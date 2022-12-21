【關鍵眼中盯】登入塞車、下注失敗、出金無門⋯⋯台灣運彩發行商威剛為何有恃無恐地擺爛？
我們想讓你知道的是
從不停塞車、不停排隊、下注時系統顯示失敗卻仍有紀錄，到出金時赫然發現需要把自己的個資寄到客服信箱，本次世界盃使用網路平台下注台灣運彩的玩家，應該都身受其害。然而面對長久的批評，營運商威剛不只幾無作為，日前甚至宣布取得至2033年的運彩發行權......
2022年卡達世界盃於台灣時間12月19日凌晨告一段落，除了阿根廷與法國隊分出高下外，台灣運彩彩迷應該也是幾家歡樂幾家愁。
根據官方說法，本屆世界盃台灣運彩的投注總額達到104億元，比四年前增加48%，在此期間，每天大約也有超過三萬人申請加入台灣運彩的網路會員。
長期以來，筆者都偏好握著實體彩券，但周圍有不少朋友早就投入網路下注的世界。在一次彩券行排隊時被老闆推坑後，我也註冊加入了網路投注會員——一來深夜比賽不用跑到比較遠的24小時投注站，二來玩比賽開打後的場中投注也比較方便。
也是這時候，我才發現為什麼大家對台灣運彩的網路投注系統，有那麼大的怨言。
不停塞車、不停排隊，下注失敗還可能出現「驚喜」
姑且不說比較差的賠率和多重限制玩法，運彩網路下注的最大問題，是系統根本就不讓你下注。
在世界盃期間，使用網路投注的讀者應該不少看過這個畫面：會員數眾多，尚需一些時間受理。
如果真是比賽開打前的極尖峰塞車尚可理解，但有時候比賽開打前幾個小時也會出現這樣的畫面，甚至根據筆者經驗，世界盃結束隔天都還出現這樣的塞車通知，更別說比賽進行時的激烈場中投注了。
原本為了紓解投注站人潮而生的服務，卻在玩家需要時無法使用，甚至建議消費者前往實體投注站。
如果這是世界盃開打初期的未預期流量增加尚可理解，但一個月的世界盃賽程結束仍不見改善，最多加上一個「你還有幾分鐘就可進入」的倒數器，無法感覺開發商威剛想要解決頻寬問題。
就算成功登入，網路投注頁面也有許多問題，例如（疑似同樣因為頻寬不足而導致的）功能按鈕點擊無效，有時候需要按好幾次才會切換頁面；更嚴重的是下注時系統有時會跳出「投注失敗」訊息，消費者重新下注後，竟發現失敗的那一次也被記錄扣款。
和實體投注站不同，網路下注並沒有取消的功能，雖然筆者有朋友曾因不小心重複下注而賺了兩倍，但大部分人恐怕沒有那麼幸運，更像是被系統詐騙的感覺。
設定出金帳號方式官網找不到，解方竟是「寄個資給客服」？
除了下注系統不順暢，網路投注的「出金」更是個大問題。
如果你是新的網路投注會員，世界盃結束後想把彩金（如果還有剩下）領出時，會發現直接點選「出金」會失敗——因為系統沒有地方讓你填寫出金帳號，整個網站也找不到如何設定出金的教學。
更好笑的是，如果用Google搜尋「運彩 出金」，會發現所有出金帳號設定教學都是其他私人運彩行的網站內容，官網就只有「點選頁面的右上角『我的帳號』頁面的左邊欄位『出金』再選擇需要出金多少，確認後就能立即出金」這類沒用也不負責任的話。
那究竟要怎麼設定出金帳號呢？根據各運彩行提供的資訊，消費者必須：
找一張白紙，放上本人要出金的銀行存摺（要看到完整的銀行帳號、姓名、銀行與分行），在下方親筆寫上身分證字號、運動彩券會員代碼，並簽名拍照。
將照片連同下列資訊寄Email給台灣運彩客服（service@sportslottery.com.tw）。
信件標題：運動彩券新會員出金帳戶設定
內文提供：
- 姓名
- 電話
- 會員代碼
並附上上述的存摺照片和簽名照。
你沒有看錯，如果你想從運彩網路版把你的錢拿回來，你要先把存摺封面、身分證字號、簽名，一起寄到一個所有客服人員都能看到的信箱。
更可怕的是，這個流程台彩官網沒有在官網揭示，筆者四處尋找後，才在申請台彩網路會員的成功通知Email裡面，看到這段內容唯一一次出現。
加入會員時可使用先進的手機號碼認證，要出金時卻強迫要用沒效率甚至可能造成個資外流的土法煉鋼模式，又不於網站完整揭露徒增第三方誤導或詐騙的風險，讓人難以理解台彩和威剛究竟是不能用心、不願用心，還是打定彩迷根本懶得設定出金。
問題已不是一年兩年的事，為何營運商仍有恃無恐？
其實上述這些問題的核心原因，都是由於台灣只有一家合法的運彩平台。時代力量立委王婉諭之前就曾批評，台灣運彩在網路投注亂象的不作為，可能會讓消費者被招攬至更沒有保障的地下賭盤，有如在鼓勵民眾違法投注。
事實上，這類抱怨已不是一天兩天的事，早在一年前就有相關的倡議和投書，但直到今天PTT等討論區上仍有大量針對台彩的抱怨文，卻仍沒有見到發行商威剛有心解決問題。
這樣的結果也不難想見，畢竟威剛已在日前宣布取得運彩下一個十年的發行權，直到2033年都會由威剛繼續掌握台灣運彩，未來也難見新的挑戰者。
雖然長久以來，民間都有傳出開放多家運彩商營運，以促進競爭與提升的倡議，但至今政府都沒有相關動作、甚至回應，營運商一家獨大有恃無恐的情況下，也難怪台灣運彩的發行商，會樂於讓彩迷繼續排隊，一直買錯了。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
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不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8