2022/12/21,
商業

倒掉整鍋仙草蜜？泰山經營權爭奪的焦土戰略

倒掉整鍋仙草蜜？泰山經營權爭奪的焦土戰略
泰山企業董事詹皓鈞（圖）不滿龍邦董事長劉偉龍質疑賤賣全家股權，16日前往台北地檢署按鈴控告劉偉龍涉嫌誹謗。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

泰山這次使出的是歐美教科書裡面常提到的經營權戰爭經典防守策略：Crown Jewel Defense（賣掉王冠上的寶石）。守方為了守住經營權，將公司最有價值的資產出售，希望藉此讓攻擊方對公司失去興趣，進而成功守住自己的政權。然而，使用Crown Jewel Defense是有機會在守住公司的同時，也避免自我毀滅的。

文：Francis Lin

故事是這樣的

泰山（1218）原本是全家便利商店的大股東，持有超過22％的股權，甚至在全家的董事會中有2席董事。但泰山在12月2日，突然公告要賣掉4.33萬股的全家股票，並瞬間在12月5日以總價約81億元（每股187元）的價格賣掉。

龍邦是泰山的大股東，對泰山的經營權一直都有興趣。而泰山最迷人的資產，就是泰山對全家便利商店那高達22％以上的股權。

因此，不難想像泰山這筆如此突然的股權交易，是面對大軍壓境的龍邦，所做出的焦土戰決定。懷璧其罪，我把公司裡讓你最想要的資產送走，你就不會想要來搶我的公司了吧？

Crown Jewel Defense

這就是歐美教科書裡面常提到的經營權戰爭經典防守策略：Crown Jewel Defense（賣掉王冠上的寶石）。防守方為了守住經營權，將公司最有價值的資產出售，希望藉此讓攻擊方對公司失去興趣，進而成功守住自己的政權。

Crown Jewel Defense通常是防守方的下下策，因為一旦使用這招，將會大幅降低公司的價值和發展性，根本是自我毀滅式的策略。就算守住了經營權，所剩下的可能也就是一間空的公司。

泰山這次賣股票有賺錢，已經算好的案例。在某些案件中，甚至有經營階層為了保住經營權不惜賤賣公司重要專利、廠房、商標或把最有競爭力的事業部門整個賣掉。這招用下去，公司經營階層可能會窮到只剩下經營權，還面臨一對民刑事訴訟。如果不得不用這招，也要做得細緻，降低法律風險。

其實，使用Crown Jewel Defense是有機會在守住公司的同時，也避免自我毀滅的。那就是找一個信得過的盟友（歐美稱White Knight白馬騎士）來承接這顆王冠上的寶石，等到守城成功後，再將寶石鑲回來。當然，這不僅需要有一個可信的盟友，更需要透過一系列精緻的契約條款設計，才能成局。否則，一個環節做錯，可能資產移轉失敗，被黑吃黑，甚至經營團隊成員都將面臨鉅額的損害賠償和背信罪、非常規交易罪的訴訟。

並且在《公司法》上，使用Crown Jewel Defense將面臨《公司法》第185條的考驗。如果資產被認定為是公司的「主要財產或營業」，那麼這筆交易就必須通過股東會的特別決議，否則這筆交易就不會生效（在某些極例外的狀況，還是會有效）。至於泰山賣全家便利商店的股權，到底須不須要經過股東會決議？這個我會在下一篇文章討論，有興趣的朋友可以先想想看。

一起思考：泰山使用Crown Jewel Defense到底會不會有效？

據報導，泰山在公告賣全家股票前，龍邦持有泰山股權的水位就已經達到4成左右（更久之前就有3成以上），這在上市櫃公司中是非常強大的股權比例。只要龍邦在委託書部分下手，掌握過半數表決權，並不困難。

泰山在龍邦持股水位已經高到這種程度的時候才賣，效果勢必大打折扣。原因在於，賣掉全家持股（焦土戰）後，泰山的股價勢必大跌（也真的大跌）。就算龍邦對泰山真的沒有興趣了，想退場的龍邦也賣不到好價錢，很可能讓龍邦下不了台，只能硬著頭皮搶經營權。

當然，這也可能是泰山經營團隊最後的掙扎，或是累積談判籌碼用的策略。但對公司派最好的防守策略，還是老話二句：

  1. 要隨時監測股權變動狀況及探究大股東持股變動的背後動機，才能掌握好防守時機。
  2. 經營得好，得員工和股東的愛戴，讓大家發大財，自然比較少人來搞你；或是搞你的時候更難把你扳下台。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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