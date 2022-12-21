2022/12/21,
印太

羅興亞難民船漂流海上二週，東協人權國會議員組織呼籲區域國家營救

羅興亞難民船漂流海上二週，東協人權國會議員組織呼籲區域國家營救
圖為馬來西亞海事執法機構於2020年4月5日發布的照片中，一艘在蘭卡威島附近的木船載有202名羅興亞人Photo Credit：AP/達志影像

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一艘載有多達200名羅興亞（Rohingya）難民的遇難船隻，據報曾經過泰國、馬來西亞、印尼和印度附近的安達曼海（Andaman Sea），東協人權國會議員組織緊急呼籲，東協成員國和區域其他國家應發起搜救行動。

（中央社）東南亞政界人士20日呼籲營救一艘載有多達200名羅興亞（Rohingya）難民的遇難船隻，船上還有許多滯留海上數週之久的婦女和兒童。

法新社報導，數以千計、以穆斯林為主的少數族裔羅興亞人在緬甸受到嚴重迫害。每年都有許多人甘冒生命危險，踏上漫長且昂貴的海上旅行，搭乘狀況不佳的船隻，試圖前往馬來西亞或印尼。

這艘難民船據報曾經過泰國、馬來西亞、印尼和印度附近的安達曼海（Andaman Sea），以及世界上最繁忙航線之一馬六甲海峽（Malacca Strait）水域。

印尼前國會議員、東南亞國家協會（ASEAN）人權國會議員組織（ASEAN Parliamentarians for Human Rights，APHR）成員桑達麗（Eva Sundari）發布聲明稱，「我們緊急呼籲東協成員國和區域其他國家…發起搜救行動」。

APHR主席、前馬來西亞國會議員查爾斯（Charles Santiago）也在同一份聲明中表示，救援行動的延誤可能「已經造成難以言喻的痛苦和生命損失」。

該船目前位置不明，也不清楚它出發的具體時間和地點。

羅興亞人權倡議人士和船上部分乘客的家屬告訴法新社，這艘船已在海上漂流至少2週。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）上週指出，這艘船自11月末出海以來，已有至少12人喪命船上，其餘的人也無法取得食物或水。

孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）羅興亞難民營的一名居民說，她23歲的女兒就在船上，女兒還曾透過無線電對講機與家人通話。

她的女兒曾向家人求救，「我們的狀況很危險，請救救我們。我們沒有食物和水，也沒有人能把我們從這艘快要沉沒的船上救出來。」

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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