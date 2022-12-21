日本央行修正貨幣寬鬆，上調長期利率至0.5％「形同實質升息」，日圓升值台股急挫

日本央行修正貨幣寬鬆上調長期利率，形同實質升息

（中央社）日本中央銀行日本銀行昨（20）日決定修正大規模貨幣寬鬆政策的方針，將過去0.25％左右的長期利率變動容許幅度上調到0.5％左右，形同實質升息。

《日本經濟新聞》報導，日本長期利率都接近變動容許幅度的上限，所以日銀此舉將成為「事實上的升息」。日銀上次是在2021年3月，將變動容許幅度從0.2％提高到0.25％。

日銀總裁黑田東彥在昨天下午舉行記者會，對外說明昨天貨幣政策會議所做決定的內容。

在歷史性通貨膨脹造成各國央行升息的情況下，也增強了日本國債利率上升壓力。日銀雖然利用貨幣政策人為抑制長期利率，但也令人憂慮將造成市場機能弱化。

《讀賣新聞》報導，有關長期利率維持在0％左右的利率政策，日銀昨天決定擴大變動幅度，從過去的「正負0.25％」改為「正負0.5％」，形同實質升息。短期利率則維持負0.1％。

《產經新聞》報導，研判日銀此舉有意修正造成歷史性物價高漲主因的日圓貶值，希望促使投資人買入日圓出售美元，縮小日本與美國的利差。

日本央行上調長期利率上限，日銀總裁強調非升息

（中央社）日本央行昨天上調長期利率上限，日銀總裁黑田東彥強調並非升息，「完全不是貨幣緊縮」，利率政策基本上沒有改變，目的是改善市場機能，「對景氣來說是正向的」。

日本銀行昨天決定修正大規模貨幣寬鬆政策的方針，將過去0.25％左右的長期利率變動容許幅度上調到0.5％左右，形同實質升息。

此舉導致日圓兌美元匯率迅速走強，美元在決定發布後的數分鐘內從137日圓跌至133日圓。

日本《讀賣新聞》、日本放送協會（NHK）、《產經新聞》報導，黑田東彥昨天下午在記者會上表示，上午舉行的貨幣政策會議決定擴大長期利率變動幅度，主要是著眼在改善市場機能，希望透過這次措施，讓貨幣寬鬆效果透過企業金融等更順利地發揮作用。

黑田說，透過這次修正「提高寬鬆的持續性」，但並非是結束寬鬆政策讓貨幣政策正常化。

黑田強調，這「不是升息，完全不是貨幣緊縮」，且利率政策基本上沒有改變，但這次修正可以更順利對企業金融發揮影響，「對景氣來說是正向的」。

談到未來長期利率變動幅度進一步擴大的可能性，黑田說，烏克蘭情勢加上歐美升息對經濟及金融資本市場帶來不確定影響。

黑田說，中國最近轉變過去採取的「清零政策」後，疫情動向變得非常難以掌握也是不確定因素，「無法樂觀的情況更為擴大，所以現階段不會考慮（再擴大長期利率變動幅度）」。

日銀昨天在貨幣政策會議決定上調長期利率上限，預料將對家庭經濟及企業活動帶來影響。

日本房貸利率是參考長期利率決定，2023年初後恐會提高。不過，研判日銀此舉將在匯率市場縮小日美利差，讓日圓轉為升值，有助因日圓驟貶造成的進口物價高漲情況回穩。

日銀至今採取的大規模貨幣寬鬆政策，引導短期利率維持在負0.1％、長期利率維持在0％左右。

跟日銀自行決定的短期利率不同，長期利率由市場買賣決定，如果長期利率高於日銀過去決定的0.25％時，日銀就會無限制購買國債進行公開市場操作來降低長期利率。

Photo Credit: AP / 達志影像 日本銀行總裁黑田東彥

日銀出招台股急挫，法人：資金、經濟動能恐趨緩

（中央社）日本中央銀行出手，日圓急漲，引動國際資金轉移，亞股盤中聞訊急殺，台股終場大跌263.29點，失守14200點關卡。法人分析，市場擔憂全球資金動能趨緩，也擔憂經濟動能不佳。

日圓昨天早上急升，台股加權指數自11時後，一口氣失守14400點、14300點及14200點關卡，終場下跌263.29點，收在14170.03點，跌幅1.82％，成交金額達新台幣2636.74億元。

全球遭遇高通膨危機，各國央行紛紛跟進美國聯準會升息，但日本仍維持超寬鬆的負利率政策，以支撐經濟發展，是全球唯一保持負利率的主要國家。

日本中央銀行日本銀行昨天決定修正大規模貨幣寬鬆政策的方針，將過去0.25％左右的長期利率變動容許幅度上調到0.5％左右，形同實質升息；市場認為，此舉是希望促使投資人買入日圓出售美元，縮小日本與美國的利差；日圓昨天急漲逾2％，全球資金回防日本。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，日本央行出手，日圓急升，導致先前以日圓購買強勢貨幣的資金被迫轉移，引發亞股紛紛跳水，台灣雖然不是外匯部位很大的市場，不至於影響台股資金活水，但股市已經在反映經濟衰退，利空環境下，股市下行趨勢更重，導致昨天跌勢擴大。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，日本過去採取寬鬆貨幣政策，原先公債殖利率很低，因此會有不少「借日圓投資海外相關商品」的資金；但日本央行昨天宣布日本10年期公債殖利率上限調升至0.5％，吸引資金回到日本，意味著全球資金動能趨緩。

展望後續，簡伯儀分析，日本央行將資金收回已被市場認為是漸進式的趨勢，在資金收攏的過程中，恐引發股市下跌。

另一方面，市場也擔憂經濟動能趨緩，台新投顧副總經理黃文清指出，以欣興下修資本支出為例，市場關注產業庫存調整何時落幕，明年1、2月農曆年前的上市櫃法人說明會，將是檢驗經歷消費旺季後庫存是否有效去化的時機；近期這波的上漲反映美國升息腳步趨緩，但也開始對過度樂觀的預期出現修正。

Photo Credit: 中央社 國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，日本央行昨天宣布日本10年期公債殖利率上限調升至0.5％，吸引資金回到日本，意味著全球資金動能趨緩。

日央行緊縮貨幣政策，法人：不利科技股走勢

（中央社）日本央行20日意外調整長期實施的超寬鬆貨幣政策，導致日圓兌美元升值；美股20日大多收高。法人指出，日本央行政策改變使公債殖利率走升，恐不利對利率敏感的科技股走勢。