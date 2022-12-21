TNL+ 2022/12/21,
中國

中國熬了近三年卻迎來疫症爆發、藥荒，是誰之過？

中國熬了近三年卻迎來疫症爆發、藥荒，是誰之過？
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

中國動態清零了那麼久，官方強調「把人民放在心中最高位置」，「想人民之所想、行人民之所囑」，卻沒想到一下子放鬆會出狀況，到底又是誰之過？

文：TaJ

世上最嚴封控措施一下子鬆開會發生什麼事？

首先，得表揚一下中國人民以身犯險告訴我們，原來遊行示威還是有點用的，但正如馬斯克（Elon Musk）在推特推完自己是否該下台的民調後語帶恐嚇的至理名言：許願要慎重（Be careful what you wish for）。

「今天你陽了嗎？」

12月7日，中國放棄堅持近三年的清零政策，《人民日報》呼籲大家「做自己健康的第一責任人」。然後，過去近三年幾乎全球人類、醫療系統都經歷過的疫情在中國通行無阻了，不到兩星期，各地感染似乎在急增，解封了的北京像「鬼城」，餐館關門，因為太多員工病倒了。

以往染疫的人彷彿成了untouchable，現在社交媒體上處處是「陽了」、「🐑」、「#今天你陽了嗎？#」、甚至調侃「#陽了的前期症狀是囂張跋扈#」、「其實陰著也是一種折磨」。

官方則把病毒說成跟普通感冒沒兩樣，中國工程院院士、中國中醫科學院名譽院長張伯禮說：「現在奥密克戎（Omicron）感染致病力較弱。平常得感冒、流感不緊張，現在也没有必要緊張。」陽了又沒有嚴重症狀的，政府說留家休養即可。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
北京三里屯一商場人流疏落。

除了藥，檸檬也被爆買？

不過，明白到自己是「健康第一責任人」的人民，那得不緊張，到北京市發熱門診求診的病患達2.2萬人次，數字比一周前增16倍，單是12月9日，緊急電話的撥打數達到3.1萬次，是平常的6倍。

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