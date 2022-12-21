2022/12/21,
中國

中國各地推流感藥限購令，搶藥潮蔓延港台泰

中國各地推流感藥限購令，搶藥潮蔓延港台泰
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國放寬防疫措施後國內大批民眾感染，一藥難求，紛紛湧至藥局和網上平台搶購流感藥物。包括北京、南京、珠海等部分地區開始實施藥物限購措施。

文：德國之聲中文網

南京會於每天向市場投放200萬顆退燒藥，每名顧客限買6顆。珠海市場監管局宣佈，布洛芬等退燒藥須拆開販售，客人要以身分證實名購買，每人每週限購1款，每款最多6顆，零售價一律定為每顆1元人民幣。

北京市政府亦要求藥店把大包裝退燒藥拆散銷售，並增加發燒門診數目至逾1200間。貴州貴陽市呼籲無症狀患者不要用藥；湖北有紅十字會呼籲各界捐出退燒藥和連花清瘟。

在週二（12月20日）的國務院聯防聯控機制記者會上，中國衛健委發言人米鋒說， 當前疫情防控的當務之急是「保障好群眾的就醫用藥」。當局要多平台擴大醫療服務供給，增加藥品供應，迅速分流輕症患者，擴容重症救治資源，重點強化農村防控和健康服務。

市場監管局公佈，立案查處10宗違規銷售藥物和醫療用品的案例，分別來自北京、上海、廣州、湖北和浙江等地。當中一半涉及大幅哄抬藥物和快篩包價格，例如把連花清瘟膠囊大幅加價2倍。10家違規企業最高被罰款90萬元人民幣、勒令停止發佈違法廣告、沒收違法所得，有多次售賣不合格口罩的企業被吊銷執照。

港台泰澳止痛藥熱銷

在國內短缺的情況下，部分人的目光轉移至境外，希望從外地採購藥物。近日，香港不少藥局、超商的退燒、止痛和止咳藥等出現缺貨的情況，當中以「必理痛」（Panadol，台譯普拿疼）和「幸福傷風素」等大牌子最受歡迎，貨架上空空如也。快篩包則未見明顯短缺。

在港居住的安徽人李先生到藥局，替中國內地的親友採購了十多款不同的感冒藥。他向路透社表示：「聽說那面市場上已經買不到藥了，連感冒發燒藥都買不到，所以現在想趕快在這裡買一點寄回去。」雖然中國放寬封控，但李先生說他的家鄉仍然「管得很嚴」，「不能出門買藥，我外婆住在養老院裡，完全不讓外出，也不讓人進去，快遞進去也要途中消毒」。

聖誕和新年長假期臨近，香港政府於12月20日宣佈將進一步解除防疫限制，包括：取消餐廳及宴會人數上限、進入酒吧夜店和參加本地遊之前毋須做快篩、容許市民在公眾娛樂場所等地飲食。不過，疫苗通行證、口罩令和12人限聚令仍然維持。早前，香港已撤銷入境的三天「黃碼」監察期。

RTSE66AK
Photo Credit: Reuters / 達志影像

台灣中央流行疫情指揮官王必勝週一（12月19日）承認：「目前國內普拿疼有出現大量收購的情形，架子上幾乎是沒有，或者說也剩下很少，導致有缺貨情形，會叫貨困難。」他說當局已經向原廠確認台灣目前缺貨，並請對方因應市場的需求加速供貨。王必勝呼籲台灣民眾不要大量購買相關藥物轉寄國外，否則會評估是否需要採取限制措施。而目前相關替代藥品的庫存依然充足，有大約2.7個月健保用量存貨。

而在泰國曼谷，也有藥局稱為了應付中國顧客大量囤購止痛藥，因而實施限購政策。有藥局經理告訴路透社：「最明顯的是中國人，他們能買多少就買多少...如果我們說有20盒，他們就會把20盒全部買走。澳大利亞墨爾本華人社區的藥局也出現止痛藥搶購潮。中國官媒央視報導，國藥集團已經把關鍵藥物的每日產量提升三倍。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。