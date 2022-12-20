2022/12/20,
影劇

強尼戴普與安柏赫德的世紀官司終於落幕，安柏赫德痛批美國司法體系無法保護女性

強尼戴普與安柏赫德的世紀官司終於落幕，安柏赫德痛批美國司法體系無法保護女性
安柏赫德（左）、強尼戴普（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

好萊塢前明星夫妻擋強尼戴普與安柏赫德之間的官司，於昨日達成和解，兩人最終的賠償金額也達成協議，安柏赫德無需賠償強尼戴普1035萬美元，僅需支付100萬美元，也代表此案終於落幕，不過，安柏赫德同時也在個人社群表示：「這不是讓步。我做出這個決定，是因為對美國的法律體系失去了信心，在那裡我不受保護的證詞，成為了娛樂和社群媒體的素材。」

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗案，陪審團於今（2022）年6月1日做出判決，稱安柏赫德在暗示她經歷的家暴事件時誹謗強尼戴普，陪審團判給強尼戴普一共1500萬美元（約新台幣4.5億元）的賠償，實際將得到1035萬美元（約新台幣3.1億元）。

之後也傳出安柏赫德將提出上訴，將抗爭到底。不過，根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》表示，昨（19）日安柏赫德已經正式與強尼戴普達成和解，兩人最終的賠償金額也達成協議，安柏赫德無需賠償強尼戴普1035萬美元，僅需支付100萬美元（約3000萬新台幣），且將由安柏赫德的保險公司支付。至於強尼戴普也會將這100萬美元和解金全數捐給慈善機構，正式結束這場備受矚目的官司。

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Photo Credit: AP / 達志影像
安柏赫德

我們很高興正式為戴普先生關閉這扇痛苦篇章的大門，強尼戴普在整個過程中明確表示，首要任務是揭露真相，陪審團的一致決定，以及由此產生的判決仍然完全有效。支付100萬美元——戴普先生承諾全數捐贈給慈善機構，這也加強了赫德小姐對法律體系追求嚴謹正義結論的認可。」替強尼戴普辯護的律師楚（Benjamin Chew）和瓦斯蓋茲（Camille Vasquez）這樣公開表示。

至於安柏赫德也透過個人社群Instagram在昨日發出聲明，證實此消息，並坦言對美國司法感到失望，最後也強調會再重新出發。

安柏赫德表示：「經過深思熟慮後，我做出了一個非常艱難的決定，以解決我前夫在維吉尼亞州對我提起的誹謗案。重要的是，我要說我從來沒有選擇過。我捍衛了我的真理，而在這樣做的過程中，我的生活遭到摧毀了。我在社群媒體面臨的誹謗，是女性挺身而出時再次受害的放大版本。現在我終於有機會把自己從6年前試圖離開的東西中解放出來，而且條件是我可以同意的。我沒有承認，這不是讓步。我做出這個決定，是因為對美國的法律體系失去了信心，在那裡我不受保護的證詞，成為了娛樂和社群媒體的素材。」

安柏赫德也聲稱，英國與美國的司法體系相當不同，「當我在英國出庭時，我身處在一個健全、公正和公平的制度，我在這樣的制度中得到保護；但是當案件到了美國時，我在審判前和審判期間幾乎用盡了所有資源，在審判中，我受到法庭的審判，其中大量直接證據證實了我的證詞卻被排除在外，聲望和權力比理性更重要。」

安柏赫德表示，無法再次經歷那樣的屈辱，即使在美國上訴成功，最好的結果也只是重新審理，而時間很寶貴，安柏赫德想有效地、有目的的度過接下來的時間。

年來，我一直被困在艱鉅而昂貴的法律程序中，這表明它本身無法保護我和我的言論自由權。我不能冒一個不可能的支出風險——不僅是財務上的，而且是心理上的、身體上的和情感上的。女性不應該因為說出真相而面臨虐待或破產，但不幸的是，這種情況並不少見。」

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核稿編輯：楊士範


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