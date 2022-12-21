《平均地權條例》初審炒房最高可罰5000萬，花敬群：「私法人購屋許可制」沒有違憲疑慮

立法院內政委員會今（21）日排審《平均地權條例》修正案，將禁止預售屋轉售、管制私法人購屋等。內政部代理部長花敬群強調，這次修法就是要杜絕不動產淪為炒作工具，至於修法內容將管制私法人購屋行為，是否涉及違憲？花敬群則表示，法人沒有居住需求，研究過應該沒有違憲疑慮。

上午詢答結束後，下午進入逐條審查、協商；最後順利通過初審，不需要朝野協商將直接進入院會討論。修法通過後，若散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，可按交易戶數，處新台幣100萬元以上5000萬元以下罰鍰。

花敬群：修法為抑制炒作，並非打壓房價

對於預售屋換約轉售，花敬群表示，2016年房地產市場其實非常不好，因此當時拼命蓋社會住宅，這2年漲價後，就開始積極處理紅單，內政部通過平均地權條例修法後，預售屋、中古屋交易量都緩降，明年房價可能會反轉下跌；在央行升息的共同作用力下，未來房價有機會軟著陸。

花敬群表示，修法核心目的是為了抑制市場炒作行為，而不是為了打壓房價，內政部部務會報約一年前就已通過，經過充分討論和理解，他認為修法跟房市景氣間未必有所謂的直接關連；如何建構長期、健全、避免炒作干擾的房地產市場，才是民眾最大期待。

進黨立委羅美玲質詢時關注，在實價登錄2.0、房地合一稅2.0等政策推行後，台灣房價是否有下降？花敬群回應，去年12月院會通過《平均地權條例》修法草案後，不管預售屋、中古屋交易量都開始緩降，目前預售屋跟高點比大概減少1/2，中古屋減少1/3左右。

花敬群指出，今年第3季房價上漲幅度，已經低於第1季、第2季，預計第4季上漲幅度應該有機會再壓低一點；但要到房價真的反轉下跌，可能要明年才會陸續看到。

至於《平均地權條例》是否為最後撒手鐧？花敬群回答，央行從3月起逐步升息，總共升了2碼半，對於短期抑制效果會比內政部政策還強；韓國升息幅度比台灣高，最近房價就開始明顯下修，這就是共同作用力。內政部減少投機炒作，央行透過升息讓大家覺得購屋成本提高，民眾理性反應後，交易量萎縮，價格開始鬆動；預計在這趨勢不變下，未來可讓房價軟著陸。

立委王美惠則替表示，中央的所作所為應該大聲說，這是為了居住正義，是因為建商壟斷房地產，民眾希望政府有擔當，不要「做到流汗被嫌到流口水」（台灣諺語）。

希望條例趕快過，讓一般百姓可買房，這修法是要保障普通百姓買得起房，不要被外面的聲音影響，條款一直修，修到最後抓不到大尾的，只抓到小的，那就白費修法了，雖然有很多意見，但要思考站在一般百姓角度。

政院版草案中，增訂私法人購買住宅用房屋採「許可制」規定， 員工宿舍等用途不受限，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記，這也讓各界質疑，是否有違憲疑慮？對此，花敬群回應，經過近一年討論，各面向來看，應不會有違憲問題，政策切入角度在於，法人並無直接居住需求，住宅又是民眾生活必須品，如何平衡保障其價格穩定、可合理負擔，避免不需要的人進入市場競爭，是主要修法目的。

為重罰炒作行為，朝野立委達共識，初審通過條文明定，若散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，可按交易戶數，處新台幣100萬元以上5000萬元以下罰鍰，經限期改正但未改正者，可連續處罰。



初審通過條文中，也新增檢舉制度，民眾可檢具證據，檢舉不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，如經縣市政府查證屬實，將由實收罰鍰中，提充一定比率金額作為獎金。

業者要求刪除四條款

建商、代銷業者則在昨天提出相關訴求，包括中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會，建請立法院刪除四大爭議條文，包括限制私法人買房、行為人與法人「併罰」條款、吹哨者條款、及炒房高額罰鍰，以減少修法衝擊市場健全發展，及人民或產業遭受不當干擾等後遺症。

建商認為，如果私法人買房要「許可制」，恐將造成衝擊，包括預售案在完工交屋時若無內政部許可證明將不能過戶，造成交易糾紛，另外也會影響都更危老整合、國營事業招商合建、開發出資者取得再售等

另外有關第81-3條的行為人與法人「併罰」制，建商認為開罰對象「株連九族」應該刪除或比照《勞基法》第81條，增列排除條款「但法人之代表人或自然人對違反之發生，已為盡力為防止行為者，不在此限」等條文。另外有關吹哨人條款，也建議刪除，並回歸《揭弊者保護法》一併規範；但是《揭弊者保護法》目前還未通過。

最後為有關從事影響不動產價格或秩序之操縱行為，處以高額罰鍰，建商則建議，以免因構成要件缺乏明確性，而容易動輒受罰。

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核稿編輯：翁世航