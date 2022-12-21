歐洲議會國貿委員會副主席：中國與歐盟談判凍結，台歐洽談投資協定「接近最好時機」

歐洲議會國貿委員會成員今（21）日表示，歐盟與中國的貿易討論處於凍結狀況，現在是最接近台灣與歐盟協商「雙邊投資協定」最好的時機點，呼籲台灣增加對歐投資，並在離岸風電、動植物檢疫等議題上挪去貿易障礙。

台歐簽署雙邊投資協定，現在時機比以往都適合

歐洲議會國貿委員會（INTA）於於本月18日至21日訪問台灣，這是歐洲議會自去（2021）年以來，第3個歐洲議會正式訪問團，顯示歐洲議會對台重視。委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）今日率領代表團成員在外交部召開記者會，接受媒體提問。

本次來訪，外界關注台歐什麼時候可以簽署雙邊投資協定（BIA），阿西馬柯波蘿表示，台灣是歐盟第12大的貿易夥伴，歐盟也是台灣最大的外國直接投資來源，超過美國與日本的加總，歐洲議會已通過決議案，呼籲歐盟執委會和理事會針對與台洽簽雙邊投資協議做出影響評估及準備。

阿西馬柯波蘿說，歐洲議會對台灣的支持非常一致，可是歐盟理事會因為各個會員國與中國的關係不同，有些會員國想更快深化與台關係，有些會員國可能對此意願沒那麼高。

歐盟理事會與歐洲議會同為歐盟的主要決策機構，與民選的歐洲議會不同，歐盟理事會是歐盟成員國的政府間議事機構，各國的理事基於本國政府的立場發表意見。

不過阿西馬柯波蘿說，「政治議題不免談到時機」，特別是在疫情之後的地緣政治與地緣戰略來看，歐盟發現在貿易方面有過於依賴的關係，尤其是對中國，而俄羅斯在入侵烏克蘭也是歐盟的考量因素，「這些因素使得我們與台灣的關係更加重要」，她也強調台灣是創新與半導體科技的領頭羊，未來或許會考慮與台灣洽簽雙邊投資協定、自由貿易協定、供應鏈協定等。

中國副總理劉鶴希望推進中歐投資協定，歐洲議會代表：先解除制裁再說

中國與歐盟自2014年開始洽談「中歐全面投資協定」（CAI），但因中國新疆人權問題和中國對歐洲議會成員的制裁，目前被歐洲議會無限期凍結。中國副總理劉鶴本月表示，中歐投資協議歷時7年談判來之不易、相信雙方有足夠智慧找到推進之法。

不過阿西馬柯波蘿今日被問及此事時表示，與中國的貿易關係和討論目前是在凍結狀況，主要是因為中國對歐洲議會的議員，包括同席的議員包瑞翰都有制裁，「我們必須等到制裁行為有下落，才能跟中國針對中歐全面投資協定有進一步的討論。」

Photo Credit: AP / 達志影像 歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰，去（2021）年初就因支持新疆人權議題被列入北京的制裁名單。

包瑞翰則表示，中國想推動中歐投資協定，連國家主席習近平也投注了非常多的政治資本，希望歐盟早日批准這樣的協定，但他指出，中國推動此協定並不是基於經濟原因，背後更有政治目的，希望透過這樣的協定進一步影響歐盟與美國的經貿關係。

包瑞翰說，他認為這樣的協定必須要更進一步檢視，尤其是中國對歐洲議會議員的制裁沒有消除前，「我們是無法予以批准這樣的協定」，他不認為中國在短期的未來能解除制裁，加上歐洲議會的會期即將結束，可以說未來2年中歐談判應都「維持現狀」。

包瑞翰也說，雖然歐洲有些企業贊成簽署中歐投資協定，但也有一些企業認為，這樣的投資協定「不是我們歐盟所需要的」，因為這些協定並不能有效地保護歐洲在中國經商的企業，像是許多資料要在地化、中國技術的反制裁法等等不公平的貿易或經商作為，都會傷害到歐洲的企業。

要與歐盟達成投資協定，台灣可以先做兩件事

被問及現在是簽署「台歐雙邊投資協定」的最好時機嗎？阿西馬柯波蘿表示，與台灣洽簽「台歐雙邊投資協定」的時機是越來越好，她笑說「有趣的是，有些事情要惡化才能讓這個時機點變得更好，但事實上我們現在是距離最好時間點『最近的時候』。」

阿西馬柯波蘿指出，歐洲議會持續推動與台灣簽署投資協定，但同時台灣可以先做兩件事。第一，台灣有對中國的貿易佔了40％，台灣跟歐盟的相互投資應以互惠為前提，台灣能否增加對歐盟的投資至關重要。

阿西馬柯波蘿說，第二件事是有關貿易障礙，她提到本次來台也拜會許多歐洲在台企業，這些企業代表說在台灣投資離岸風電面對本土自製率的限制，大幅增加投資的困難度，還有動植物的檢疫法規也是很大的一個障礙，希望能將這些障礙與以減少或消除，她強調，「當台灣想擺脫中國封鎖加入其他國際組織時，仍有一些阻礙在我們之間，這會是非常可惜的一件事。」

本次代表團由委員會副主席阿西馬柯波蘿率團，成員包括國貿委員會人民黨團副協調人沃邦（Jörgen Warborn，瑞典籍）、議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt，比利時籍）、副主席韋德蘭（Marie-Pierre Vedrenne，法國籍）、議員卡薄若（Karin Karlsbro，瑞典籍）、議員胡西凡（Michiel Hoogeveen，荷蘭籍）以及對中關係代表團團長包瑞翰議員（Reinhard Bütikofer，德國籍）等7位跨黨團歐洲議會議員，成員非常有代表性。

Photo Credit: 中央社 外交部21日下午舉行歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團記者會。

包瑞翰同時也是對華政策跨國議會聯盟共同主席，推動台灣與歐盟關係不遺餘力，今年11月獲我外交部頒贈特種外交獎章，表彰其貢獻。

代表團已先後拜會行政院長蘇貞昌、總統蔡英文以及立法院，並接受外交部長吳釗燮款宴，還將會見台經濟部長王美花和經貿談判總代表鄧振中。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（右）20日接見歐洲議會國貿委員會代表團，國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna- Michelle Asimakopoulou）（左）代表致詞。

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核稿編輯：羅元祺