強尼戴普與安柏赫德的世紀官司終於落幕，安柏赫德痛批美國司法體系無法保護女性
我們想讓你知道的是
好萊塢前明星夫妻擋強尼戴普與安柏赫德之間的官司，於昨日達成和解，兩人最終的賠償金額也達成協議，安柏赫德無需賠償強尼戴普1035萬美元，僅需支付100萬美元，也代表此案終於落幕，不過，安柏赫德同時也在個人社群表示：「這不是讓步。我做出這個決定，是因為對美國的法律體系失去了信心，在那裡我不受保護的證詞，成為了娛樂和社群媒體的素材。」
強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗案，陪審團於今（2022）年6月1日做出判決，稱安柏赫德在暗示她經歷的家暴事件時誹謗強尼戴普，陪審團判給強尼戴普一共1500萬美元（約新台幣4.5億元）的賠償，實際將得到1035萬美元（約新台幣3.1億元）。
之後也傳出安柏赫德將提出上訴，將抗爭到底。不過，根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》表示，昨（19）日安柏赫德已經正式與強尼戴普達成和解，兩人最終的賠償金額也達成協議，安柏赫德無需賠償強尼戴普1035萬美元，僅需支付100萬美元（約3000萬新台幣），且將由安柏赫德的保險公司支付。至於強尼戴普也會將這100萬美元和解金全數捐給慈善機構，正式結束這場備受矚目的官司。
「我們很高興正式為戴普先生關閉這扇痛苦篇章的大門，強尼戴普在整個過程中明確表示，首要任務是揭露真相，陪審團的一致決定，以及由此產生的判決仍然完全有效。支付100萬美元——戴普先生承諾全數捐贈給慈善機構，這也加強了赫德小姐對法律體系追求嚴謹正義結論的認可。」替強尼戴普辯護的律師楚（Benjamin Chew）和瓦斯蓋茲（Camille Vasquez）這樣公開表示。
至於安柏赫德也透過個人社群Instagram在昨日發出聲明，證實此消息，並坦言對美國司法感到失望，最後也強調會再重新出發。
安柏赫德表示：「經過深思熟慮後，我做出了一個非常艱難的決定，以解決我前夫在維吉尼亞州對我提起的誹謗案。重要的是，我要說我從來沒有選擇過。我捍衛了我的真理，而在這樣做的過程中，我的生活遭到摧毀了。我在社群媒體面臨的誹謗，是女性挺身而出時再次受害的放大版本。現在我終於有機會把自己從6年前試圖離開的東西中解放出來，而且條件是我可以同意的。我沒有承認，這不是讓步。我做出這個決定，是因為對美國的法律體系失去了信心，在那裡我不受保護的證詞，成為了娛樂和社群媒體的素材。」
而安柏赫德也聲稱，英國與美國的司法體系相當不同，「當我在英國出庭時，我身處在一個健全、公正和公平的制度，我在這樣的制度中得到保護；但是當案件到了美國時，我在審判前和審判期間幾乎用盡了所有資源，在審判中，我受到法庭的審判，其中大量直接證據證實了我的證詞卻被排除在外，聲望和權力比理性更重要。」
安柏赫德表示，無法再次經歷那樣的屈辱，即使在美國上訴成功，最好的結果也只是重新審理，而時間很寶貴，安柏赫德想有效地、有目的的度過接下來的時間。
「年來，我一直被困在艱鉅而昂貴的法律程序中，這表明它本身無法保護我和我的言論自由權。我不能冒一個不可能的支出風險——不僅是財務上的，而且是心理上的、身體上的和情感上的。女性不應該因為說出真相而面臨虐待或破產，但不幸的是，這種情況並不少見。」
新聞來源
延伸閱讀
- 強尼戴普勝訴之後，專家憂「寒蟬效應」：受害者擔心被視為像安柏赫德一樣的騙子
- 反思強尼戴普家暴案：政治正確的大傘把白人男性趕出去淋雨，是否發展成另一種結構性歧視？
- 「六年後，陪審團讓我重獲新生」：安柏赫德被認為「行為惡意」，強尼戴普將獲得1035萬美元賠償
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。