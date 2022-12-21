【關鍵眼中盯】登入塞車、下注失敗、出金無門⋯⋯台灣運彩發行商威剛為何有恃無恐地擺爛？

2022年卡達世界盃於台灣時間12月19日凌晨告一段落，除了阿根廷與法國隊分出高下外，台灣運彩彩迷應該也是幾家歡樂幾家愁。

根據官方說法，本屆世界盃台灣運彩的投注總額達到104億元，比四年前增加48%，在此期間，每天大約也有超過三萬人申請加入台灣運彩的網路會員。

長期以來，筆者都偏好握著實體彩券，但周圍有不少朋友早就投入網路下注的世界。在一次彩券行排隊時被老闆推坑後，我也註冊加入了網路投注會員——一來深夜比賽不用跑到比較遠的24小時投注站，二來玩比賽開打後的場中投注也比較方便。

也是這時候，我才發現為什麼大家對台灣運彩的網路投注系統，有那麼大的怨言。

不停塞車、不停排隊，下注失敗還可能出現「驚喜」

姑且不說比較差的賠率和多重限制玩法，運彩網路下注的最大問題，是系統根本就不讓你下注。

在世界盃期間，使用網路投注的讀者應該不少看過這個畫面：會員數眾多，尚需一些時間受理。

截圖自台灣運彩網站

如果真是比賽開打前的極尖峰塞車尚可理解，但有時候比賽開打前幾個小時也會出現這樣的畫面，甚至根據筆者經驗，世界盃結束隔天都還出現這樣的塞車通知，更別說比賽進行時的激烈場中投注了。

原本為了紓解投注站人潮而生的服務，卻在玩家需要時無法使用，甚至建議消費者前往實體投注站。

如果這是世界盃開打初期的未預期流量增加尚可理解，但一個月的世界盃賽程結束仍不見改善，最多加上一個「你還有幾分鐘就可進入」的倒數器，無法感覺開發商威剛想要解決頻寬問題。

就算成功登入，網路投注頁面也有許多問題，例如（疑似同樣因為頻寬不足而導致的）功能按鈕點擊無效，有時候需要按好幾次才會切換頁面；更嚴重的是下注時系統有時會跳出「投注失敗」訊息，消費者重新下注後，竟發現失敗的那一次也被記錄扣款。

和實體投注站不同，網路下注並沒有取消的功能，雖然筆者有朋友曾因不小心重複下注而賺了兩倍，但大部分人恐怕沒有那麼幸運，更像是被系統詐騙的感覺。

設定出金帳號方式官網找不到，解方竟是「寄個資給客服」？

除了下注系統不順暢，網路投注的「出金」更是個大問題。

如果你是新的網路投注會員，世界盃結束後想把彩金（如果還有剩下）領出時，會發現直接點選「出金」會失敗——因為系統沒有地方讓你填寫出金帳號，整個網站也找不到如何設定出金的教學。

更好笑的是，如果用Google搜尋「運彩 出金」，會發現所有出金帳號設定教學都是其他私人運彩行的網站內容，官網就只有「點選頁面的右上角『我的帳號』頁面的左邊欄位『出金』再選擇需要出金多少，確認後就能立即出金」這類沒用也不負責任的話。

那究竟要怎麼設定出金帳號呢？根據各運彩行提供的資訊，消費者必須：

找一張白紙，放上本人要出金的銀行存摺（要看到完整的銀行帳號、姓名、銀行與分行），在下方親筆寫上身分證字號、運動彩券會員代碼，並簽名拍照。 將照片連同下列資訊寄Email給台灣運彩客服（service@sportslottery.com.tw）。 信件標題：運動彩券新會員出金帳戶設定 內文提供： 姓名

電話

會員代碼 並附上上述的存摺照片和簽名照。

你沒有看錯，如果你想從運彩網路版把你的錢拿回來，你要先把存摺封面、身分證字號、簽名，一起寄到一個所有客服人員都能看到的信箱。

更可怕的是，這個流程台彩官網沒有在官網揭示，筆者四處尋找後，才在申請台彩網路會員的成功通知Email裡面，看到這段內容唯一一次出現。

加入會員時可使用先進的手機號碼認證，要出金時卻強迫要用沒效率甚至可能造成個資外流的土法煉鋼模式，又不於網站完整揭露徒增第三方誤導或詐騙的風險，讓人難以理解台彩和威剛究竟是不能用心、不願用心，還是打定彩迷根本懶得設定出金。

Photo Credit: 中央社

問題已不是一年兩年的事，為何營運商仍有恃無恐？

其實上述這些問題的核心原因，都是由於台灣只有一家合法的運彩平台。時代力量立委王婉諭之前就曾批評，台灣運彩在網路投注亂象的不作為，可能會讓消費者被招攬至更沒有保障的地下賭盤，有如在鼓勵民眾違法投注。

事實上，這類抱怨已不是一天兩天的事，早在一年前就有相關的倡議和投書，但直到今天PTT等討論區上仍有大量針對台彩的抱怨文，卻仍沒有見到發行商威剛有心解決問題。

這樣的結果也不難想見，畢竟威剛已在日前宣布取得運彩下一個十年的發行權，直到2033年都會由威剛繼續掌握台灣運彩，未來也難見新的挑戰者。

雖然長久以來，民間都有傳出開放多家運彩商營運，以促進競爭與提升的倡議，但至今政府都沒有相關動作、甚至回應，營運商一家獨大有恃無恐的情況下，也難怪台灣運彩的發行商，會樂於讓彩迷繼續排隊，一直買錯了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航