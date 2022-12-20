排黑修法時代力量批「轉移焦點」，綠委版本提公報不用列學歷、遭譏為己開脫
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參選排黑修法引發爭議，時代力量今日直指兩大黨是在轉移焦點，就算修法也無法杜絕黑金勢力。而針對民進黨數名立委提出的修法草案，要把選舉公報中的「學歷」刪掉，藍營立委直呼：「原來是要修這個。」
11月的地方選舉中，有多名具有犯罪前科的候選人當選，導致行政院和立法院各黨近日提出「排黑」修法，卻接連爆發爭論。
除了先前被質疑夾帶《數位中介法》，時代力量今（20）日直指兩大黨是在轉移焦點，就算修法也無法杜絕黑金勢力。而針對民進黨數名立委提出的修法草案，要把選舉公報中的「學歷」刪掉，藍營立委直呼：「原來是要修這個。」
近日藍綠黨團及行政院提出排黑修法，時代力量今日召開記者會，質疑兩大黨要真排黑、還是只是轉移焦點。立委邱顯智指出，黑金退出政治是時力黨團目前在國會最優先的工作之一，但這個立法必須走在正確的方向，不是為了轉移焦點，「丟出一大堆的問題跟一大堆的煙霧彈，最後不了了之，這是我們絕對不樂見的。」
立委王婉諭表示，今年選舉幾乎各黨都與地方黑金政治、黑金勢力難以割捨，許多被提名的候選人都有黑金背景，所以時力認為，藍綠兩黨分別提出排黑條款，根本就是假借修法轉移社會焦點。
王婉諭指出，黑金政治之所以難以改變，往往就是因為黑金勢力和政治人物的關係，不是只有表面的合作、提名，更嚴重的是在外界難以看到的金流和人際關係。這樣一來即使修法通過、黑金勢力無法在名目上參與選舉，實際上也根本做不到杜絕黑金勢力，透過代理人、白手套，候選人淪為傀儡，黑金能躲在背後繼續操弄政治。
除此之外，《組織犯罪防制條例》第14條規定，政黨所推薦的候選人於登記之日起5年內，經法院判決犯《組織犯罪防制條例》確定者，每有1名，處該政黨1000萬元以上、5000萬元以下之罰鍰。王婉諭指出，實際上近10年來，根本沒有任何政黨遭到裁罰，若未來排黑修法通過，不敢執行的話也沒辦法排黑。
「真正要排黑現在就可以做了，不用等到修法」，王婉諭怒斥兩黨打假球，與其修法，不如開除黨內有黑金背景的幹部高層、公職人員。
才剛被北大撤銷學位，蔡適應版本提選舉公報拿掉學歷
第三勢力認為兩大黨打假球，藍綠兩黨立委則積極提出各自的修法版本。其中，民進黨立委鍾佳濱、蔡適應、何志偉等人所提出的版本引發熱議，內容提議修改《公職人員選舉罷免法》第26條、32條及47條。
原本第47條是規定選舉公報要載明候選人基本資料、推薦的政黨、學歷、經歷等等，而該版本修法說明指出：「民主政治宜採取更開放的態度，參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公報實不應強制要求揭露候選人學歷，爰刪除第四十七項條第一項、第二項學歷之要求。」
對此，國民黨黨團總召曾銘宗在程序委員會中提出，國民黨團對這個版本排黑的部分沒有意見，但第47條把學歷拿掉，他表示選舉公報公布學經歷是歷經幾十年的制度，「他把學歷刪掉，這非常的奇怪，我在這裡請教，這到底是不是民進黨的立場。」曾銘宗的提議於現場未有異議，因此通過暫緩此案。
主提案人蔡適應先前才被撤銷台北大學博士學位，根據《聯合新聞網》報導，國民黨立委李德維批評，民進黨口口聲聲說要對抗黑金、修排黑條款，「搞了半天原來是要修這個」。李德維認為，學歷只是揭露候選人資訊，有利選民做判斷，沒有強迫一定要什麼學歷才能選。
立委吳斯懷也在臉書上指出，蔡適應12月3日才發文「尊重審查結果，依法提出申訴」，轉頭就在立法院提案學歷不須揭露，這是修法為己開脫。
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核稿編輯：楊士範
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。