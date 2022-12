英國法院裁定「將尋求庇護者送至盧安達」合法，盧安達政府與人民為何舉雙手贊成？

文:張瑞邦(Tucker Chang)

倫敦高等法院於2022年12月19日裁定,英國政府將非法入境的尋求庇護者(Asylum seeker),送往非洲中部偏東國家盧安達(Rwanda)的計畫合法,且並未違反聯合國《關於難民地位的公約》(Convention Relating to the Status of Refugees),以及英國國內相關立法的法律義務。

消息一出,部分維權組織、尋求庇護者的辯護律師對此深表不滿,美國《國家公共廣播電台》(NPR)指出,包括聯合國難民事務高級專員辦事處、英國人權團體「關懷加萊」(Care4Calais)、「拘留行動」(Detention Action)與英國「公共和商業服務聯盟」(PCS)皆對該決議表示反對及擔憂。

英國律師盧卡斯(Sophie Lucas)對此認為,英國這項「驅逐」尋求庇護者的政策應該被廢止,其稱:「我們正在努力確保這些尋求庇護者,不會被移轉到一個與他們毫無關聯、連基本人權可能都不會受到尊重的國家。」

然而,盧安達政府對此卻樂見英國法院裁決通過,並展現出歡迎尋求庇護者的開放態度。據《歐洲新聞台》(Euronews)轉述盧安達政府發言人馬柯洛(Yolande Makolo)的說法表示,這是解決全球移民危機的「積極性」舉措,馬柯洛宣稱:「我們歡迎英國的這項決定,盧安達已經準備為這些尋求庇護者和移民,提供在國內開展新生活的機會。」

根據《英國廣播公司》(BBC)解釋,英國提出的這項盧安達庇護計劃,全名為「英國、盧安達移民與經濟發展夥伴關係」(UK-Rwanda Migration & Economic Development Partnership),雙方代表於2022年4月13日共同頒布這項為期5年的計畫。

該計畫提到,從英國被送往盧安達的尋求庇護者,將以難民的身分定居於盧安達,倘若申請庇護失敗,他們亦可嘗試其他理由續留盧安達,或向「能確保其安全的第三國」尋求庇護。