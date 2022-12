中國熬了近三年卻迎來疫症爆發、藥荒，是誰之過？

文:TaJ

世上最嚴封控措施一下子鬆開會發生什麼事?

首先,得表揚一下中國人民以身犯險告訴我們,原來遊行示威還是有點用的,但正如馬斯克(Elon Musk)在推特推完自己是否該下台的民調後語帶恐嚇的至理名言:許願要慎重(Be careful what you wish for)。

「今天你陽了嗎?」

12月7日,中國放棄堅持近三年的清零政策,《人民日報》呼籲大家「做自己健康的第一責任人」。然後,過去近三年幾乎全球人類、醫療系統都經歷過的疫情在中國通行無阻了,不到兩星期,各地感染似乎在急增,解封了的北京像「鬼城」,餐館關門,因為太多員工病倒了。

以往染疫的人彷彿成了untouchable,現在社交媒體上處處是「陽了」、「🐑」、「#今天你陽了嗎?#」、甚至調侃「#陽了的前期症狀是囂張跋扈#」、「其實陰著也是一種折磨」。

官方則把病毒說成跟普通感冒沒兩樣,中國工程院院士、中國中醫科學院名譽院長張伯禮說:「現在奥密克戎(Omicron)感染致病力較弱。平常得感冒、流感不緊張,現在也没有必要緊張。」陽了又沒有嚴重症狀的,政府說留家休養即可。

Photo Credit: AP/ 達志影像 北京三里屯一商場人流疏落。

除了藥,檸檬也被爆買?

不過,明白到自己是「健康第一責任人」的人民,那得不緊張,到北京市發熱門診求診的病患達2.2萬人次,數字比一周前增16倍,單是12月9日,緊急電話的撥打數達到3.1萬次,是平常的6倍。