2022/12/21,
社會

主打產銷履歷檸檬的「軒禾合作社」疑欠破億債務倒閉，農糧署將協助農民轉銷其他社場

主打產銷履歷檸檬的「軒禾合作社」疑欠破億債務倒閉，農糧署將協助農民轉銷其他社場
Photo Credit: 中央社

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屏東軒禾農產品運銷合作社日前傳出倒閉消息，許多農民表示該合作社拖欠款項，至今仍連絡不到負責人，而屏東當地的同業人士也指出，軒禾早些時候財務就出現問題，同時也因付不出貸款，遭銀行查封，目前債務恐達上億元。農糧署副署長姚志旺就表示，將會協助受影響農民轉賣其他社場，減少損失。

主打產銷履歷檸檬生產鏈的屏東軒禾農產品運銷合作社，日前傳出倒閉消息，不少廠商及農民抱怨未收到款項，也無法聯絡上負責人林軒禾。

有記者前往合作社現場發現大門緊鎖，負責人電話也沒接。農糧署副署長姚志旺在昨（20）日證實，合作社確實倒閉，目前將針對軒禾的財務狀況進行調查，同時會協助受影響農民轉賣其他社場。

《聯合新聞網》報導，某南部農業界人士表示，下游廠商很早就收不到款項，現在更是找不到人，且該合作社雖號稱與農民契作，實際上多以同業調貨為主，包括包裝場、其他的合作社場都有交貨買賣。

他接著補充，食材供應鏈在這兩年倒了不少，引起的連鎖反應不小，軒禾發生事情完全不意外，因為周邊同業都有受到波及，這是繼號稱「蔬果界台積電」青松樂活科技農業公司倒閉後，又一家大型的農產合作社場出問題。

報導也引述屏東一名社場負責人說法，「之前有契作農民反林軒映拖欠貨款，就在猜財務資金出狀況了！」目前合作社因為拖欠貸款，而遭銀行查封，顯然除了同業以外，銀行、農業金庫恐怕都是苦主。統計未交付的廠商費用及銀行貸款，合作社恐欠下破億元的債務。

屏東縣農業處長鄭永裕表示，確實有耳聞該消息，還好目前仍有其他社場能收購農民生產的作物，姚志旺也安慰道，所幸目前並非檸檬的產季，屏東當地還有數十家可協助檸檬加工的合作社場可協助加工與產銷，初步評估對檸檬的產銷影響不大，若契作農民受到影響，政府將會介紹其他的合作社場協助收購檸檬。

合作國外電商前途看好，卻因高速擴張出現資金缺口

事實上，林軒禾在創業初期並非一帆風順，非本科系的他毅然決然投入農業生產，獨自成立產銷合作社，然而當時卻因缺乏「安全用藥」知識，導致農藥殘留檢測總是超標，在第一年就慘賠百萬元。在農委會積極輔導產銷履歷的驗證下，才漸漸步入正軌。

《農傳媒》報導，軒禾合作社當時不僅擁有檸檬的產銷履歷，配合的果汁廠商也通過產銷履歷的驗證，並取得ISO22000、HACCP等國際驗證及Halal清真驗證，也因此使他的檸檬原汁外銷單價是東南亞國家的2至3倍。

2019年時，軒禾合作社曾赴美市調，並與加州奧克蘭電商KUDO合作，舉辦檸檬、萊姆、百香果等果汁產品盲測評比，軒禾一舉拿下冠軍，取得與KUDO合作的機會。

兩方簽訂20年的訂單合約，不僅輸出農民契作的檸檬、萊姆原汁，龍虎石斑、午仔魚、烏魚子等漁貨產品也都提供至店商平台銷售，每年約出口15貨櫃的農漁產品，當時屏東縣長潘孟安大讚，「這不是MOU！是貨真價實的訂單！」

2020年，軒禾合作社再與屏東科技大學生物機電工程系教授苗志銘簽署合作意向書，合作開發AI影像辨識系統，來分級檢測檸檬品質，擴大合作社的產銷量能，軒禾合作社預估外銷美國的產值將達到3000萬元，並表示將會與歐盟、德國、日本、澳洲等國家持續洽談合作機會。

除了檸檬以外，軒禾還協作生產其他農作物，2021年，軒禾就與國內飲料大廠波蜜合作，推全台第一個有產銷履歷的芭樂綜合果汁，更規畫推出甘蔗、柳丁、金桔檸檬等原汁。

或許因為擴張速度過快，使軒禾出現資金缺口，《自由時報》提到，軒禾斥資2000萬打造新社場，涵蓋分級作業、低溫包裝、示範果園和種苗展示，引進全自動包裝機和電腦選果區，並在2020年擴大規模。

然而與屏科大的合作，及失敗的餐飲業投資，導致合作社開始出現財政困難，疑似年前就出現寅吃卯糧的情形。

事實上，有業界人士指出，軒禾的規模並沒有媒體上描述的那麼大，排除其他作物來看，檸檬數量僅是其他社場的五分之一，軒禾是因獨到的行銷手段才取得眾人的關注，並非是在業界具有極高市占率而聞名。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺


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