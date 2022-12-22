美國參院通過對台灣五年百億美元的「無償軍援」意味著什麼？

美國參議院12月15日通過2023年度《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA），將送至白宮，等待美國總統拜登簽署。

該《國防授權法案》總額近8580億美元，打破記錄，當中的涉台項目引發兩岸三地關注，北京已經表示強烈反對，並稱會採取嚴厲反制。

該法案將授權美國從2023年至2027年未來五年間，對台灣提供高達100億（約新台幣3074億元）美元的「無償」軍事財政援助。該法案同時提及一項支援美國會官員派任到台政府部門「訪問」，目的是擴大台美經濟與防衛合作，最快在2023年秋天啟動。

不過，在剛結束不久的印尼G20峰會上，中美雙方領導人會面並釋放友善信號後，眾多分析稱兩國緊張關係至少已在表面上趨緩。此刻，美國參眾兩院再次通過軍援台灣及抵禦中國威脅的法案，送到拜登桌上等待簽署，或再為美中兩國關係蒙上陰影？

英國諾丁漢大學中國研究學院副教授蘇立文（Jonathan Sullivan）表示，目前白宮認為提高台灣的自衛能力是當務之急，即使這意味著惹怒中國。「這種情況將繼續下去，美國將繼續增加對台灣防務的實質性支援，至少在2024年的選舉之前，屆時台灣和美國都將進行總統大選，」他告訴《BBC中文》。

台灣國防部智庫「國家安全研究院」蘇紫雲研究員告訴《BBC中文》稱，美國國會此刻通過提供軍援給台灣的原因，可以依照美國務院公開的資料來解讀。他說，目前美國給全球25個國家提供軍事援助，其中包括軍事強國以色列，「而美國的著眼點在於保持區域安全的平衡。台灣經濟實力較以色列強大，但考量中共軍事威脅增加，因此，平衡台海安全局勢應為美方軍援台灣的主要考量。」

中國外交部已經對美國通過2023年度《國防授權法案》做出強烈反彈。中國外交部發言人毛寧當日便在記者會上要求美國停止打「台灣牌」搞「以台制華」，並表示中方將採取「有力措施」反制。

對台授權法案內容是什麼？

Photo Credit: EPA / BBC News 台灣花蓮空軍基地內，台灣空軍一架F-16v戰機凖備執行夜間起飛任務

繼美國眾議院12月初以350票贊成、80票反對通過後，美國參議院在12月15日以83票贊成、11票反對通過了2023年度《國防授權法案》。綜合台灣《中央社》及其它媒體報導，該法案涉台部份共分軍售及軍事融資金援等數項：

軍事融資金援

根據台灣《中央社》，美國2023年度《國防授權法案》納入今年九月美國參院外委會通過的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）部分條文，將授權2023至2027年間透過美國國務院「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計劃，每年計劃支援台灣至多20億美元無償軍援，又提供台灣最多20億美元「FMF貸款，還款期限12年。

除此之外，該法案又授權美國總統動用「總統撥款權」，每年從美國防部庫存挪用至多10億美元提供台灣「超額防禦物資」（ excess defense articles, EDA）或其他服務。

蘇紫雲告訴BBC說，此「超額防禦物資」依據美國「國防安全合作署」定義系指原屬美軍「自有裝備財產」，經美方評估有多餘情況下，可列為「移交盟邦清單」，其作業則依《對外軍援法》與《軍備出口管制法》進行。

Photo Credit: BBC News

但是，該授權法案僅訂定開支項目，最後撥款金額仍要視後續撥款法案而定。

「特定主要非北約盟國」資格及軍售台灣

該法案授權為台灣打造包含彈藥及其他「合適防衛武器」的「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile），即在台灣儲存彈藥的計劃。

此外，該法案並賦予台灣與北約（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國及菲律賓等國家相同的待遇。在此框架下，台灣能優先取得美國「超額防衛物資」。

蘇紫雲表示，賦予台灣「特定主要非北約盟國」資格，並授權美國政府可為台灣打造「區域應變軍備庫」，依美國與北約實務運作，是類似美軍「海上預置船艦」（Maritime Prepositioning Force，MPF）、以及「陸軍預置儲備」（Army prepositioned stocks, APS），等同美軍的實體協助，「極具戰略與政治意義」。

該法案同時要求美國國防部及國務院「優先加速」處理台灣軍購請求，不能以「包裹出售」為理由延遲對台軍售。根據《紐約時報》此前的報導，因為俄羅斯入侵烏克蘭，美國對外軍援轉向烏克蘭，因而延遲對台軍售，但美國官方並未正式承認。

12月6日，美國《彭博社》稱，根據取得美國國務院知會內容，美國已提議軍售台灣多達100枚最先進的「愛國者」（Patriot）防空飛彈及雷達等支援裝備，但美台雙方都低調不願談論此傳言。

加入國際組織及軍演

該法案以「國會意見」（sense of Congress）稱，美國與台灣舉行聯合軍演，是改善戰備能力的重要元素之一，美國國會呼籲白宮邀請台灣參加2024年的環太平洋軍演。該法案又表示支持台灣「有意義參與國際組織」。

中國問題

面對中國威脅，該法案要求相關部會首長，擬定計劃因應中國網路攻擊、資訊站、傳統文宣戰及推動「統一戰線」（united front）的脅迫或貪腐等作為。並要求總統在法案生效180天內建立跨部會小組，對抗中國經濟脅迫作為。