物價狂漲外食好貴，自己煮會比較省嗎？｜又！賈芯文S2EP10

文：蕭汎如

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一直以來， 到底自己開伙煮飯，還是餐餐外食比較省錢，是許多人心裡的疑問。為了幫大家解答這個問題，這一次，我們實際參考國民健康署的每日飲食指南手冊，設定年齡25歲、身高171公分、體重64公斤、生活活動強度適度的男性——小明，來進行熱量估算（2400大卡/天）與營養估算，如果以「一週內每天自煮兩餐雞肉飯」和「一週內每天買兩個雞腿便當」兩個方案來比較，看看到底是自己煮還是買外食會比較省錢。

Photo Credit: 國民健康署《每日飲食指南手冊》 各性別、年齡與生活活動強度之每日熱量需求

方案一：連續一週每天自煮兩餐雞肉飯

在小明一天所需要攝取的2400大卡熱量中，假設先扣掉早餐400大卡，剩下的2000大卡，如果扣掉乳品類和水果類，要吃得均衡的話，同樣根據國民健康署每日飲食指南手冊，小明需要吃吃3份全榖雜糧類、6份蛋豆魚肉類、4份蔬菜類、6份油脂類。換算成食物後，小明一天至少要吃600g飯、180g去皮雞胸肉、400g不含醬料的生菜沙拉或葉菜、和30g的烹調用油。

Photo Credit: 國民健康署《每日飲食指南手冊》

Photo Credit:國民健康署《每日飲食指南手冊》

小明實際到超市採買的話，因為超市未必有剛好滿足一週需要的份量，所以參考這些商品，按比例計算出採買一週份量食材的大概花費。再加上烹調使用的水費與瓦斯費，小明一週每天自己煮兩餐雞肉飯，所需要的花費是1846元。

方案二：連續一週每天買兩個雞腿便當

考量自助餐各類餐點並沒有公定價格，再加上全台物價不同，因此這邊選擇價格一定的臺鐵便當、高鐵便當來當對照組。兩款便當都是100元，所以連續一週每天買兩個雞腿便當的話，總花費會是1400元。跟方案一的總花費1846元比起來，很明顯的，自己煮的花費要比外食來得多。

自己煮要多付出哪些成本？

究竟，為什麼自己煮不一定會比外食更省錢？

其實最主要的因素，是自己煮還需要考慮更多變因，例如單次烹煮的份量、採買食材的地點、採購食材的份量、營養均衡的考量，這些都是可能影響最終花費的因素。

比方說，像是煮一人份的便當，為了考慮食品保存的新鮮度或是營養均衡的問題，通常採購的量會比較少，因此價格就會稍高。除此之外，還有隱形的時間成本，從備料、烹煮加上善後的時間，起碼半小時到1小時跑不掉。這些都是自己煮，不會比買外食省錢的原因。

如果想要透過「自煮」來省錢，建議還是要一次煮個2人份以上，不僅食材購買成本攤提下更便宜，也讓烹煮時間運用更有效率。因為像是煮一人份便當的時候，如果買小包裝的去皮雞胸肉，300g一片就要225元。但是如果可以到傳統市場去採買大份量的肉類，一次買個2台斤，就會比較便宜啦！

最後還是要來個小提醒，雖然自己煮要花時間採買跟烹調，如果單以省錢來看，不一定划算；但是「健康無價」，如果真的想營養均衡、控制飲食、吃得健康，還有享受烹飪的美好時光，自己煮當然還是很棒的選擇喔！

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範