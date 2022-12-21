《平均地權條例》初審炒房最高可罰5000萬，花敬群：「私法人購屋許可制」沒有違憲疑慮
我們想讓你知道的是
對於管制私法人購屋是否有違憲疑慮？花敬群說明，法人並無直接居住需求，住宅又是民眾生活必須品，如何平衡保障其價格穩定、可合理負擔，避免不需要的人進入市場競爭，是主要修法目的。應該沒有違憲的疑慮。
立法院內政委員會今（21）日排審《平均地權條例》修正案，將禁止預售屋轉售、管制私法人購屋等。內政部代理部長花敬群強調，這次修法就是要杜絕不動產淪為炒作工具，至於修法內容將管制私法人購屋行為，是否涉及違憲？花敬群則表示，法人沒有居住需求，研究過應該沒有違憲疑慮。
上午詢答結束後，下午進入逐條審查、協商；最後順利通過初審，不需要朝野協商將直接進入院會討論。修法通過後，若散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，可按交易戶數，處新台幣100萬元以上5000萬元以下罰鍰。
花敬群：修法為抑制炒作，並非打壓房價
對於預售屋換約轉售，花敬群表示，2016年房地產市場其實非常不好，因此當時拼命蓋社會住宅，這2年漲價後，就開始積極處理紅單，內政部通過平均地權條例修法後，預售屋、中古屋交易量都緩降，明年房價可能會反轉下跌；在央行升息的共同作用力下，未來房價有機會軟著陸。
花敬群表示，修法核心目的是為了抑制市場炒作行為，而不是為了打壓房價，內政部部務會報約一年前就已通過，經過充分討論和理解，他認為修法跟房市景氣間未必有所謂的直接關連；如何建構長期、健全、避免炒作干擾的房地產市場，才是民眾最大期待。
進黨立委羅美玲質詢時關注，在實價登錄2.0、房地合一稅2.0等政策推行後，台灣房價是否有下降？花敬群回應，去年12月院會通過《平均地權條例》修法草案後，不管預售屋、中古屋交易量都開始緩降，目前預售屋跟高點比大概減少1/2，中古屋減少1/3左右。
花敬群指出，今年第3季房價上漲幅度，已經低於第1季、第2季，預計第4季上漲幅度應該有機會再壓低一點；但要到房價真的反轉下跌，可能要明年才會陸續看到。
至於《平均地權條例》是否為最後撒手鐧？花敬群回答，央行從3月起逐步升息，總共升了2碼半，對於短期抑制效果會比內政部政策還強；韓國升息幅度比台灣高，最近房價就開始明顯下修，這就是共同作用力。內政部減少投機炒作，央行透過升息讓大家覺得購屋成本提高，民眾理性反應後，交易量萎縮，價格開始鬆動；預計在這趨勢不變下，未來可讓房價軟著陸。
立委王美惠則替表示，中央的所作所為應該大聲說，這是為了居住正義，是因為建商壟斷房地產，民眾希望政府有擔當，不要「做到流汗被嫌到流口水」（台灣諺語）。
希望條例趕快過，讓一般百姓可買房，這修法是要保障普通百姓買得起房，不要被外面的聲音影響，條款一直修，修到最後抓不到大尾的，只抓到小的，那就白費修法了，雖然有很多意見，但要思考站在一般百姓角度。
政院版草案中，增訂私法人購買住宅用房屋採「許可制」規定， 員工宿舍等用途不受限，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記，這也讓各界質疑，是否有違憲疑慮？對此，花敬群回應，經過近一年討論，各面向來看，應不會有違憲問題，政策切入角度在於，法人並無直接居住需求，住宅又是民眾生活必須品，如何平衡保障其價格穩定、可合理負擔，避免不需要的人進入市場競爭，是主要修法目的。
為重罰炒作行為，朝野立委達共識，初審通過條文明定，若散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，可按交易戶數，處新台幣100萬元以上5000萬元以下罰鍰，經限期改正但未改正者，可連續處罰。
初審通過條文中，也新增檢舉制度，民眾可檢具證據，檢舉不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，如經縣市政府查證屬實，將由實收罰鍰中，提充一定比率金額作為獎金。
業者要求刪除四條款
建商、代銷業者則在昨天提出相關訴求，包括中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會，建請立法院刪除四大爭議條文，包括限制私法人買房、行為人與法人「併罰」條款、吹哨者條款、及炒房高額罰鍰，以減少修法衝擊市場健全發展，及人民或產業遭受不當干擾等後遺症。
建商認為，如果私法人買房要「許可制」，恐將造成衝擊，包括預售案在完工交屋時若無內政部許可證明將不能過戶，造成交易糾紛，另外也會影響都更危老整合、國營事業招商合建、開發出資者取得再售等
另外有關第81-3條的行為人與法人「併罰」制，建商認為開罰對象「株連九族」應該刪除或比照《勞基法》第81條，增列排除條款「但法人之代表人或自然人對違反之發生，已為盡力為防止行為者，不在此限」等條文。另外有關吹哨人條款，也建議刪除，並回歸《揭弊者保護法》一併規範；但是《揭弊者保護法》目前還未通過。
最後為有關從事影響不動產價格或秩序之操縱行為，處以高額罰鍰，建商則建議，以免因構成要件缺乏明確性，而容易動輒受罰。
延伸閱讀
- 行政院再打炒房禁止預售屋轉售，最重可罰5000萬，業界分析：仍有模糊空間
- 「巢運」調查六都與新竹807位議員參選人居住正義訴求，囤房稅與《平均地權條例》支持度最低
- 徐國勇讚房地產業是「護國群山」「經濟火車頭」，民團立委痛批，憂《平均地權條例》本會期修法無望
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。