全球終端需求不振、歐盟再推效能新規，台灣面板產能利用率恐下探6成

隨著全球大環境不佳，作為台灣重要產業的面板業也遇到逆風，各大品牌終端需求不振，又遇到主要市場歐盟將推動更嚴苛的「能源效率指數」計畫，未來台灣面板業者產能利用率恐再度下探，預計衝擊面板雙虎——友達、群創等公司營運。

台灣面板產能利用率將下探6成

面板產業是台灣重要產業之一，2010至2014年連5五年產值均維持在新台幣1.1兆元以上，隨著中國紅色供應鏈崛起，面板產能陸續開出，導致面板產業處於「供過於求」狀態。

直到2020年疫情爆發後，推動了遠距需求宅經濟發威，各類電子產品需求直線上升，同年台灣面板產業產值結束連續2年負成長。經濟部強調，過去幾年面板出口成長表現優於中國、韓國及日本。

未料，今年俄烏戰爭爆發，各國啟動循環升息致使經濟熄火，面板產業隨之反轉，由於終端產品，如電腦、監視器及手機產業疲弱，再加上庫存負擔影響，面板需求有所下降。

《工商時報》引述Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，今（2022）年12月，產能利用率處於低檔，明（2023）年年初年假長、2月工日也較少，預計2022年第1季台灣面板廠平均產能利用率恐將再度下探6成。

謝勤益指出，中國放棄清零政策後，疫情正快速快散，工廠生產也會受到影響，意味著面板產業拉貨潮將延至2023年10月。值得注意的是，他說明市場另一個變數是LGD宣布將終止韓國LCD面板生產，也使得面板供需更難判斷。

然而，正當面板產業低迷之際，歐盟將於明年3月執行更嚴苛的「能源效率指數計畫」，將影響面板雙虎友達、群創的發展。《經濟日報》引述業內人士指出，台灣面板主力8K電視，但是目前出口市售的8K電視都不符標準，最嚴重恐全面禁售的命運。

歐盟再推動效能新規，衝擊面板廠

目前，根據《路透社》歐盟委員會實施更加嚴苛的能源效率指數計畫，最快在2023年3月執行，規定65吋電視功耗不高於116瓦，75吋電視必須低於141瓦，85吋則要低於169瓦。業界指出高階面板恐受到影響

另一方面，集邦科技（TrendForce）研究報告則指出，2022年10月筆電面板出貨量1350萬片，月減16.1%，年減45.0%，創下自2011年以來的出貨同期新低。而今年第4季受到全球經濟不確定性以及整體供應鏈高庫存影響，筆電面板出貨將持續低迷，預估出貨量約4170萬片，季減10.8%，年減45.9%。

集邦估計，早在2021年第三季起筆電面板供需比約18%，由於供需平衡區間理想值落在11至14%，故很明顯進入到供過於求階段，且供過於求情形逐季嚴重。

集邦調查，品牌庫存現況，部分美系品牌於今年第2季初便強力控管筆電面板庫存，面板採購量季減達6成。集邦相對樂觀指出，歷經過去2個季度大幅調整面板採買量之後，過半品牌廠的面板庫存水位有望在年底達到4至8周的健康水位，並有利於後續面板的採購動能。

展望未來，2023年第1季儘管為傳統需求淡季，但隨著品牌的面板庫存恢復健康水位，品牌業者對面板的購買量有望小幅回升，因此，2023年第1季筆電面板出貨量將季增3.5%，達4320萬片，供需比約13%。

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核稿編輯：翁世航