯葬設施，依非都市土地使用管制規則變更為特定專用區，且面積達5公頃以上，得不受《殯葬管理條例》規定的距離限制。相較後者規範「設置、擴充殯儀館、火化場或骨灰（骸）存放設施」，應距離學校、醫院、幼兒園超過300公尺，這項基隆市、台北市等9個縣市子法都沒有的規定，讓周江杰質疑和湖口生命園區是否有關？

根據《自由時報》報導，民政處指出，這項法條與縣府推動設立生命園區無關，第5條第3款的設置，是因為若面積達5公頃以上，基地開發的範圍大，規定300公尺已無實質意義。

至於現在生命園區計畫進度為何，民政處表示，縣府向軍方移撥近14公頃土地，第一階段預計開發面積為9.8公頃，目前還在前置作業階段，要經環評通過、取得開發許可，才會進入目的地變更程序。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範