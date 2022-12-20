中國市場不振、印度政府抵制，小米宣布裁員6千人，手機產業恐成下一個未爆彈

中國電子巨擘——小米（Xiaomi）近期開啟一波裁員，陸續有號稱小米員工於社群爆料，裁撤人員達15至20%，估計人數達6000人引發譁然；而小米對此回應澄清，是正常的優化精簡，遭裁人員數量不到整體的10%，然而據多份調查報告指出，包含小米在內等中國業者，受到中國市場不振、印度又受當局抵制等影響，處境日益艱難。

中國小米裁員潮，小米回應：每年固定優化精簡

目前小米財報顯示，目前集團共有35314名全職員工，其中32609名位於中國。據中國媒體《集微網》報導指出，小米手機、互聯網等多個部門均有裁撤，但是各部門力道不盡相同，有些各別部門比例高達75%，而主要的互聯網部門達40%。

《集微網》引述小米的員工在微信說法指出：「小米是一個讓人傷心的地方，我在手機部，下半年一直努力幹到11月，系統上線，成績都擺出來了，被告知裁員。他還說，幹了一年什麼都沒拿到，還扣了以前的股票，強制提離職裁員，一共才20%就有我，雷總（雷軍）知道他們這麼裁人嗎？亂用職權，我離開是小米的損失。」

不過，針對裁員情況，中國《紅星新聞》稱小米內部人員指出，本次人事調整和組織優化精簡有關，而補償方案為「N+2」，還有未休完的法定年假雙倍折算。而小米官方也發布聲明回應，網上疑似小米員工曝光的百分比等裁員數據是「謠言」，它們強調實際優化人員數量不到10%。但實際情況仍未明朗，消息紛亂。

Photo Credit: 中央社 中國手機商小米集團日前在香港上市後，股價連日飆漲，當時創辦人雷軍的身家因此暴漲，排名中國富豪榜第6位。（取自中新社）中央社傳真於2018年7月14日。

大環境不佳，手機產業衰退跌破12億支

實際上，面對大環境不佳，不是只有小米銷量不好，全球手機整體銷量直直落。《彭博社》引述作為蘋果供應商之一日本企業村田製作所（Murata Manufacturing）估計，手機市場低落將延續到2023年，但是高階手機需求不受影響。

村田製作所總裁中島規巨（Norio Nakajima）指出，這樣低迷的情況到2023年之前頹勢不會改善。值得注意的是「中國業者情況將持續低迷」。它們估計，上一財年全球手機銷量達13.6億部，但今年則下探跌破12億支，很大一部份來自於中國市場不振。

另一研究機構《DIGITIMES》調查，目前全球智慧型手機出貨量前7名的品牌，依序為三星、蘋果、OPPO、小米、vivo、傳音和榮耀，出貨達到10.4億台，已經佔全球市占率86%以上。蘋果、三星等中高階業者，其餘的中國品牌預料將受到很大的壓力。

小米中國內需不振，印度市場又遭打擊

小米是中國手機業的指標之一，它們的銷量未來是行業內重要的標準。近日，《華爾街日報》以「中國經濟乏力損耗小米元氣」為題直指，該公司受到北京當局「動態清零」的巨大影響，而海外拓展也頻遭外界指責竊取數據，導致進退失據。

Photo Credit：AP / 達志影像 包含小米在內的中國手機業者在印度相當歡迎，而小米推出穿戴裝置也成功打入當地市場。

報導稱，小米最新一季財報若計入投資損失，公司陷入虧損，毛利率下探18%，在中國市場的手機出貨量相較去（2022）年同期下降12%；而小米另一個重要市場印度，也因為中印關係惡化，致使當局對小米審查越來越嚴格，市占率相較同期下降了11%。

印度擁有龐大人口紅利，通膨期間引入俄油有效地穩定物價，也在美中對抗下，接受供應鏈轉移的紅利發展相當快速。根據研究調查機構Dealogic的數據顯示，今年迄今，外資銀行從印度賺到了2.31億美元的併購費用，超過同期在中國收入的2.04億美元。

歐美投資銀行在印的佣金收入首次超過中國

摩根大通業內人士向《金融時報》透露，摩根大通今年在印度併購獲利首次超過中國。這一趨勢凸顯美中貿易、投資正在脫鉤，歐美金融業更全面地轉向其他市場尋找機會。

不過，印度仍有許多風險，一名印度辦事處的資產經理表示，印度是不可預測，外國企業會遭受到損失，目前許多業者是為了不把雞蛋放在一個籃子（中國），才有這股中國轉入印度的趨勢。

大量的歐美資金進入的印度，給了他們發展本土手工的底氣。近年印度印度市場前5大手機品牌中，有4家為中國業者，另一家則是三星，合計占據了82%市占率。而為了發展本土品牌準備限制中企於境內銷售低於150美元的手機。

印度總理莫迪（Narendra Modi ）。Photo Credit: AP / 達志影像 印度總理莫迪在其任內全力推動「印度製造」，已經取得階段性成果。

中國手機品牌將受到打擊

根據《國際電子商情》分析印度消費電子轉變，首先是印度目標已由進口替代轉向印度製造。印度電子產業協會(ICEA)主席Pankaj Mohindroo在相關報告中明確指出，印度製造要走向世界。

其次，印度正有計畫地拓展電子製造，例如實施計劃實施的2兆盧比的製造業促進計劃（PLI），其中包含晶片廠建置、智慧手機促進計畫以及電動車刺激計劃，並且提高進口關稅，推動電子製造業落地印度。

在這些前提下，顯示印度製造業正在崛起，並且已經取得部分成果，包含小米在內、OPPO、VIVO的手機業者將受到擠壓，例如，今年以來印度智慧手機出口首次達到10億美元，2022年上半年出口達4400萬部，相較同期成長16%。這也意味著在美中對抗下，印度崛起將成為中國不可忽視的的趨勢。

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核稿編輯：翁世航