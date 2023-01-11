需要植牙但不清楚植體品牌怎麼選？牙醫師傳授四大評估重點

文：蔡濰仲醫師

植牙如今已經是缺牙重建的常見選項，五花八門的植牙植體廠牌自然也就推陳出新，廠牌多樣化固然給了更多選擇，但也就更難選擇。

光是醫療單位決定使用哪家植體廠牌都需多方面考量，更遑論對植牙治療有需求的患者，必須在不同醫療院所與植體廠牌間做決定。或許患者獲取相應植牙植體的背景知識能得到一定的保障，但健康狀況、口腔條件、醫療軟硬體設備等不同變因造成的差異化，是無法以一兩篇文章就完全掌握。

因此接下來會提供一些原則性的脈絡，讓民眾在選擇植牙植體時能有更明確的方向。

Photo Credit: 品御牙醫 植牙流程

民眾或許會覺得要完整了解植牙植體結構，像是內接式的連接處（植體連接體交界面）比起外接式受壓力時能更平均，還是植體製程讓植體有更好的生物相容性讓骨整合更完全，甚至是螺絲固持連接植牙假牙的方式相較黏著固持的有其他後續保養優點。

這些植牙植體的知識對醫師來說當然重要，但若要就醫的患者花大量時間去了解相應知識再來接受治療，才能保障自己的權益，就失去社會分工論其意義。因此這裡提供幾個植牙植體的重點先把持住，就能大幅減少就醫錯誤的風險。

植牙植體品牌評估重點

Photo Credit: 品御牙醫

A. 發展史：不是新興植牙植體品牌就一定不安全，只是醫材基本上講究長期成功率，不像一般商品須不斷更換。一個歷史悠久的植牙植體品牌代表經過長期的市場洗鍊，成功率高醫師才愛用，假如失敗率太高自然無法生存下來。

B. 市占率：與上面的道理類似，雖說可能有不同的面相吸引醫師選用，對醫師來說成功率是使用產品的最大誘因。再者，廣泛的使用者會讓植牙植體廠商消失的機率下降，自然服務比較能更長久，更易取得相關零件，維修植體更加方便。

C. 文獻佐證：臨床試驗文獻佐證是基本中的基本，大部分佐證的文獻大多為植牙植體的廠牌方提供，如果是由第三方所提供的植牙植體臨床試驗文獻，其佐證公允性會更高。

D. 價格：羊毛出在羊身上，如果是過度便宜的植體，難道其他廠商的製程或臨床實驗都是無用之功？還是該醫療單位是以公益基金模式採小額捐款維持運作的非營利組織？又或者其實是用迷你植體而未解釋清楚？這稍做理解應該不是問題。至於到底合理價格高低標準在哪？請查詢你所在縣市衛生局牙醫診療自費收費標準表。

再次重申理解植體本身的知識當然會有幫助，但單就一些細節需大量討論，這邊就先不論述得太深，根據上述四點來做植牙植體的選擇，大致已足夠。

可信賴的植體品牌

首先，市面上植體品牌Nobel Biocare（瑞典）、Straumann（瑞士）、Densply sirona（美國）併購旗下品牌Astra ankylos Xive（瑞典），這三者算是在最高的一個檔次。

品御牙醫診所目前使用的品牌依照價格有三個： Nobel Biocare（瑞典）、SuperLine（美國）、Anker（台灣），這三者當然都通過國家檢驗及時間考驗。

Nobel Biocare（瑞典）

Photo Credit: 品御牙醫

目前世界第一線植牙植體品牌。在植牙此項醫療技術發展70年，為最資深的公司，是現代植牙之父Per-Ingvar Brånemark教授所創，其發現鈦金屬的骨整合能力對醫療有極大貢獻。產品的品質和遍佈率極高，植牙植體的零件供應也很穩定，即便需要維修保養在很多地區依舊能找到代理商或是使用此廠牌的牙科單位。

其獨家專利植體TiUnite（鈦易耐表面處理技術） 能加速促進骨整合與骨頭生長，提高植體穩定性。並獲得美國食品藥物管理局（FDA）認證許可，近年更開發出TiUltra （燦金植體），此技術主要是鈦金屬在進行陽極氧化所產生厚度約5-20µm的氧化鈦層Golden Hue，發現最適合組織貼附與細胞生長的氧化層厚度，更加提高了植牙植體的成功率。

SuperLine（美國）

Photo Credit: 品御牙醫

為Dentium USA公司旗下三大系統之一，定位在中價位，有ISO1345、CE、GMP、FDA的認證，其S.L.A.表面處理 （Sandblast large grit acid etch surface），經研究機構證明亦可促進骨整合，植體零件設計也對醫師端十分友善。公司成立20多年至今，其系統在臨床使用上已遍布全世界各地，是一個高CP值且安心的植牙植體選項。

Anker（台灣）

Photo Credit: 品御牙醫

因受限於台灣醫療環境制度，台灣自產的醫材廠商能發展成形實屬不易，Anker （Alliance全球安聯）就是台灣開發的植牙植體廠牌。雖然成立時間較短，亦是有FDA 510K認證，還獲得28屆台灣精品獎，無論骨整合的程度或長期追蹤MBL（植體旁骨高度），皆能比肩其他的植牙植體廠牌，加上價格的優勢某些條件下能低於牙橋，也是可考量的不錯選項。

Photo Credit: 品御牙醫 植牙案例分享（案例提供：品御牙醫蔡濰仲醫生）

獲取正確的資訊，勿輕信一方之言

或許民眾往往會上網搜尋植牙植體，常會看到一些以迷你植牙植體代替一般植牙狸貓換太子的失敗案例，或是一些妖魔化了植牙這個技術的農場文。要獲取正確的資訊可以多加比對官方或學術單位提供的內容來驗證，也可以去信任的醫事單位諮詢，再下判斷決定。

植牙重建在大多數情況下，對於缺牙是極佳的治療方案，但不是任何人或任何情況的最終解，隨意信任一方之言容易遇到不適合的牙科治療，喪失了自己權益，抑或阻斷更好的醫療選項。

本文經品御牙醫授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航