英國法院裁定「將尋求庇護者送至盧安達」合法，盧安達政府與人民為何舉雙手贊成？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

倫敦高等法院於2022年12月19日裁定，英國政府將非法入境的尋求庇護者（Asylum seeker），送往非洲中部偏東國家盧安達（Rwanda）的計畫合法，且並未違反聯合國《關於難民地位的公約》（Convention Relating to the Status of Refugees），以及英國國內相關立法的法律義務。

消息一出，部分維權組織、尋求庇護者的辯護律師對此深表不滿，美國《國家公共廣播電台》（NPR）指出，包括聯合國難民事務高級專員辦事處、英國人權團體「關懷加萊」（Care4Calais）、「拘留行動」（Detention Action）與英國「公共和商業服務聯盟」（PCS）皆對該決議表示反對及擔憂。

英國律師盧卡斯（Sophie Lucas）對此認為，英國這項「驅逐」尋求庇護者的政策應該被廢止，其稱：「我們正在努力確保這些尋求庇護者，不會被移轉到一個與他們毫無關聯、連基本人權可能都不會受到尊重的國家。」

然而，盧安達政府對此卻樂見英國法院裁決通過，並展現出歡迎尋求庇護者的開放態度。據《歐洲新聞台》（Euronews）轉述盧安達政府發言人馬柯洛（Yolande Makolo）的說法表示，這是解決全球移民危機的「積極性」舉措，馬柯洛宣稱：「我們歡迎英國的這項決定，盧安達已經準備為這些尋求庇護者和移民，提供在國內開展新生活的機會。」

根據《英國廣播公司》（BBC）解釋，英國提出的這項盧安達庇護計劃，全名為「英國、盧安達移民與經濟發展夥伴關係」（UK-Rwanda Migration & Economic Development Partnership），雙方代表於2022年4月13日共同頒布這項為期5年的計畫。

該計畫提到，從英國被送往盧安達的尋求庇護者，將以難民的身分定居於盧安達，倘若申請庇護失敗，他們亦可嘗試其他理由續留盧安達，或向「能確保其安全的第三國」尋求庇護。