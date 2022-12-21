塔利班禁女性上大學，美國警告將招致嚴重後果

（中央社）塔利班當局今天（當地時間20日）下達全國禁令，嚴禁阿富汗女性接受大學教育，延續這個強硬派伊斯蘭組織打壓女性受教權與自由的作為。美國警告，塔利班此舉將招致嚴重後果。

法新社報導，塔利班去（2021）年拿下政權時曾保證會以較溫和的方式行事，如今卻不顧國際社會怒吼，對女性生活各個層面加諸更多的限制。

一封有高等教育部長納丁（Neda Mohammad Nadeem）簽名、寄發給所有公私立大學的信函寫說，「通知貴校即刻實施上述的女性教育中止令，直到另行通知。」

不到3個月前，阿富汗全國有數千名年紀不一的女性剛參與大學入學考試，許多立志將來踏上教書或行醫的職涯。

塔利班接管阿富汗政權以來，各大院校即被迫實施新規，包括男女隔離的教室和入口；同時，替女性上課的教授也只能是女性或年紀較大的男人。

阿富汗十多歲女孩大多已被禁止接受中等教育，嚴重限制了大學入學率。

而女性也被逼出許多政府公職，或是遭減薪以待在家裡。她們不得在無男性親屬陪同下出門旅行，外出必須全身上下包得密不通風，最理想的裝扮就是套上傳統罩袍波卡（burqa）。

而在11月，女性也被禁止前往公園、遊樂場、健身房以及公共澡堂。

對女性的限制加上經濟壓力，《法新社》上個月訪問幾戶阿富汗家庭時，他們都說透過婚姻保障女兒的未來，好過讓她們閒閒待在家。

針對塔利班最新禁令，美國今天發言譴責，同時警告將採取反制措施，讓阿富汗進一步遭國際社會孤立。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）向媒體表示，塔利班「這個決定違反了他們一再公開向自己同胞做出的承諾，應該預料到這將讓他們付出具體代價。」普萊斯補充說，美國「以最強烈的措辭」譴責塔利班的這項決定。

他說：「塔利班嚴重地，甚至可能是致命地，重挫了他們最深切的抱負之一……那就是改善並促進與美國和世界各地的關係。」

「塔利班這個讓人無法接受的立場，將招致重大影響，將讓塔利班進一步孤立於國際社會，並且無法一如他們渴望獲得國際對其政權的認可。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航