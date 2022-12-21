2022/12/21,
商業

蘋果供應鏈加速轉移：鴻海成首家獲印度激勵計畫補助的手機製造全球企業，將擴充iPhone 14產線

蘋果供應鏈加速轉移：鴻海成首家獲印度激勵計畫補助的手機製造全球企業，將擴充iPhone 14產線
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印度媒體在9月下旬報導，蘋果（Apple）證實iPhone 14在印度生產，鴻海集團在坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區將開始製造iPhone 14。

（中央社）印度新聞局（PIB）昨（21）日發布公告，宣布鴻海印度公司與另一家印度國內公司，取得生產激勵計畫（PLI）在手機製造方面的補助資格，而鴻海印度公司是印度政府第一家批准PLI手機製造補助的全球企業。

新聞稿表示，由印度國內貿易推廣部門（DPIIT）、電子暨資訊科技部（MeitY）、智庫NITI Aayog等單位組成的委員會，批准富士康印度公司（Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Pvt. Ltd）的生產激勵申請。

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鴻海除了在印度加速轉移蘋果供應鏈以外，也持續拓展電動車領域，於印尼建立電池原料供應據點。鴻海科技集團（富士康）董事長劉揚（中）與印度尼西亞投資部長 Bahlil Lahadalia（左二）微笑，攝於2022年11月14日。

富士康印度公司2021年8月1日至2022年3月21日期間可依增量投資及銷售數字取得補助，批准金額為35億7170萬盧比（約新台幣13億2577萬元）。

新聞稿指出，富士康印度公司是台灣鴻海科技集團旗下企業，也是第一家獲得印度政府在手機製造項目提供補助的全球企業。

另一家獲補助的公司是Padget Electronics Pvt. Ltd，批准補助金額為5億8290萬盧比。

PLI是印度政府為提升電子產品製造的全球競爭力而於2020年4月推出的計畫。

截至今（2022）年9月，針對大型電子產品製造廠的PLI獎勵已吸引478億4000萬盧比的投資、創造價值2兆395億盧比的生產值、8076億9000萬盧比的出口值，以及4萬多個額外就業機會。

鴻海日前砸153億元增資印度孫公司，傳擴iPhone14產線

（中央社）鴻海12月8日傍晚公告透過子公司轉增資印度當地孫公司5億美元（約合新台幣153億元），市場揣測，這是鴻海集團在印度清奈廠區擴充生產iPhone 14產線所需資金。

鴻海公告，子公司Foxconn Singapore Pte Ltd投資5億美元，轉增資印度Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，鴻海指出，這與當地長期投資有關。

印度媒體在9月下旬報導，蘋果（Apple）證實iPhone 14在印度生產，鴻海集團在坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區將開始製造iPhone 14。

市場揣測，此次鴻海轉增資布局印度，是印度清奈廠區擴充生產iPhone 14產線所需資金。

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隨著印度崛起，亞洲地緣政治也趨於緊繃，中印關係走向矛盾，未來美中對抗下印度亦佔有重要的角色。

鴻海去年12月底也透過子公司轉增資印度Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited股權，增資金額3.5億美元，當時市場推測是鴻海印度清奈廠區擴充生產iPhone 13產線所需。

鴻海印度廠區已累積製造iPhone深厚經驗，先前鴻海集團在印度廠區已製造生產iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12等，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省的重要城市清奈。

天風國際證券分析師郭明錤在12月7日分析，目前iPhone在中國大陸以外的組裝基地會鎖定印度，初期產能滿足北美市場需求，以後印度iPhone生產占比可能提升至30%至40%。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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