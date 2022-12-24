英國法院宣判14歲少女Molly Russell死於「演算法推薦內容」，誰該為此負責？
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英國一名14歲少女Molly Russel，是目前為止第一個遭到法院判決，認定因為演算法推薦的內容而死的使用者，Molly Russel的不幸離世，我想問的是，在演算法的推薦機制下，使用者還有選擇的自由嗎？如果演算法推播的內容會損害人們的身心健康，那麼，誰又該為此負責？而一場於美國舉辦的聽證會也許可以回答這些問題。
文：鋼哥
2022年9月30日，BBC報導了一則震撼資訊科技界的新聞〈英國倫敦法院宣判社群媒體演算法的推薦內容導致英國14歲少女Molly Russel最終自殺身亡〉。
有鑒於該事件裡的主角Molly Russell，是目前為止第一個遭到法院判決，認定因為演算法推薦的內容而死的使用者，世界各地陸續開始有不少媒體報導該議題、專家學者加入討論。受理該次案件的驗屍官Andrew Walker，不以自殺說明Molly Russell的死因，反而特別提到社群媒體的影響：
Molly Rose Russell died from an act of self-harm while suffering from depression and the negative effects of online content.（Molly Russell的死，是受到憂鬱症以及網路推播的負面內容所導致的自傷行為。）
在這次事件曝光以前，人們或多或少都知道社群媒體演算法，有時會推播不合適的內容給觀看者，更甚者，可能會因為這些推播的內容，而影響人們的身心狀況。
然而，從來沒有人拿出證據並且確切地宣稱「演算法推薦給我的內容就是我的焦慮症元凶」，而科技巨頭們也極力宣稱「個人化的內容，是基於使用者的習慣作為推薦的依據」。Molly Russell的不幸離世，直接敲響了資訊科技界的叩問：
在演算法的推薦機制下，使用者還有選擇的自由嗎？如果演算法推播的內容會損害人們的身心健康，那麼，誰又該為此負責？
一場於美國舉辦的聽證會也許可以回答這些問題。
科技巨頭對演算法的刻意為之
2019年6月25日，前Google軟體工程師Tristan Harris出席美國國會聽證會，說明科技巨頭所打造的演算法正在讓社會變得愈來愈極端。
Tristan多次提及演算法的推薦內容並不是偶然產生，而是刻意設計（It’s not by accident but by design.）。每個使用者開啟軟體時，會觸發屬於他的個人模型（Avatar），使用者在網路上留下的足跡，通通都會被該模型紀錄下來，作為分析行為模式的數據原料。
現今科技巨頭在競逐的是，誰的模型可以更準確預測使用者的行為，再將該行為模型賣給商人。史丹佛大學（Stanford University）教授Shoshana Zuboff將這樣的商業模式稱為「監控資本主義」（Surveillance Capitalism）。
以Google旗下的影音平台YouTube為例，每當我在觀看影片時，影片背後的演算模型也在不斷收集分析我的個人數據，演算法則會依據這些數據分析，並推薦我可能會喜歡的影片內容。
Tristan提到，「YouTube的影片閱覽數，有70%是演算法的推薦內容貢獻的。」換句話說，演算法的推薦機制，創造了一種自由選擇的假象——我所選擇的影片，實際上是一場精心設計的預測，我的每一個選擇只是為了印證這個模型的精確性。
類似的效應也能從魔術師的手法窺見。在紙牌魔術的手法中，有一種稱為「迫牌」的手法。魔術師會洗亂整副撲克牌，甚至交由觀眾洗牌也沒問題；接者，魔術師會邀請觀眾抽一張牌，而這張牌正是魔術師預設要讓觀眾抽到的牌。
換句話說，藉由魔術師的手法操作，讓觀眾有「自由選擇」的錯覺；然而，這一切都是在魔術師的操控之下，如同演算法的推薦機制。只不過，魔術師只能進行一對一的操弄，而YouTube的演算法可以一次操弄20億用戶，不分日夜、全年無休。
透過演算法讓社會變得更極端
那麼，誰又該為此負責呢？Tristan在聽證會時特提到：
The polarization of our society is actually part of the business model.（社會的極端化也是這商業模式的一部分。）
為了在平台上留住最多的用戶，科技巨頭們不斷修改平台的設計，試圖在使用者所經過的每一處創造最大的參與度。2018年，美國麻省理工學院 （Massachusetts Institute of Technology）資訊科學家Sinan Aral以2006年至2017年間，真／假資訊作為分析的數據庫，針對假新聞在推特（Twitter）上的傳播模式做了研究。
Aral團隊發現假消息（假新聞）的傳播速度、深度以及廣度，在這三個構面上都比真消息來得快速，假消息傳播的速度甚至為真消息的6倍。
而在針對不同情緒的統計上，如：信任、喜樂、期待、難過、憤怒、害怕、噁心、驚喜，發現在「噁心、驚喜」的構面上，假消息的互動（回覆）比真消息還要高得多（上圖紅色框框所示），接續下來的則是「期待、憤怒、害怕」，真假消息的互動皆差不多。
從Aral的研究可以發現，相比於正面情緒（信任、喜樂）置入負面情緒的內容（噁心、憤怒、害怕），Twitter的使用者互動率反而比較高。
在The Verge的報導也提到，臉書的演算法所投放的高互動內容也鑲嵌著憤怒、仇恨、正義魔人的言論，而浸泡在演算法黑洞裡的使用者，反而會因此變得更加極端化。該報導中也提到2016年的一份網路調查發現，臉書約有64%的使用者加入極端主義傾向的社團，全因臉書演算法的推薦所致。
此外，Tristan 在聽證會上提到， YouTube 的推薦影片前15名的關鍵字也有負面情緒的痕跡：
- 仇恨（hates）
- 揭露（debunk）
- 殺死（destroy）
- 抹滅（obliterate）
Tristan形容這是一場直衝腦幹的競爭（a race to the brainstem），演算法的推薦機制，試圖勾出人類本能的不理性衝動，而在背後的科技巨頭，則大把地收割使用者的注意力貨幣。
監控資本主義的商業模型損害了民主社會的言論環境，更糟的是，無法自拔的使用者甚至因此失去了性命；然而，真正該究責的並非是檯面上的執行長、創辦人、程式設計師，而是禁止這一套不擇手段獲取利益、榨取網路使用者數據的商業模式。
質疑使用數據的代價
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。