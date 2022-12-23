Google試算表新增「下拉式選單」功能，管理專案的大大小小任務更輕鬆有效
我們想讓你知道的是
Google試算表正在陸續推出一個新功能：「下拉式選單」，可以同時幫儲存格設計固定選項，看是要進度設定、屬性分類、任務分配皆可，並且直接就能設計對應顏色與樣式。整個操作流程更簡單，製作出的結果更漂亮，讓我們用更輕鬆有效的方式在Google試算表中管理專案的大大小小任務。
很多朋友會利用Google試算表來做待辦清單、專案任務規劃，除了簡單在表格中規劃行動項目與內容，我們還可以利用一些試算表的特殊功能，幫助我們分配任務、設定日期、分類進度等等，我之前在電腦玩物也寫過一篇文章，分享一個模擬案例：「Google試算表團隊協作任務清單教學，製作簡易版Airtable範本下載」。
之前在製作試算表的專案進度分類時，例如要分辨哪些任務項目是進行中、準備中還是驗收中，我會利用Google試算表的「資料驗證」、「條件格式」兩種功能，設計出進度選單，並且讓不同進度有不同顏色，但要搭配兩個功能來製作，確實有點麻煩。
而現在（2022年12月17日），Google試算表正在陸續推出一個新功能：「下拉式選單」，可以同時幫儲存格設計固定選項，看是要進度設定、屬性分類、任務分配皆可，並且直接就能設計對應顏色與樣式。
整個操作流程更簡單，製作出的結果更漂亮，讓我們用更輕鬆有效的方式在Google試算表中管理專案的大大小小任務。
下面這張圖，可以對比原本的「資料驗證」＋「條件格式」設計出來的任務進度選項，以及利用最新版的「下拉式選單」設計出來的進度選項。
Google試算表這個新版「下拉式選單」，將會對所有的用戶陸續推出，如果你還沒獲得相應功能，只要再等待一段時間即可。
設定方式也非常簡單，你會在「插入」功能清單中看到這個「下拉式選單」。
開啟後，右方會看到一個「資料驗證規則」欄位（可以看到這個功能是和之前的資料驗證功能互相整合的）。
我們只要依序新增自己想要的選項即可，並且可以直接設定選項的顏色。
更進一步的，在進階選項中還可以設定「樣式」，預設是「方塊」，也可以改回像是舊版本中的箭頭或文字。
如果你用Google試算表來管理任務或資料，那麼可以利用「下拉式選單」為這些任務、資料設計類似Notion的屬性，例如可以設計這些分類：
- 準備中、進行中、驗收中、已完成
- 重要緊急、重要準備、緊急、待辦
- 每日推進、企劃準備、定期追蹤、行政任務
- 開始推進、會議討論、成果報告
這樣一來，哪些任務更重要，哪些任務如何執行就會更加清楚，並且可以掌控目前狀態。有興趣的朋友可以延伸參考：
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「我是劉小姐，麻煩加個LINE，有事情想找你確認一下！」
「我是XX證券的范小姐，有急事找你，加我賴ID！」
一天數十封類似這樣的網路詐騙訊息，讓你感到厭倦嗎？近年來網路使用需求量激增，加上各種資訊系統於雲端緊密佈建，數位足跡遍佈多個程式，為我們的工作與生活帶來便利性，但在背後也隱藏著極大的個資風險。為此，一般使用者不僅加強資安意識外，企業端更需要提升防護機制，對內部所使用的協作工具、資訊系統加強把關，替員工或是客戶建構安全的資安防護罩。
現今最常被企業使用的雲端服務Microsoft Azure、AWS、Google Cloud Platform三大巨頭在資安上有非常嚴謹的琢磨，但最終的系統服務供應商，是否有嚴謹的資安管控，面對突發狀況時，是否有緊急應變處理能力，也是企業在選擇系統服務時需要考量的重要因素。
雲端人資系統該具備的資安防護
近年，疫情促使下很多企業加速推動內部數位化轉型，並選擇支援遠端服務、容易佈署、好維護管理的雲端系統。企業將人事資料放置在雲端人資系統，管理求職者或員工個人資料，包含職稱、薪資、聯絡方式等重要機密性資料，這些個資不可公開也不能被篡改，更需要有安全的防護網。
因此導入雲端人資系統時，相較於性價比更應該將資訊安全納入優先考量指標，除了雲端伺服器本身的防護機制，人資系統服務廠商在開發流程上的資安控管機制、如何進行資料保護、掌握多少加密技術、有沒有在做定期預防及風險控管，都可以做為雲端服務在資安層面的評估準則。
資料保護與加密技術
鼎恒數位科技(以下簡稱MAYO)產品設計開發中心副總經理林承毅表示：「由於SaaS的特性，MAYO必須對客戶的資料負責，加上近年來著名的駭客攻擊事件頻傳，因此在資安防護的投入，我們非常重視如何防禦、避免讓資料面臨威脅，並將其做為資安建設的指導原則。MAYO會隨時監控檢視現有系統環境，以持續優化的縱深防禦與零信任架構做為資安防禦建設策略。」
MAYO努力打造安全的資料環境，以健全的資安架構 CIA Triad來看，針對機密性（Confidentiality）和完整性（Integrity），企業客戶將機敏的員工相關資料儲存在Apollo人資系統中，MAYO以最高規格來保護這些「個人資料」，避免資料陷入威脅，其防護措施涵蓋了資料存取控制、最小權限原則、資料加密與資料遮蔽等機制，確保資料的隱密性以及在網路存取過程中有完整的加密防護。
同時，Apollo人資系統可以依客戶需求進行使用者權限切割或資料配置，確保個人資料的合理存取。員工電子化薪資單有雙重驗證機制，瀏覽時需要再次輸入密碼，並整合電子郵件通知，保障員工薪資隱私。
風險控管與定期預防
對於資安可用性(Availability)而言，MAYO有完善的異地備援機制，避免天災人禍造成客戶無法使用服務的風險，並啟用Microsoft Azure提供的備份機制(Cross Region Restore, CRR)來保留備份資料，同時提供本地和異地備援，在緊急狀況時也能夠快速應變處理。為預防特殊事件造成公司的營運中斷，也有完整的營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)計畫，會定期進行演練、風險評鑑、系統弱點掃描，亦透過委外單位進行滲透測試，經多方嚴謹的風險評估，確保系統安全無虞、符合現況需求。
MAYO在台灣已服務超過1,200家客戶，當中不乏集團型企業、上市上櫃公司或是外商企業，這些公司選擇Apollo雲端人資系統的同時，也認同MAYO在資安領域的投入。MAYO率先於2020年取得ISO 27001證書，從流程進行管控與稽核外，也導入PIM特權帳號管理系統與資料庫存取稽核記錄，進一步強化權限管控、追蹤存取足跡與提升運營效率，無論是一般員工或是具備特權的管理者帳號，皆被納入管理與稽核；近期更導入了Imperva雲端防火牆，進行多方面的監控及保護。
在開發流程早期，也須著手開始進行資安防禦，MAYO在CI/CD流程也加入了自動化程式碼安全分析，每一次建置都會掃描與分析程式碼、第三方元件與程式庫等是否含有漏洞，以利開發團隊在早期就能進行修補或採取對應的防禦行動。讓使用MAYO旗下人資系統服務的企業安心與放心，所有資料都有高規格的資安防護，成為企業經營管理層面強而有力的後盾。
下次別再理會加LINE的詐騙訊息，不如加入MAYO官方LINE好友，輸入ID：@mayohr，擁有最新的人資相關議題與新知分享，同時擁有不定期的免費人資講座與相關課程。
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本文章內容由「MAYO鼎恒數位科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。