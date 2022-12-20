【2022熱門關鍵字回顧】一月：Omicron疫情在台出現，美輪明宏成為開運桌布

Google搜尋已經成為大多數人，日常不可或缺的資訊尋找工具。每日Google的熱門搜尋關鍵字，也等於反映出當下大眾對於最關注哪些事物。隨著2022年即將結束，讓我們用Google熱搜關鍵字來，回顧一月大眾所關注的熱門事件。

上圖是2022年一月每日最熱門關鍵字來看，這個月最高搜尋量出現在3號、18號跟25號，分別是地震、1922跟統一發票，搜尋量都超過50萬（未達100萬）。

地震發生時，大家為了知道地震震源等資訊，地震的搜尋就會增加，如果人口較密集的區域有受到有感的震動，搜尋量又會更增加。1月3日發生的花蓮外海地震，規模達到6，台灣北部區域感受的震度都超過2級，台北市甚至達到4級，所以導致搜尋量暴增。

1月也是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的Omicron疫情在台灣開始出現的月份，從1月3日開始桃園機場出現確診者，到1月28日累計感染者超過350位以上。以下兩張圖是由《關鍵評論網》持續整理更新到1月28日的確診者關係圖。

因為疫情的關係，相關字詞變成為每日的關鍵字，包含1922、亞旭電子、亞東醫院、防疫險、疫苗預約、礁溪五星級飯店等等。

生活相關資訊，也是熱搜關鍵字，1月25日統一發票開獎時，統一發票就成為當天超過50萬搜尋的關鍵字。而1月初時傳出，日本傳說如果將手機桌布換上日本藝人美輪明宏的照片，就可以開運，因此讓美輪明宏成為1月6日的熱門關鍵字。

Photo Credit: 中央社

除了疫情與生活外，明星藝人的動態也是大家關注的事情，一月時也有許多藝人名字成為熱搜關鍵字。相關事件包含袁惟仁傷重成植物人、王力宏婚姻問題、陳庭妮訂婚、曾沛慈結婚、《單身即地獄》中的宋智雅使用假貨風波、納豆中風、黃曉明離婚、吳姍儒結婚、林志玲生子等等。

其他月份回顧

一月、二月（即將上線）、三月（即將上線）、四月（即將上線）、五月（即將上線）、六月（即將上線）、七月（即將上線）、八月（即將上線）、九月（即將上線）、十月（即將上線）、十一月（即將上線）、十二月（即將上線）

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核稿編輯：楊士範