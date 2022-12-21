馬來西亞季風降雨致部分地區災情嚴重，超過6萬人流離失所、已知5人死亡

馬來西亞正處雨季，季風持續帶來大量降雨。據報導，有五個州、超過66000名居民被安置到臨時避難中心；另外，馬來西亞官方20日（周二）也指出，目前已確認有5人因洪災死亡。

《海峽時報》和《CNA》報導，馬來西亞官方在20日公佈的數據指出，部分地區因發生嚴重洪災，導致五個州共66718人無家可歸。

Malaysia floods force more than 66,000 people into relief centres; heavy rain expected in Johor, Pahang https://t.co/JTvw637PaR pic.twitter.com/1FbwGbg8fb — CNA (@ChannelNewsAsia) December 20, 2022

其中，受害最嚴重的地區多位於馬來半島東海岸，包括吉蘭丹州（Kelantan）有26630人、登嘉樓州（Terengganu）有39108人被疏散。此外，受洪水水位上升影響的其他三個地區，還有彭亨州（Pahang）、柔佛州（Johor）和霹靂州（Perak）。此三州共有數百人被迫撤離至臨時避難中心。

《CNA》進一步指出，沙巴（Sabah）及砂拉越（Sarawak）事務部長阿米占（Armizan Mohd Ali）20日時表示，目前影響吉蘭丹和登嘉樓的大雨，預計將流向彭亨、柔佛和砂拉越西部。他表示，「政府已要求各州和與各地區的災害管理委員會，特別是這三個州（彭亨、柔佛和砂拉越西部）等熱點地區提高其防災準備水平。」

阿米占說，已敦促各災害管理委員會應注意大雨過後的影響，如山坡附近可能出現土石流的狀況。不過，他也說，馬來西亞的水災情況仍屬於可控制範圍。

另外，馬來西亞副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）也向居民保證，將立即研究因洪水造成道路和其他設施災損的維修狀況，並已告知馬來西亞武裝部隊進行調度調，以運送援助物資給在東海岸各州受洪水影響的災民。

《海峽時報》則指出，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）表示，政府將為災害管理和救援工作提供額外資金。安華也在20日時於國會上表示，政府已撥款4億馬幣（約新台幣27億元）給國家災害管理局，主要用於可能發生洪水地區的準備工作，並承諾在需要時提供更多資金。

《馬新社》報導，馬來西亞氣象局警告，登嘉樓、吉蘭丹、彭亨和柔佛等地的豪雨將持續至22日（週四），其中，登嘉樓州的降雨被列為「危險」等級，持續大雨的吉蘭丹則被列為「惡劣」等級。此外，砂拉越自23日起，預計一連兩天會有多個地區持續下雨。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒