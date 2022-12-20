交通部公告台鐵公司化子法草案未納工會意見，台鐵工會要求撤回草案否則發起春節罷工投票
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台鐵工會表示《執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法》草案涉及軌道路線維護及列車維修，與台鐵鐵路安全與永續經營關係密切；工會呼籲交通部，未與工會協商確認前，必須撤回草案，否則將在27日常務會議發起春節罷工投票。
台鐵預計在2024年1月掛牌公司化，母法《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》之下16項子法有待勞資共同擬定。然而，交通部先行公告的《執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法》草案遭台鐵工會質疑未採納工會意見，考慮在春節期間發起罷工。
《工商時報》報導，交通部日前公告《執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法》草案，預告期7天。台鐵工會指出，此草案涉及軌道路線維護及列車維修，與台鐵鐵路安全與永續經營關係密切。原本12月15日，工會與台鐵局針對草案內容討論協商完畢，但交通部卻不採納工會的意見、強行公告。
《中時電子報》報導，台鐵工會秘書吳長智表示，工會最不滿的地方是車輛維修保養費用的歸屬。工會協商時是按照台鐵公司化母法的標註，在車輛維修保養的區別上採取原本的鐵路規章來做，也和台鐵局取得共識，但是交通部的公告卻一定要採用分級制，將車輛維修分為四級，第一級跟第二級的維修費用由台鐵公司自行負擔，第三級第四級的維修費用才由交通部編列預算。
綜合媒體報導，台鐵工會表示行政院責成交通部，子法協商必須充分與工會溝通達成共識始能定案，但交通部自始至終仍以「平行時空」自行推動會報、確立子法內容，台鐵局與工會的協商僅成程序點綴，協商的內容僅供交通部參考，最終完全依交通部喜好，再決定是否配合修法，完全不尊重台鐵局與工會。
《自由時報》報導，工會反對犧牲員工權益，為了確保台鐵未來發展，在子法協商過程皆盡心盡力，進行攻防，並請專業律師團，協助子法字句的檢視與把關。而交通部口頭上說尊重工會的溝通機制，實際上卻都沒有採納工會意見。
綜合報導，12月27日台鐵工會將召開擴大常務會議，工會呼籲交通部，未與工會協商確認前，必須撤回「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案公告，否則工會將在常務會議中發起罷工投票，規劃在農曆春節間罷駛，以確保台鐵永續發展以及全台民眾鐵路的安全，並要求交通部停止慣有的霸道態度與行徑。
對於春節罷駛的情困，交通部長王國材向《自由時報》回應，政務次長胡湘麟在溝通中，應該沒有問題。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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