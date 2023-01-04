《看懂財經新聞賺錢門道》：巴菲特這位金融大戶，真的是金融市場最後的「聖人」嗎？

文：陳思進

【神話背後的巴菲特】

新聞案例

蘋果股價盤後暴跌7%：巴菲特損失28億美元

新浪科技2019年01月03日 北京時間1月3日上午消息，由於蘋果股價在週三盤後交易中暴跌逾7%，華倫．巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏．海瑟威公司可能會在週四遭受大約28億美元的巨額損失。 根據FactSet的資料，波克夏．海瑟威持有2.525億股蘋果股票，該股週三收盤價為每股157.92美元。截至當天收盤時，巴菲特的蘋果股票市值約為398.7億美元。 蘋果CEO提姆．庫克（Tim Cook）在致投資者的一封信中宣布，由於iPhone營收不及預期等一系列因素，該公司將下調第一季度財報預期。隨後，蘋果股價在盤後交易中大幅下挫。 在蘋果發布聲明後，其股價在盤後交易中下跌約7%，每股下跌約10美元。截至當地時間下午5點20分，這家科技巨頭的股票盤後交易價格接近147美元。 這一跌幅導致波克夏．海瑟威持有的蘋果股票市值跌至371億美元左右，一夜之間可能出現27.7億美元的損失。 儘管巴菲特通常不喜歡科技股，但他還是在2017年2月首次宣布波克夏．海瑟威購買蘋果股票。蘋果股價比去年同期下跌了15%以上。但波克夏．海瑟威的其他主要持倉同樣表現不佳。 在金融領域，美國銀行占波克夏．海瑟威投資組合的11%，該股較去年同期下跌17%。富國銀行則下跌23%。這兩家公司在波克夏．海瑟威的持倉中僅次於蘋果。 與此同時，占投資組合1.9%的摩根大通也同比下跌約8%。第四大持倉可口可樂占投資組合的10%，該股在過去12 個月中上漲了3%。而美國運通則下跌了3%。

新聞解讀

看懂財經新聞的四大原則：

一、特別關注壞消息。新聞中的壞消息為，蘋果股價暴跌逾7%，巴菲特的波克夏．海瑟威公司可能遭受大約28億美元的巨額損失。

二、專家的話正確聽。眾所周知，巴菲特很少投資高科技、網路公司，之前，高科技大公司只投資了IBM，後來放棄了，認賠退出。不過，近年來，他開始不斷投資蘋果，許多投資者以為好像這和巴菲特的投資理念相違背。其實不然。巴菲特之所以很少投資高科技、網路公司，只有一個原因，就是堅守他的投資原則：不懂不投資！

而投資蘋果，完全符合他的投資原則。例如，投資高效的公司，營運越簡單越好、擁有長期戰略、好業務超過好管理的公司，而蘋果目前兩者兼有，且巴菲特傾向投資美國公司。巴菲特開始投資蘋果公司時，蘋果已經成熟了，巨大的成長潛力明顯可見。巴菲特買入並長期持有（Buy and hold），且不斷的加碼增持，太正常了。

三、分清投資和投機。巴菲特的投資理念其實非常清晰，就是多投資、少投機，並且「買入並長期持有」。

四、回歸常識來判斷。金融市場從來就沒有聖人，更沒有神仙。巴菲特或許具有平民出身、白手起家、節儉持家的事蹟，但在他市場上的成功，某部分還是來自於華爾街的把戲。

與本則新聞相關的財經知識

每年春天，在股神華倫．巴菲特的旗艦公司波克夏．海瑟威公司一年一度的股東大會上，都會擠滿幾萬名來自世界各地的忠實信徒。他們豎起耳朵渴望在股神的發言中捕捉到發財的真經。

巴菲特的盛名在1990年代初達到了登峰造極的境界，被認為是世界上最成功的投資者之一。人們將1930年出生在美國奧馬哈的巴菲特稱為「奧馬哈先知」，2008年他超越當時的微軟公司總裁比爾．蓋茲成為世界首富。巴菲特所堅持的價值投資理念被媒體廣為傳頌，無數散戶視他為偶像，對股神的一言一行頂禮膜拜。

巴菲特也曾是我的偶像。記得1994年畢業後，我正在華爾街找工作。一次面談接近尾聲的時候，面試官和我閒聊：「誰是你的偶像？」我脫口而出：「華倫．巴菲特。」沒想到，這位未來的上司一臉訕笑，反問我：「你確定？」我斬釘截鐵的答道：「我肯定！ 」他看看我，詭異的笑著說：「但願吧。」

當時我並不明白那位上司的反應，在工作了數十年終於看清了華爾街的遊戲規則之後，我才徹底理解他當年對我回答的質疑。如果把當下的華爾街比做江湖，巴菲特和索羅斯便是玩得最好的「武林大師」。一位好似道貌岸然、聲東擊西的「君子劍」岳不群，另一位則像極了一諾千金、指哪兒打哪兒的「採花大盜」田伯光。儘管兩者都武藝超群、手段高明，但風格卻截然不同。

這兩位大師就像資本江湖的「東邪西毒」。不過，在大眾眼裡，真性情的投機大戶索羅斯是「資本市場大壞蛋」，而慈眉善目的股神巴菲特則是具有道德準則的「謙謙君子」。

但是，這世上真的有股神嗎？巴菲特果真如此「正點」 ？

那中國散戶的35億美元是怎麼被掠走的？

巴菲特有一句名言：「我們喜好的持有期就是永遠（Our favorite holding period is forever.）。」換個大家熟悉的說法，也就是他那眾所周知的投資策略——「買入並長期持有」。

可巴菲特的言行並不一致，他出爾反爾、聲東擊西、指南打北，說的和做的完全不是一回事，可以說是「兵不厭詐」。

舉例來說。自1957年到1969年12年間，巴菲特管理著一支避險基金，他的個人資產從10萬美元增長到了2,600萬美元，這是他財富成倍增長最快的時期。那時他交易活躍，甚至還玩套利交易，與「買入並長期持有」毫不相干。或許有人會為他辯解，那是他的原始積累，賺第一桶金必須這樣。

然而縱觀巴菲特超過半個世紀的投資生涯，他真正長線並重倉持有的股票總共才七檔，絕對不超過他全部資金（最多時）的20%，最低時甚至連10%都不到。更何況他還是那七家公司的大股東，可是說是擁有這幾家公司，而按監管規定，其所持股是不能隨便拋售的。因此，股神的「長期持有」不足為奇。

更諷刺的是，巴菲特一再警告衍生性金融商品是大規模殺傷性武器，他是堅決反對的。可事實上，他的波克夏．海瑟威公司是衍生商品最大的玩家之一，目前依然持有600多億美元的衍生產品合約！

再看個和中國有關的例子。一貫堅稱「只買不拋」的股神，2003年首次購得價值五億美元的中石油股票。消息一經公布，便有成千上萬的股神追隨者相繼跟進，他們緊攥中石油的股票死也不拋。資本江湖的弟子們太迷信投資大師的策略了，以為只要跟著「師傅」，自己的「武藝」一定精進，更以為只要握緊「股神」選中的股票，就等於吃了定心丸。

「股神」果然不負眾望，「苦苦守候」了四年，等他的「信徒」差不多都進場了，便在2007年7月悄悄拋售了最初買進的中石油股票。單單這一筆，「股神」就從中國散戶身上奪走35億美元。應該說，「股神」所賺的每一分錢，都來自中國股民的巨大虧損，真可謂「一將成名萬骨枯」 ！ 試問，「謙謙君子」岳不群，在得到《辟邪劍譜》（相當於巴菲特的「只買不賣」）的武林祕笈後，會與他的門徒分享嗎？

知識點1：光環之下的內線交易