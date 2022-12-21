專家估中國取消清零病亡人數恐達200萬，官方染疫死亡數受質疑，青年京劇藝術家儲蘭蘭傳染疫猝死
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中國各地火葬場昨天告訴《法新社》，他們正在竭力處理不斷送來的屍體。中國正在對抗暴增的COVID-19病例，政府已承認難以監控疫情。中國大陸京劇表演藝術家、「新京劇」創始人儲蘭蘭18日去世，享年40歲，有傳聞指她疑因COVID-19併發症猝死，留下7歲兒子。
中國放棄清零後病亡人數，專家估100至200萬人
（中央社）各研究團體報告，中國突然取消清零政策令人擔心，在人民脆弱、疫苗接種不足以及先天免疫欠缺的情況下，恐使病毒廣泛傳播，進而使醫療體系疲於應付並導致200萬或更多人病亡。
《路透社》報導，各模式建構團體的分析預測，中國取消防疫封控，重新開放恐導致多達210萬人病故。
截至19日，中國官方通報的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）死亡病例為5242起，與14億人口相較微不足道，但各界對未來病亡人數有不同預估。
超過200萬人：廣西自治區疾病預防控制中心主任醫師卓家同在《上海預防醫學》月刊上月登載的報告中表示，中國若以香港今（2022）年的相同方法鬆綁防疫限制措施，將造成200多萬人病歿，超過2億3300萬人確診。
155萬人：根據《自然醫學雜誌》（Nature Medicine）刊登的報告，中、美兩國科學家5月預估，中國若在沒有採取加強接種和提供治療藥物等防護措施的情況下中止清零政策，可能會有較150萬略多的人口病亡。
這些科學家預測，根據全球變異病毒嚴重性資料，重症病患對加護病房的高峰需求量將達到15倍以上，造成大約150萬人病故。
然而報告主要執筆人指出，若能專注於施打疫苗，病亡人數就可能大幅減少。
至多210萬人：英國醫療資訊分析公司Airfinity 11月底曾指出，中國若取消清零政策，由於接種疫苗和追加劑的比例偏低而且欠缺混合抗體，可能會造成130萬至210萬人喪生。
這家公司表示，這是將資料比對香港BA.1病毒株疫情的模式所推算得知。香港就是在防疫兩年後放鬆限制時出現這個病毒株的疫情。
超過100萬人：美國華盛頓大學（University of Washington）健康計量評估研究中心（IHME）16日在更新過的模式中指出，預期中國截至2023年會有100萬人以上病亡，明年4月會達到高峰，死亡病例將累積到32萬2000起。
健康計量評估研究中心主任莫瑞（Christopher Murray）說，屆時會有大約1/3中國人口已確診。
中國染疫死亡數受質疑，北大專家：沒肺炎呼吸衰竭不計
（中央社）中國推行新10條後官方迄今只公布零星的COVID-19死亡病例，準確性備受質疑。北大專家王貴強昨天表示，國家衛健委最近明確對死亡病例分類，病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡才歸類為染疫死亡。
中國7日公布優化防疫新10條後，多地逐漸出現大規模感染，如北京甚至有民眾反映，死亡數字急升，連殯儀館都超出負荷。但官方迄今只公布新增零星的因疫死亡病例，數據備受質疑。
中國國務院聯防聯控機制昨天舉行記者會，有記者提問為何近期官方公布的染疫死亡病例較少，而社交媒體上有不少關於死亡人數的討論，官方判斷染疫死亡的標準是什麼。
北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強回應時表示，隨著Omicron變異病毒株的致病力明顯下降，同時疫苗接種廣泛普及，感染病毒後死亡的特點也出現很大變化。
他表示，2020年初武漢爆發疫情時，大部分病人死於COVID-19呼吸衰竭，而現在感染Omicron後，主要入侵上呼吸道，導致下呼吸道肺炎的比例比較少，雖然也有部分患者出現肺炎，但導致呼吸衰竭的情況很少。
王貴強表示，從臨床情況看到，目前感染Omicron後死亡的主要原因還是基礎病，「真正直接死於新冠病毒感染導致的呼吸衰竭很少。」
他表示，為了科學客觀地反映疫情造成的死亡情況，國家衛健委最近組織專家論證，印發通知，明確對相關死亡病例進行科學分類，主要是兩方面：「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡；因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。」
他說，為了更好規範疫情導致死亡的判定，目前要求採取會診和死亡病例討論的方式，來最後判定病人到底是死於COVID-19，還是死於其他基礎病。
他表示，「不會迴避COVID-19的危害性，同時也要科學地看待COVID-19的危害」。
不過，先前已有中國專家表示，目前Omicron引致的肺炎感染並不多，如身兼國務院新冠肺炎聯防聯控機制科研攻關組專家的北京中醫藥大學黨委書記谷曉紅表示，COVID-19病毒已經變異成另一種病，很少造成肺部感染，主要感染上呼吸道，同時傳染性極強，所以可改名「新冠病毒傳染病」。
中國工程院院長士鍾南山也表示，感染Omicron的死亡率已降低到相當於季節性流感，實際是上呼吸道感染，所以簡單說應改稱為「新冠感冒」。
中國放棄清零各地火葬場大排長龍，工作人員：電話接不停
（中央社）中國各地火葬場昨天告訴《法新社》，他們正在竭力處理不斷送來的屍體。中國正在對抗暴增的COVID-19病例，政府已承認難以監控疫情。
《法新社》報導，中國政府上個月突然決定取消近3年的封控、隔離和大規模檢測措施，讓醫院難以處理大量病患，藥店貨架上的藥品也被買光。
在有3000萬人口的重慶市，當局本週敦促症狀「輕微」的人照常上班。當地一家火葬場告訴《法新社》，他們已經沒有空間存放屍體。
一名匿名的工作人員說：「最近幾天收到的屍體數量比以前多了很多倍。」
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