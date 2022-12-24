【日劇】《First Love初戀》隱藏的劇情線索：1209除了是女主角生日，還代表什麼意義？
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若你是對《First Love初戀》這部話題影集有興趣的人，現在應該老早追完了吧。不過已經N刷、眼尖的網友們卻發現，12月9日這個日期，是製作單位經過一連串精密計算所埋的梗。
文：林君玶
若你是對《First Love初戀》這部話題影集有興趣的人，現在應該老早追完了吧。除了先前提到劇中出現的懷舊物件與九零年代青春大事件之外，雖然這不是一部需要一幀幀細細檢查的日劇，不過已經二刷、三刷的網友們，也漸漸開始發現製作單位在劇中隱藏的小巧思。
依照Netflix推出日期的11月24日算來，按理說，最近的討論熱潮差不多要進入尾聲，不過已經N刷、眼尖的網友們卻發現，12月9日這個日期，是製作單位經過一連串精密計算所埋的梗。不過要解釋這個細節，會有些微劇透的可能，若還沒看到最後、不想被暴雷的讀者，以下請斟酌閱讀。
12月9日，是滿島光與八木莉可子飾演的女主角——野口也英的生日，而這一天，也是在劇情中是男女主角在北海道一望無際的寒冷雪地裡告白的日子。
另外，最後一集裡，也英回到舊地，打開小時候埋在地下的鐵盒時，從手中落下的車票日期，與菸盒中男主角所寫的信裡得知，12月9日其實也是國中模擬考那天，男主角並木晴道與女主角也英在火車上第一次相遇的日子。而最令人覺得驚訝不已的是，1209也是與也英失聯多年，男主角晴道的手機密碼。
製作單位在這個日期裡埋了這麼多線索，都是因為1998年12月9日，其實是整齣劇靈感來源的宇多田光出道的日子。
迎來出道的24週年，〈First Love〉一曲因為影集爆紅，而在台灣 各大串流平台再度登上冠軍，宇多田光本人為此感到相當驚訝，特地在推特上發文。而在出道紀念日的今天，這位從九零年代至今都一直大受歡迎的女歌手，也上架了葛萊美大獎得主製作人Steve Fitzmaurice混音的2022新版〈First Love〉與〈初恋 〉，同時發行復古味十足的七寸黑膠唱片。
而本次發行中，唱片封面選用的照片，則是1998年由攝影師久家靖秀操刀，拍攝《First Love》專輯封面時未曾公開的照片
光是一個日期，就能將音樂與影集整個企劃串在一起，不得不再度佩服是本人對於行銷的規劃能力，在影集《First Love初戀》的熱度消逝之前，不曉得還會掀起哪些話題，也值得期待。
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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