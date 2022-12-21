摩爾多瓦警告俄軍明年春將入侵，美媒：澤倫斯基將親赴美國國會演說
我們想讓你知道的是
美國新聞網站Axios今天（當地時間20日）引述多位知情人士表示，烏克蘭總統澤倫斯基準備21日訪問華府，赴國會兩院聯席會議發表演說。這將是俄烏戰爭爆發以來，澤倫斯基首次訪美。眾議院議長裴洛西致函給國會同仁，希望「全體議員都能親自出席週三晚間會議」，指當晚將是「聚焦民主的重要夜晚」。
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）20日前往東部前線巴赫姆特（Bakhmut）視察。儘管俄軍近期頻遭挫折，烏克蘭鄰國摩爾多瓦仍警告，俄國明年對摩爾多瓦東部發動新攻擊的機率「非常高」。
- 烏東前線城市遭俄軍猛攻，澤倫斯基親往視察
烏克蘭總統澤倫斯基20日造訪東部前線城市巴赫姆特。俄羅斯近10個月前入侵烏克蘭後，巴赫姆特現為重點戰區。
澤倫斯基與軍官會面，並授獎給烏克蘭軍人。俄軍連月猛攻巴赫姆特，都被當地烏軍守了下來。
據信為了控制這座城市，俄國仰賴傭兵、徵召來的監獄囚犯和最近動員的士兵，對烏克蘭陣地發動一波波攻擊。
- 普亭：烏克蘭遭併4區情勢「極為艱困」
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）20日表示，莫斯科兼併的烏克蘭4區，局勢「極為艱困」。
他還指出，俄羅斯的反間諜行動需要「保持鎮定，並集中力量」，「必須嚴格壓制外國情報部門的行動，並迅速查明叛徒、間諜和破壞分子」。
普亭9月宣布將烏克蘭的頓內次克（Donetsk）、盧漢斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）、札波利沙（Zaporizhzhia）4州併入版圖，但俄軍從未完整控制這些地區，上月還在烏克蘭長達數月的反攻後被迫撤出南部赫爾松州首府。
- 摩爾多瓦敲警鐘，俄羅斯恐於2023年春天進攻
摩爾多瓦情報頭子19日警告，俄羅斯明年對摩爾多瓦東部發動新攻擊的機率「非常高」，俄國仍想保住經烏克蘭到摩爾多瓦分離地區「外聶斯特」（Transdniestria，即德涅斯特河沿岸）之間的陸上走廊 。
摩爾多瓦位於烏克蘭西南方，曾是蘇聯加盟共和國之一，國防預算非常少，俄羅斯軍隊及維和部隊長期以來都駐紮在摩爾多瓦東部的「外聶斯特」地區，這個分離地區30年來都有俄羅斯支持。
摩爾多瓦資訊暨安全局（Information and Security Service）首長穆斯提塔（Alexandru Musteata）的評論，與烏克蘭最近釋放出的訊息相符。烏克蘭軍事高層近日警告，俄羅斯明年初可能發動新一波重大攻勢。
-
普亭訪問白羅斯，盧卡申科盼兩國加強軍事合作
普亭19日搭機造訪白羅斯首都明斯克，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示期盼與俄國加強軍事合作。普亭2月下旬發動侵略烏克蘭的戰爭後，俄國軍隊便利用白羅斯領土攻擊烏克蘭。
普亭訪問白羅斯之前，各界紛紛臆測，因為俄國軍隊在近10個月的俄烏戰爭中接連挫敗，普亭會施壓盧卡申科，要求他派遣軍隊前往烏克蘭與俄軍並肩作戰。
但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥了相關媒體報導，他說這些報導「完全是愚蠢、毫無根據的捏造。」
-
普亭：俄羅斯無意併吞白羅斯
普亭19日表示，他的國家「無意」併吞白羅斯。白羅斯是俄羅斯的主要盟友，極度仰賴俄羅斯的廉價石油與貸款。
多年來，克里姆林宮一直尋求加強與白羅斯的整合；然而，儘管身為俄羅斯的關鍵盟友，白羅斯強人盧卡申科拒絕與俄羅斯直接統一。
-
UN秘書長：俄烏戰爭短期會持續，盼明年戰事終了
聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）19日表示，他對俄烏戰爭能否短期內結束感到悲觀，但希望戰事能在明年底前終結。
俄羅斯2月底舉兵入侵烏克蘭至今已有10個月，但戰事未顯示出緩和跡象。19日，俄羅斯出動一批攻擊型無人機，襲擊基輔的關鍵基礎設施。
- 調查伊朗供俄無人機，華府指聯合國屈服俄威脅下
美國指責聯合國秘書長古特瑞斯「顯然屈服於俄羅斯威脅下」，並未派員前往烏克蘭檢查俄國所使用的無人機。華府指稱這些無人機是伊朗供應的。
美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）在安理會一場有關2015年伊朗核協議的會議上說：「我們感到遺憾的是，聯合國並未採取行動，針對所通報的違規行為進行常規性調查。」
- IMF批准烏克蘭計畫，助維持經濟穩定
國際貨幣基金（International Monetary Fund）19日表示，已為烏克蘭批准1項為期4個月的計畫，目標維持烏克蘭在俄羅斯入侵後的經濟穩定並促進捐款融資。
國際貨幣基金烏克蘭任務負責人葛瑞（Gavin Gray）表示，IMF估計，烏克蘭在2023年將需要400億至570億美元的外部融資。
- 戰爭砲火下，基輔豎起無敵耶誕樹點亮和平希望
烏克蘭官員19日在基輔市中心點亮一棵耶誕樹，堅決不讓俄羅斯「偷走」烏克蘭孩子們歡度佳節的喜悅。
基輔豎起一顆12公尺高的人造耶誕樹，上頭裝飾著象徵和平的白鴿，樹頂則是烏克蘭國徽三叉戟。
數十名居民冒著零下低溫，欣賞這棵坐落在聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral）和其招牌金色圓頂旁的耶誕樹，並與它自拍。
基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）說：「俄羅斯人試圖偷走我國人民的正常生活，但我們不會讓他們有機會，從我們孩子這裡偷走最重要的新年和耶誕佳節。」
美媒：澤倫斯基可望21日赴美國會致詞
美國新聞網站Axios今天（當地時間20日）引述多位知情人士表示，烏克蘭總統澤倫斯基準備21日訪問華府，赴國會兩院聯席會議發表演說。這將是俄烏戰爭爆發以來，澤倫斯基首次訪美。
Axios引述多位擔任美國國會資深領袖的知情人士表示，國會山莊準備21日晚間接待澤倫斯基，他將出席兩院聯席會議發表演說。
報導指出，澤倫斯基訪問行程細節尚未底定，仍須待安全評估，但國會山莊警察已加緊加強安全防護，為澤倫斯基可能訪問做準備；澤倫斯基預期將在演說中感謝美國對烏克蘭提供的援助，並傳達烏國需要更多資金的訊息。
Tags：
【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。