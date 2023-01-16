2023/01/16,
影劇

《阿凡達：水之道》票房狂飆爽到迪士尼，但這件事背後其實有極大的隱憂

《阿凡達：水之道》票房狂飆爽到迪士尼，但這件事背後其實有極大的隱憂
Photo Credit: 二十世紀影業

我們想讓你知道的是

《阿凡達：水之道》目前正如火如荼地上映，而在票房大賣之餘，我也觀察到了幾個值得深思的現象，其一為IP發展的狀況，再來就是迪士尼一家獨大的壟斷。

文：胡清暉（台北大學數位行銷學程兼任助理教授）

去（2022）年12月中旬上映的《阿凡達：水之道》，截至1月8日，全球票房已突破17億美元，攀升至影史票房第七名。數據看似亮眼，但不少評論質疑了劇情略顯空洞、流於炫技、三小時太長等隱憂，這對於將朝向五集系列電影發展的《阿凡達》而言，確實是項警訊，若後面三集無法跳脫現有框架及巢臼，將逐漸對於觀眾失去吸引力，重蹈許多系列電影的覆轍，出現「邊際票房遞減」的狀況。

《阿凡達》的「變與不變」

2009年上映的《阿凡達》，是影史首部全3D電影，迄今仍是全球影史票房冠軍（29.22億美元），由詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導，這位以「完美主義」著稱的大導演，擅長以高成本拍攝動作電影及科幻電影，曾經拍過《魔鬼終結者》系列、《異形2》及《鐵達尼號》等經典電影。

不過，從《阿凡達》第一集到第二集，可以看出兩者的「變與不變」。儘管主要場景從森林轉移至海洋，在畫面及意象上呈現了截然不同的反差，然而，不變的是片中同樣批判人類的貪婪與自私，以及對於大自然造成無止盡的破壞，並反思人與自然、人與科技之間的關係。

此外，延續第一集的劇情，傑克、奈蒂莉仍是電影的男女主角，不過，由於《阿凡達》已經清楚架構出潘朵拉星球的世界觀，到了《阿凡達：水之道》更能夠進行角色的刻畫，敘事重點也從兩人的愛情，轉變為他們共組家庭後的親情層面，以及四個孩子的成長與親子衝突。

同時，《阿凡達：水之道》除了繼續延伸人類、納美人的衝突對立，更進一步描述納美人內部也存在著認同的歧異，包括傑克、奈蒂莉生下「混血」的孩子，保有人類「10根手指頭」因而受到異樣眼光，以及他們全家從森林遷居到海洋，因長相不同遭遇的歧視，呼應了種族身分認同這個當前國際的重要議題。

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Photo Credit: 二十世紀影業
《阿凡達：水之道》劇照

續集電影面臨的挑戰

除了分析《阿凡達》敘事主題的「變與不變」，另一個值得思考的面向是，《阿凡達：水之道》作為續集電影，其實已經出現瓶頸。

對於已建立起完整電影產業鏈的好萊塢而言，系列電影一直被片商視為重要的獲利商品，尤其在今日IP多元形式、跨平台發展的情況下，系列電影更是IP變現的常見模式，可以延續IP的生命週期，並帶動相關的週邊商品。

因此，以去年的好萊塢電影為例，《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》、《奇異博士2：失控多重宇宙》、《黑豹2：瓦干達萬歲》都是續集電影，《侏羅紀世界：統霸天下》、《雷神索爾4：愛與雷霆》已發展成為系列電影。

不僅如此，目前累計的影史全球票房前20名（不考慮通貨膨脹排行），除了第三名《鐵達尼號》、第九名《獅子王》、第20名《美女與野獸》外，其餘均是系列電影。

然而，《阿凡達》籌拍續集的過程並不順利。原訂在第一集上映的五年之後推出第二集，但歷經多次的製作延期、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，過程一波三折，最後讓影迷等了13年，遠比好萊塢系列電影平均二至三年的產製流程要長。

以《復仇者聯盟》為例，第一至四集分別在2012、2015、2018、2019年陸續上映，《玩命關頭》從2001年第一集到2021年第九集，20年拍了九部，至於《哈利波特》系列電影更是密集在2001至2011年的十年間就拍了八部。

另一方面，《阿凡達》投入預算2.37億美元，到了《阿凡達：水之道》的製作成本增為3.5億美元。除了製作成本的增加，耗時、費力也成為一個隱憂，對於一個想發展成五部系列大作的IP而言，未來是否每一部的製作成本都要那麼高，或是每一部的票房都能突破20億美元，並達到盈虧平衡甚至賺錢，都是值得深思的部分。

阿凡達2睽違13年推出
Photo Credit: 迪士尼提供

迪士尼一家獨大

在進行全球流行文化、跨國傳播的相關研究時，經常會從文化帝國主義的角度去分析或批判好萊塢，但事實上，即使在好萊塢，片商之間的規模及營收也逐漸出現了落差，從《阿凡達》到《阿凡達：水之道》，正好說明了這樣的轉變。

《阿凡達》原本是由福斯在2009年發行，當年全球票房前十名之中，福斯占了第一、三名，華納兄弟有三部，哥倫比亞兩部，至於派拉蒙、迪士尼各只有一部。

不過，迪士尼持續透過併購，拓展事業版圖，除了在2006年併購皮克斯外，並在2009年買下漫威、2012年收購盧卡斯影業及星際大戰版權，到了2019年3月迪士尼則完成與21世紀福斯的合併，外界推測總金額高達710億美元，逐漸形成迪士尼一家獨大。

到了去年，迪士尼靠著《阿凡達：水之道》、《奇異博士2：失控多元宇宙》、《黑豹2：瓦干達萬歲》、《雷神索爾4：愛與雷霆》等電影，總計全球票房突破49億美元，已連續七年穩居全球第一的電影公司，打敗其他好萊塢片商。至於全球前十名的電影，迪士尼占了四部，環球電影兩部，華納兄弟及派拉蒙各一部，更可看出迪士尼的影響力。

正因為如此，今日的迪士尼，已經不只是自己小時候看的米老鼠與唐老鴨，而是具有超級英雄、公主系列、阿凡達等各種不同IP類型的影視帝國，甚至被形容是「最恐怖的娛樂帝國」，也讓人愈來愈憂心迪士尼形成的壟斷，這對於未來影視產業的發展如何，也值得讀者深思。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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