物價狂漲外食好貴，自己煮會比較省嗎？｜又！賈芯文S2EP10
我們想讓你知道的是
自己煮看起來對餐費的掌控度高、營養選擇也更豐富，但其實真相是比起三餐吃外面，自己煮不一定有比較省，因為自己煮還需要考慮更多變因，例如單次烹煮的份量、採買食材的地點、採購食材的份量、營養均衡的考量，這些都是可能影響最終花費的因素。
文：蕭汎如
節目意見募集中！歡迎點進問卷給我們一些建議。
一直以來， 到底自己開伙煮飯，還是餐餐外食比較省錢，是許多人心裡的疑問。為了幫大家解答這個問題，這一次，我們實際參考國民健康署的每日飲食指南手冊，設定年齡25歲、身高171公分、體重64公斤、生活活動強度適度的男性——小明，來進行熱量估算（2400大卡/天）與營養估算，如果以「一週內每天自煮兩餐雞肉飯」和「一週內每天買兩個雞腿便當」兩個方案來比較，看看到底是自己煮還是買外食會比較省錢。
方案一：連續一週每天自煮兩餐雞肉飯
在小明一天所需要攝取的2400大卡熱量中，假設先扣掉早餐400大卡，剩下的2000大卡，如果扣掉乳品類和水果類，要吃得均衡的話，同樣根據國民健康署每日飲食指南手冊，小明需要吃吃3份全榖雜糧類、6份蛋豆魚肉類、4份蔬菜類、6份油脂類。換算成食物後，小明一天至少要吃600g飯、180g去皮雞胸肉、400g不含醬料的生菜沙拉或葉菜、和30g的烹調用油。
小明實際到超市採買的話，因為超市未必有剛好滿足一週需要的份量，所以參考這些商品，按比例計算出採買一週份量食材的大概花費。再加上烹調使用的水費與瓦斯費，小明一週每天自己煮兩餐雞肉飯，所需要的花費是1846元。
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一周份量(g)
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連鎖超市參考商品
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售價
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一周花費
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飯
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600*7=4200
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台梗九號米2.5kg
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195
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台梗九號約為兩包，粗估400元
中興米約為3包，粗估為450元
取平均值425元
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159
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去皮雞胸肉
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180*7=1260
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528
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約為332.64(=528*1260/2000)~535.5(=85*1260/200)元
***如果是量多採買，就會比較便宜，所以這邊抓個中間值434元。
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85
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生菜沙拉(不含醬料)
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400*7=2800
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60
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商品有註明提供1份的膳食營養是成人的1/2，所以一天抓2盒下去計算
60*14=840元
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超市青菜
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30
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30*2800/250=336元
***取588元***
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烹調用油
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30*7=210
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249
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249元
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水費+瓦斯費
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100-150元
方案二：連續一週每天買兩個雞腿便當
考量自助餐各類餐點並沒有公定價格，再加上全台物價不同，因此這邊選擇價格一定的臺鐵便當、高鐵便當來當對照組。兩款便當都是100元，所以連續一週每天買兩個雞腿便當的話，總花費會是1400元。跟方案一的總花費1846元比起來，很明顯的，自己煮的花費要比外食來得多。
自己煮要多付出哪些成本？
究竟，為什麼自己煮不一定會比外食更省錢？
其實最主要的因素，是自己煮還需要考慮更多變因，例如單次烹煮的份量、採買食材的地點、採購食材的份量、營養均衡的考量，這些都是可能影響最終花費的因素。
比方說，像是煮一人份的便當，為了考慮食品保存的新鮮度或是營養均衡的問題，通常採購的量會比較少，因此價格就會稍高。除此之外，還有隱形的時間成本，從備料、烹煮加上善後的時間，起碼半小時到1小時跑不掉。這些都是自己煮，不會比買外食省錢的原因。
如果想要透過「自煮」來省錢，建議還是要一次煮個2人份以上，不僅食材購買成本攤提下更便宜，也讓烹煮時間運用更有效率。因為像是煮一人份便當的時候，如果買小包裝的去皮雞胸肉，300g一片就要225元。但是如果可以到傳統市場去採買大份量的肉類，一次買個2台斤，就會比較便宜啦！
最後還是要來個小提醒，雖然自己煮要花時間採買跟烹調，如果單以省錢來看，不一定划算；但是「健康無價」，如果真的想營養均衡、控制飲食、吃得健康，還有享受烹飪的美好時光，自己煮當然還是很棒的選擇喔！
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影片參考資料
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。