全球終端需求不振、歐盟再推效能新規，台灣面板產能利用率恐下探6成
我們想讓你知道的是
中國疫情正逐漸擴大，歐美需求仍未恢復，又受到主要市場歐盟將推動更嚴苛的「能源效率指數」計畫，未來台灣面板產能利用率恐再下探。
隨著全球大環境不佳，作為台灣重要產業的面板業也遇到逆風，各大品牌終端需求不振，又遇到主要市場歐盟將推動更嚴苛的「能源效率指數」計畫，未來台灣面板業者產能利用率恐再度下探，預計衝擊面板雙虎——友達、群創等公司營運。
台灣面板產能利用率將下探6成
面板產業是台灣重要產業之一，2010至2014年連5五年產值均維持在新台幣1.1兆元以上，隨著中國紅色供應鏈崛起，面板產能陸續開出，導致面板產業處於「供過於求」狀態。
直到2020年疫情爆發後，推動了遠距需求宅經濟發威，各類電子產品需求直線上升，同年台灣面板產業產值結束連續2年負成長。經濟部強調，過去幾年面板出口成長表現優於中國、韓國及日本。
未料，今年俄烏戰爭爆發，各國啟動循環升息致使經濟熄火，面板產業隨之反轉，由於終端產品，如電腦、監視器及手機產業疲弱，再加上庫存負擔影響，面板需求有所下降。
《工商時報》引述Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，今（2022）年12月，產能利用率處於低檔，明（2023）年年初年假長、2月工日也較少，預計2022年第1季台灣面板廠平均產能利用率恐將再度下探6成。
謝勤益指出，中國放棄清零政策後，疫情正快速快散，工廠生產也會受到影響，意味著面板產業拉貨潮將延至2023年10月。值得注意的是，他說明市場另一個變數是LGD宣布將終止韓國LCD面板生產，也使得面板供需更難判斷。
然而，正當面板產業低迷之際，歐盟將於明年3月執行更嚴苛的「能源效率指數計畫」，將影響面板雙虎友達、群創的發展。《經濟日報》引述業內人士指出，台灣面板主力8K電視，但是目前出口市售的8K電視都不符標準，最嚴重恐全面禁售的命運。
歐盟再推動效能新規，衝擊面板廠
目前，根據《路透社》歐盟委員會實施更加嚴苛的能源效率指數計畫，最快在2023年3月執行，規定65吋電視功耗不高於116瓦，75吋電視必須低於141瓦，85吋則要低於169瓦。業界指出高階面板恐受到影響
另一方面，集邦科技（TrendForce）研究報告則指出，2022年10月筆電面板出貨量1350萬片，月減16.1%，年減45.0%，創下自2011年以來的出貨同期新低。而今年第4季受到全球經濟不確定性以及整體供應鏈高庫存影響，筆電面板出貨將持續低迷，預估出貨量約4170萬片，季減10.8%，年減45.9%。
集邦估計，早在2021年第三季起筆電面板供需比約18%，由於供需平衡區間理想值落在11至14%，故很明顯進入到供過於求階段，且供過於求情形逐季嚴重。
集邦調查，品牌庫存現況，部分美系品牌於今年第2季初便強力控管筆電面板庫存，面板採購量季減達6成。集邦相對樂觀指出，歷經過去2個季度大幅調整面板採買量之後，過半品牌廠的面板庫存水位有望在年底達到4至8周的健康水位，並有利於後續面板的採購動能。
展望未來，2023年第1季儘管為傳統需求淡季，但隨著品牌的面板庫存恢復健康水位，品牌業者對面板的購買量有望小幅回升，因此，2023年第1季筆電面板出貨量將季增3.5%，達4320萬片，供需比約13%。
延伸閱讀
- 「面板雙虎」Q3虧損達258.9億元，彭双浪：戰爭、疫情加通膨一起來，消費市場「斷崖式衰退」
- 三星助攻紅色供應鏈，上千項LCD專利轉讓華星光電，台灣「面板雙虎」拉警報
- 消費市場低迷，友達、群創等面板廠減產「鼓勵員工多休假」，外界預期恐掀下波併購潮
- 韓國經濟衰退，三星宣布退出LCD面板業務，半導體業務尋求與英特爾合作、力抗台積電
- 三星6月停產LCD全力轉攻高階QLED，台面板廠補上產能缺口，供貨可望擴大3倍
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。