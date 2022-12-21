倒掉整鍋仙草蜜？泰山經營權爭奪的焦土戰略
我們想讓你知道的是
泰山這次使出的是歐美教科書裡面常提到的經營權戰爭經典防守策略：Crown Jewel Defense（賣掉王冠上的寶石）。守方為了守住經營權，將公司最有價值的資產出售，希望藉此讓攻擊方對公司失去興趣，進而成功守住自己的政權。然而，使用Crown Jewel Defense是有機會在守住公司的同時，也避免自我毀滅的。
故事是這樣的
泰山（1218）原本是全家便利商店的大股東，持有超過22％的股權，甚至在全家的董事會中有2席董事。但泰山在12月2日，突然公告要賣掉4.33萬股的全家股票，並瞬間在12月5日以總價約81億元（每股187元）的價格賣掉。
龍邦是泰山的大股東，對泰山的經營權一直都有興趣。而泰山最迷人的資產，就是泰山對全家便利商店那高達22％以上的股權。
因此，不難想像泰山這筆如此突然的股權交易，是面對大軍壓境的龍邦，所做出的焦土戰決定。懷璧其罪，我把公司裡讓你最想要的資產送走，你就不會想要來搶我的公司了吧？
Crown Jewel Defense
這就是歐美教科書裡面常提到的經營權戰爭經典防守策略：Crown Jewel Defense（賣掉王冠上的寶石）。防守方為了守住經營權，將公司最有價值的資產出售，希望藉此讓攻擊方對公司失去興趣，進而成功守住自己的政權。
Crown Jewel Defense通常是防守方的下下策，因為一旦使用這招，將會大幅降低公司的價值和發展性，根本是自我毀滅式的策略。就算守住了經營權，所剩下的可能也就是一間空的公司。
泰山這次賣股票有賺錢，已經算好的案例。在某些案件中，甚至有經營階層為了保住經營權不惜賤賣公司重要專利、廠房、商標或把最有競爭力的事業部門整個賣掉。這招用下去，公司經營階層可能會窮到只剩下經營權，還面臨一對民刑事訴訟。如果不得不用這招，也要做得細緻，降低法律風險。
其實，使用Crown Jewel Defense是有機會在守住公司的同時，也避免自我毀滅的。那就是找一個信得過的盟友（歐美稱White Knight白馬騎士）來承接這顆王冠上的寶石，等到守城成功後，再將寶石鑲回來。當然，這不僅需要有一個可信的盟友，更需要透過一系列精緻的契約條款設計，才能成局。否則，一個環節做錯，可能資產移轉失敗，被黑吃黑，甚至經營團隊成員都將面臨鉅額的損害賠償和背信罪、非常規交易罪的訴訟。
並且在《公司法》上，使用Crown Jewel Defense將面臨《公司法》第185條的考驗。如果資產被認定為是公司的「主要財產或營業」，那麼這筆交易就必須通過股東會的特別決議，否則這筆交易就不會生效（在某些極例外的狀況，還是會有效）。至於泰山賣全家便利商店的股權，到底須不須要經過股東會決議？這個我會在下一篇文章討論，有興趣的朋友可以先想想看。
一起思考：泰山使用Crown Jewel Defense到底會不會有效？
據報導，泰山在公告賣全家股票前，龍邦持有泰山股權的水位就已經達到4成左右（更久之前就有3成以上），這在上市櫃公司中是非常強大的股權比例。只要龍邦在委託書部分下手，掌握過半數表決權，並不困難。
泰山在龍邦持股水位已經高到這種程度的時候才賣，效果勢必大打折扣。原因在於，賣掉全家持股（焦土戰）後，泰山的股價勢必大跌（也真的大跌）。就算龍邦對泰山真的沒有興趣了，想退場的龍邦也賣不到好價錢，很可能讓龍邦下不了台，只能硬著頭皮搶經營權。
當然，這也可能是泰山經營團隊最後的掙扎，或是累積談判籌碼用的策略。但對公司派最好的防守策略，還是老話二句：
- 要隨時監測股權變動狀況及探究大股東持股變動的背後動機，才能掌握好防守時機。
- 經營得好，得員工和股東的愛戴，讓大家發大財，自然比較少人來搞你；或是搞你的時候更難把你扳下台。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。