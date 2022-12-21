中國在全球廣設海外警局：義大利啟動調查不排除制裁，韓國動員軍警反間諜措施深入調查
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中國在各國設立「警僑事務海外服務站」，這種所謂的「警察局」名義在COVID-19期間為中國僑胞協助行政事務，但北京實際上是利用與駐在國簽署的雙邊安全協定，巧設「警察局」，監視中國海外僑民，伺機起訴和在某些情況下遣返異議人士。
中國設海外警察局，義大利啟動調查不排除制裁
（中央社）中國在全球廣設上百所所謂的「警察局」，其中以義大利境內最多。義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，目前已啟動調查程序，不排除制裁這種非法行為。
義大利新聞平台《頁報》（Il Foglio）今年9月初報導中國在義大利設立「警僑事務海外服務站」，但義大利警方僅稱，服務站處理行政業務，不涉公共安全。義大利當時並未正視這個問題的嚴重性。
義大利媒體《快訊週刊》（L'Espresso）於19日也以「在義大利之中國問題」（La questione cinese in Italia）為標題，報導北約防衛學院基金會（NDCF）董事模拉比德（Giuseppe Morabito）指稱義大利為中國海外警察局設據點最多的國家、背後實際執行的任務，以及專訪皮安特多西的相關回應。
模拉比德表示，中國海外警察站遍布53個國家，開設約百處非法「警察局」，義大利為設據點最多的國家，共計高達11處。
西班牙人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）表示，這種所謂的「警察局」名義在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間為中國僑胞協助行政事務，但北京實際上是利用與駐在國簽署的雙邊安全協定，巧設「警察局」，監視中國海外僑民，伺機起訴和在某些情況下遣返異議人士。
模拉比德指出，內政部長已啟動調查。此外，義大利並未授權中國在義處理警察事務，皮安特多西不排除會對中國在義大利執行非法作為採取制裁行動。
皮安特多西說，中國在義大利文化協會開設行政服務台，專責協助處理中國僑民駕照更新行政手續，但似乎成效不彰，僅收到4件行政申請案，啟人疑竇。
第5屆歐盟國家警察局長會議2015年於荷蘭舉行，中義兩國簽署聯合巡邏任務備忘錄，啟動「試點」任務。羅馬、米蘭、波爾察諾（Bolzano）、威尼斯、佛羅倫斯、普拉托（Prato）和西西里島目前都設有「服務站」。但此「服務站」背後可能實為「警察局」。
皮安特多西指出，中國共產黨向來以高壓政策鎮壓異己，諸如侵害維吾爾族及藏人人權，很難相信中國在義大利設立所謂的「服務站」只是單純為僑民提供行政服務。
中國設海外警察局，傳韓國政府展開調查
中國政府在海外多國設置的警察組織曝光。韓國媒體報導，當局動員軍警及外交部等部會調查國內實況，若真發現中國政府在韓國非法設立警察局，可能對兩國關係造成相當影響。
總部設在西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）今年9月揭露中國政府在歐洲等21國設置54個海外警察局，至11月更新數字，全球共設有至少102處這種警察局，遍布韓國、日本等53國。
韓國媒體以「中國秘密警察局」稱呼中國政府在海外設置的這些警察局。韓國《聯合新聞通訊社》報導，韓國政府已動員軍警的反間諜措施，以及外交部等所有相關部會著手調查，若結果顯示韓國境內確實設有中國海外警局，可能因侵犯主權、妨害司法等疑慮對韓中關係造成影響。
韓國外交部及警方向《中央社》記者表示不針對相關報導置評。
根據保護衛士公布報告，中國在海外各地設置海外警局，以蒐集逃往海外中國異議人士資料，主要設於歐洲18國，又以義大利11處最多；亞洲共計12國，包括韓國、日本、越南等。
中國當局聲稱，這些機構是因在COVID-19疫情情況下，向海外中國人提供更新駕照、當地住宅登記等服務，符合國際規範。不過，從報告調查結果來看，這些海外警局設置時間明顯早於疫情爆發，其中韓國據點據稱是在2016年2月起設置。
這項報告曝光後引發各國政府關注，韓國《國民日報》報導，荷蘭、愛爾蘭等國已下令關閉這類設施；德國、加拿大也著手調查。根據日本《讀賣新聞》，日本外務省向中國政府表示，不會容忍任何侵犯日本主權行為。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。