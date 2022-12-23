2022/12/23,
職場

Google試算表新增「下拉式選單」功能，管理專案的大大小小任務更輕鬆有效

Google試算表新增「下拉式選單」功能，管理專案的大大小小任務更輕鬆有效
圖片來源：電腦玩物

我們想讓你知道的是

Google試算表正在陸續推出一個新功能：「下拉式選單」，可以同時幫儲存格設計固定選項，看是要進度設定、屬性分類、任務分配皆可，並且直接就能設計對應顏色與樣式。整個操作流程更簡單，製作出的結果更漂亮，讓我們用更輕鬆有效的方式在Google試算表中管理專案的大大小小任務。

很多朋友會利用Google試算表來做待辦清單、專案任務規劃，除了簡單在表格中規劃行動項目與內容，我們還可以利用一些試算表的特殊功能，幫助我們分配任務、設定日期、分類進度等等，我之前在電腦玩物也寫過一篇文章，分享一個模擬案例：「Google試算表團隊協作任務清單教學，製作簡易版Airtable範本下載」。

之前在製作試算表的專案進度分類時，例如要分辨哪些任務項目是進行中、準備中還是驗收中，我會利用Google試算表的「資料驗證」、「條件格式」兩種功能，設計出進度選單，並且讓不同進度有不同顏色，但要搭配兩個功能來製作，確實有點麻煩。

而現在（2022年12月17日），Google試算表正在陸續推出一個新功能：「下拉式選單」，可以同時幫儲存格設計固定選項，看是要進度設定、屬性分類、任務分配皆可，並且直接就能設計對應顏色與樣式。

整個操作流程更簡單，製作出的結果更漂亮，讓我們用更輕鬆有效的方式在Google試算表中管理專案的大大小小任務。

下面這張圖，可以對比原本的「資料驗證」＋「條件格式」設計出來的任務進度選項，以及利用最新版的「下拉式選單」設計出來的進度選項。

Google試算表這個新版「下拉式選單」，將會對所有的用戶陸續推出，如果你還沒獲得相應功能，只要再等待一段時間即可。

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圖片來源：電腦玩物

設定方式也非常簡單，你會在「插入」功能清單中看到這個「下拉式選單」。

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圖片來源：電腦玩物

開啟後，右方會看到一個「資料驗證規則」欄位（可以看到這個功能是和之前的資料驗證功能互相整合的）。

我們只要依序新增自己想要的選項即可，並且可以直接設定選項的顏色。

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圖片來源：電腦玩物

更進一步的，在進階選項中還可以設定「樣式」，預設是「方塊」，也可以改回像是舊版本中的箭頭或文字。

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圖片來源：電腦玩物

如果你用Google試算表來管理任務或資料，那麼可以利用「下拉式選單」為這些任務、資料設計類似Notion的屬性，例如可以設計這些分類：

  • 準備中、進行中、驗收中、已完成
  • 重要緊急、重要準備、緊急、待辦
  • 每日推進、企劃準備、定期追蹤、行政任務
  • 開始推進、會議討論、成果報告

這樣一來，哪些任務更重要，哪些任務如何執行就會更加清楚，並且可以掌控目前狀態。有興趣的朋友可以延伸參考：

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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