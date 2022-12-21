2022/12/21,
國際

中國在全球廣設海外警局：義大利啟動調查不排除制裁，韓國動員軍警反間諜措施深入調查

中國在全球廣設海外警局：義大利啟動調查不排除制裁，韓國動員軍警反間諜措施深入調查
示意圖，非當事人｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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中國在各國設立「警僑事務海外服務站」，這種所謂的「警察局」名義在COVID-19期間為中國僑胞協助行政事務，但北京實際上是利用與駐在國簽署的雙邊安全協定，巧設「警察局」，監視中國海外僑民，伺機起訴和在某些情況下遣返異議人士。

中國設海外警察局，義大利啟動調查不排除制裁

（中央社）中國在全球廣設上百所所謂的「警察局」，其中以義大利境內最多。義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，目前已啟動調查程序，不排除制裁這種非法行為。

義大利新聞平台《頁報》（Il Foglio）今年9月初報導中國在義大利設立「警僑事務海外服務站」，但義大利警方僅稱，服務站處理行政業務，不涉公共安全。義大利當時並未正視這個問題的嚴重性。

義大利媒體《快訊週刊》（L'Espresso）於19日也以「在義大利之中國問題」（La questione cinese in Italia）為標題，報導北約防衛學院基金會（NDCF）董事模拉比德（Giuseppe Morabito）指稱義大利為中國海外警察局設據點最多的國家、背後實際執行的任務，以及專訪皮安特多西的相關回應。

模拉比德表示，中國海外警察站遍布53個國家，開設約百處非法「警察局」，義大利為設據點最多的國家，共計高達11處。

西班牙人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）表示，這種所謂的「警察局」名義在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間為中國僑胞協助行政事務，但北京實際上是利用與駐在國簽署的雙邊安全協定，巧設「警察局」，監視中國海外僑民，伺機起訴和在某些情況下遣返異議人士。

模拉比德指出，內政部長已啟動調查。此外，義大利並未授權中國在義處理警察事務，皮安特多西不排除會對中國在義大利執行非法作為採取制裁行動。

皮安特多西說，中國在義大利文化協會開設行政服務台，專責協助處理中國僑民駕照更新行政手續，但似乎成效不彰，僅收到4件行政申請案，啟人疑竇。

第5屆歐盟國家警察局長會議2015年於荷蘭舉行，中義兩國簽署聯合巡邏任務備忘錄，啟動「試點」任務。羅馬、米蘭、波爾察諾（Bolzano）、威尼斯、佛羅倫斯、普拉托（Prato）和西西里島目前都設有「服務站」。但此「服務站」背後可能實為「警察局」。

皮安特多西指出，中國共產黨向來以高壓政策鎮壓異己，諸如侵害維吾爾族及藏人人權，很難相信中國在義大利設立所謂的「服務站」只是單純為僑民提供行政服務。

中國設海外警察局，傳韓國政府展開調查

中國政府在海外多國設置的警察組織曝光。韓國媒體報導，當局動員軍警及外交部等部會調查國內實況，若真發現中國政府在韓國非法設立警察局，可能對兩國關係造成相當影響。

總部設在西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）今年9月揭露中國政府在歐洲等21國設置54個海外警察局，至11月更新數字，全球共設有至少102處這種警察局，遍布韓國、日本等53國。

韓國媒體以「中國秘密警察局」稱呼中國政府在海外設置的這些警察局。韓國《聯合新聞通訊社》報導，韓國政府已動員軍警的反間諜措施，以及外交部等所有相關部會著手調查，若結果顯示韓國境內確實設有中國海外警局，可能因侵犯主權、妨害司法等疑慮對韓中關係造成影響。

韓國外交部及警方向《中央社》記者表示不針對相關報導置評。

根據保護衛士公布報告，中國在海外各地設置海外警局，以蒐集逃往海外中國異議人士資料，主要設於歐洲18國，又以義大利11處最多；亞洲共計12國，包括韓國、日本、越南等。

中國當局聲稱，這些機構是因在COVID-19疫情情況下，向海外中國人提供更新駕照、當地住宅登記等服務，符合國際規範。不過，從報告調查結果來看，這些海外警局設置時間明顯早於疫情爆發，其中韓國據點據稱是在2016年2月起設置。

這項報告曝光後引發各國政府關注，韓國《國民日報》報導，荷蘭、愛爾蘭等國已下令關閉這類設施；德國、加拿大也著手調查。根據日本《讀賣新聞》，日本外務省向中國政府表示，不會容忍任何侵犯日本主權行為。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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