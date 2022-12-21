中國招聘廣告大轉彎「陽過優先」；清零管制3年藥企不敢備貨，如今加大生產面臨困難
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中國防疫放寬後引爆搶藥潮，行業內人士指出，疫情3年來管制退燒等藥物，導致一部分藥企和藥店已經倒閉；現在突然放寬防疫，眾多藥企事先並沒有接到備貨通知，突然要加大生產面臨困難。而在過去曾經因核酸檢測陽性而找工作困難的情況，現在也變成工作求才廣告稱「陽過的優先考慮」，意為優先錄用已染疫者。
資源有限缺外援，中國農村醫療系統恐受疫情重擊
（中央社）中國農村醫療系統恐受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情重擊。專家說，政策放寬得太快了，農村醫療資源來不及準備，也未能指望外援，未來幾個月尤其適逢春節，疫情可能全面擴散、醫療系統壓力加大。
武漢大學社會學院教授、中國鄉村治理研究中心研究員呂德文接受觀察者網訪問，在20日刊文中作出上述表示。
呂德文指出，農村疫情防控在過去3年的主要工作是「外防輸入、內防擴散」，在過去零星疫情中，上級醫院也能夠派人支援，基本上還應付得來；但是未來幾個月，尤其是春節期間，疫情可能會全面擴散。
他說，農村醫療體系資源有限，後續未能指望外援，病毒致病性變弱了，但是總有一定占比人群需要到醫院尋求醫療就診，農村可能面臨醫療體系被擊穿的風險。
中國國家衛健委發出「關於印發依託縣域醫共體提升農村地區新冠肺炎醫療保障能力工作方案的通知」，要求加強鄉鎮衛生院發燒門診設置，原則上發燒門診要24小時正常運行、開放。
呂德文認為，這份「通知」的前提建立在農村人口聚集度、病毒傳播速度慢、不會出現醫療擠兌的基礎上，這種情況鄉衛生院還可以應付得過來；但是現在政策發布得比較急，「我認為全面放開可以，但是得有序推進，把條件準備好」。
他說，從農村實際情況來看，醫療設施、資源還沒來得及準備，「新10條」推出得太快了。跨區域的核酸、落地檢等政策是農村防控最核心措施，如果有落地檢，就可以管控疫情輸入風險，「現在的情況，壓力肯定積壓到醫療系統了」。
「農村的主體是農民、農民工，他們是動態清零政策受益者」，呂德文說，他們要的是安全和經濟收入，不是抽象意義上的自由，大部分農村地區沒有出現過多病例，出現了也很快能清零，「所以，農民和農村地區對過去國家的政策方針接受度很高」。
呂德文指出，未來3個月全國都可能出現一個染疫高峰期，每個城市的時間節點不太一樣，農村在過年前後肯定會出現一波疫情；春節期間人員流動大，各方面都有利於疫情傳播。
他強調，未來無論關於防控宣傳還是用藥指導，農村需要發揮基層醫療體系的作用，醫療資源有限，在防控上不能像城市一樣，城市目前對隔離要求比較低，甚至有些不需要跟社區報備；但是農村不一樣，農村需要真正做好基層組織服務，因為農村的公共服務體系基礎較差。
中國搶藥潮背後：管制3年藥企不敢備貨，突加大生產面臨困難
（中央社）中國防疫放寬後引爆搶藥潮，行業內人士指出，疫情3年來管制退燒等藥物，導致一部分藥企和藥店已經倒閉；現在突然放寬防疫，眾多藥企事先並沒有接到備貨通知，突然要加大生產面臨困難。
在中國，俗稱的「四類藥」一般指退燒、止咳、抗生素、抗病毒藥品。其中，近期大缺貨的解熱鎮痛類藥物布洛芬（Ibuprofen），中國是其最大生產與出口國，產量占全世界的1/3。
醫藥資訊媒體「賽柏藍」昨（20）日刊文，其中引述一家藥企業者表示，過去這幾年，各地嚴控四類藥售賣，「患者基本不會囤藥，藥企賣不出去貨，很多四類藥的企業、藥店在這一過程中出現資金鏈斷裂、倒閉」。
這名業者說，「儘管11月份已經有了明確的四類藥鬆綁動向，但藥企們基本都沒有接到明確通知，而且並不是所有省分的四類藥都放開了，藥企根據以往經驗，仍然對存貨、備貨有疑慮。」
除此之外，疫情影響了生活的各個方面，其中還包括物流。北京的快遞員就說，這段時間物流都很慢，「不是不發，感染人多，壓貨嚴重，物流沒法動，現在最主要的就是缺人」。這也使藥品生產和銷售的各環節不通暢。
中國在12月7日發布防疫新10條，開始大幅放寬防疫措施，但直到下旬，缺藥情況尚未緩解，甚至其他國家都出現解熱鎮痛藥品不足的情況，可能原因是這些藥被買來寄往中國。
目前，已有一些地方政府表態會保障供應布洛芬等藥品，但一家流通企業工作人員透露，「現在是各省優先保各省的」。文章認為，全國性購藥問題依然很嚴峻，對一些沒有或少有布洛芬等藥品生產企業的地區而言，供應問題仍難解。
微信公眾號「醫院院長」是由近100名醫院管理專家及10幾名醫療觀察者發起的自媒體，其顧問團也在昨天撰發文章「前期嚴管四類藥，放開前沒人告訴藥企加大生產」。
文章內容說，中國布洛芬生產企業特別多，達500多家，原料也不缺，就算只有200家生產企業，「提前一個月告訴他們（加大生產備貨），也能人人一盒」。
文章指出，要增產需要時間，要增加生產線，設備問題之外，大量的工人染疫也是嚴重的問題。「關鍵的問題就在於要放開前沒有人告訴企業要放開了，需要大量的布洛芬等。也沒人告訴藥店：不能按盒，要按粒賣。……至今也沒一個人和部門出來檢討：我錯了。」
一直到前天，廣東珠海官方宣布，20日起布洛芬等保供藥品要拆盒銷售，限量限價且購買實名制。
中國招聘廣告大轉彎，從拒染疫者到「陽過優先」
（中央社）中國防疫政策急轉彎後，過去曾經因核酸檢測陽性而找工作困難的情況，現在也變成工作求才廣告稱「陽過的優先考慮」，意為優先錄用已染疫者。不過，律師稱這涉嫌就業歧視。
當前中國COVID-19防疫政策鬆綁，民眾染疫數量大增，部分人覺得既然染疫相當於獲得免疫力，「不如先陽」，也免得要一直面對是否感染的不確定性。
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
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