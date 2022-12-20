排黑修法時代力量批「轉移焦點」，綠委版本提公報不用列學歷、遭譏為己開脫

11月的地方選舉中，有多名具有犯罪前科的候選人當選，導致行政院和立法院各黨近日提出「排黑」修法，卻接連爆發爭論。

除了先前被質疑夾帶《數位中介法》，時代力量今（20）日直指兩大黨是在轉移焦點，就算修法也無法杜絕黑金勢力。而針對民進黨數名立委提出的修法草案，要把選舉公報中的「學歷」刪掉，藍營立委直呼：「原來是要修這個。」

近日藍綠黨團及行政院提出排黑修法，時代力量今日召開記者會，質疑兩大黨要真排黑、還是只是轉移焦點。立委邱顯智指出，黑金退出政治是時力黨團目前在國會最優先的工作之一，但這個立法必須走在正確的方向，不是為了轉移焦點，「丟出一大堆的問題跟一大堆的煙霧彈，最後不了了之，這是我們絕對不樂見的。」

立委王婉諭表示，今年選舉幾乎各黨都與地方黑金政治、黑金勢力難以割捨，許多被提名的候選人都有黑金背景，所以時力認為，藍綠兩黨分別提出排黑條款，根本就是假借修法轉移社會焦點。

王婉諭指出，黑金政治之所以難以改變，往往就是因為黑金勢力和政治人物的關係，不是只有表面的合作、提名，更嚴重的是在外界難以看到的金流和人際關係。這樣一來即使修法通過、黑金勢力無法在名目上參與選舉，實際上也根本做不到杜絕黑金勢力，透過代理人、白手套，候選人淪為傀儡，黑金能躲在背後繼續操弄政治。

除此之外，《組織犯罪防制條例》第14條規定，政黨所推薦的候選人於登記之日起5年內，經法院判決犯《組織犯罪防制條例》確定者，每有1名，處該政黨1000萬元以上、5000萬元以下之罰鍰。王婉諭指出，實際上近10年來，根本沒有任何政黨遭到裁罰，若未來排黑修法通過，不敢執行的話也沒辦法排黑。

「真正要排黑現在就可以做了，不用等到修法」，王婉諭怒斥兩黨打假球，與其修法，不如開除黨內有黑金背景的幹部高層、公職人員。

才剛被北大撤銷學位，蔡適應版本提選舉公報拿掉學歷

第三勢力認為兩大黨打假球，藍綠兩黨立委則積極提出各自的修法版本。其中，民進黨立委鍾佳濱、蔡適應、何志偉等人所提出的版本引發熱議，內容提議修改《公職人員選舉罷免法》第26條、32條及47條。

原本第47條是規定選舉公報要載明候選人基本資料、推薦的政黨、學歷、經歷等等，而該版本修法說明指出：「民主政治宜採取更開放的態度，參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公報實不應強制要求揭露候選人學歷，爰刪除第四十七項條第一項、第二項學歷之要求。」

Photo Credit：截自立院議事轉播 國民黨黨團總召曾銘宗在程序委員會中表示：「他把學歷刪掉，這非常的奇怪，我在這裡請教，這到底是不是民進黨的立場。」

對此，國民黨黨團總召曾銘宗在程序委員會中提出，國民黨團對這個版本排黑的部分沒有意見，但第47條把學歷拿掉，他表示選舉公報公布學經歷是歷經幾十年的制度，「他把學歷刪掉，這非常的奇怪，我在這裡請教，這到底是不是民進黨的立場。」曾銘宗的提議於現場未有異議，因此通過暫緩此案。

主提案人蔡適應先前才被撤銷台北大學博士學位，根據《聯合新聞網》報導，國民黨立委李德維批評，民進黨口口聲聲說要對抗黑金、修排黑條款，「搞了半天原來是要修這個」。李德維認為，學歷只是揭露候選人資訊，有利選民做判斷，沒有強迫一定要什麼學歷才能選。

立委吳斯懷也在臉書上指出，蔡適應12月3日才發文「尊重審查結果，依法提出申訴」，轉頭就在立法院提案學歷不須揭露，這是修法為己開脫。

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核稿編輯：楊士範