奧斯卡名導聲援遭捕的伊朗電影人：「他們唯一的罪行，就是嘗試追求更好的生活」
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近期伊朗因年輕女性艾米尼之死，引發大規模的抗議騷動。伊朗知名女演員塔蘭妮阿莉多絲蒂，因聲援艾米尼以及相關示威者，遭致伊朗當局逮捕。此事過沒多久，曾以《分居風暴》、《新居風暴》兩度拿下奧斯卡最佳國際電影的伊朗名導阿斯哈法哈蒂，昨日在個人社群Instagram發文力挺阿莉多絲蒂，批判政府之外，更指稱阿莉多絲蒂唯一的罪行，就是嘗試追求更好的生活。
近期伊朗因年輕女性艾米尼（Mahsa Amini）之死，引發大規模的抗議騷動，而伊朗知名女演員塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti），因聲援艾米尼以及相關示威者，遭致伊朗當局逮捕。
此事過沒多久，曾以《分居風暴》、《新居風暴》兩度拿下奧斯卡最佳外語片（現已更名最佳國際電影）的伊朗名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi），昨（20）日在個人社群Instagram發文力挺阿莉多絲蒂，批判政府之外，更指稱阿莉多絲蒂唯一的罪行，就是嘗試追求更好的生活。
現年38歲的阿莉多絲蒂，在20歲尚還稚嫩的時期，就與初出茅廬的新銳導演法哈蒂合作拍出《死期預告》，這部電影當時僅是法哈蒂的第二部劇情長片，換句話說，兩人的電影生涯皆還是剛起步階段，便共同拍片。
而後這一導一演持續合作，2006年拍出了《煙花星期三》，本片也順利擠進了盧卡諾影展角逐最高榮譽金豹獎。到了2009年，兩人合作的《海灘的那一天》就前進歐洲三大影展之一的柏林影展，法哈蒂也順利擒下柏林影展最佳導演銀熊獎，成為法哈蒂當時最重要的國際獎項。
至於兩人合作的最後一部電影，則是2016年的《新居風暴》，這時的法哈蒂儼然已是國際炙手可熱的導演，最知名的代表作當屬獲獎無數，拿下柏林影展最高榮譽金熊獎、奧斯卡最佳外語片的《分居風暴》；至於《新居風暴》也不遑多讓，拿下了歐洲三大影展之一的坎城影展最佳劇本、最佳男主角兩項大獎之外，也再度榮獲奧斯卡最佳外語片，使得法哈蒂的聲勢攀上顛峰；至於一路與法哈蒂合作過四部電影的阿莉多絲蒂，也成為國際上最知名的伊朗演員之一。
而今（2022）年9月，伊朗女子艾米尼因涉嫌違反頭巾法律，遭伊朗道德警察強制逮捕，且在拘留期間疑似遭到毒打身亡。「艾米尼之死」旋即引發伊朗大規模的抗議，伊朗的道德、政治、女性等議題頓時喧囂塵上，如星火般燎原。
自從抗議運動爆發以來，阿莉多絲蒂就經常公開發聲， 對伊朗政府試圖鎮壓全國的抗議提出批評。上個月，阿莉多絲蒂在Instagram張貼自己未戴頭巾的照片，藉以聲援示威者，並引起大眾注意。
在上周的Instagram貼文中，阿莉多絲蒂更譴責伊朗政府處決了參與抗議活動的穆赫森謝卡里（Mohsen Shekari）。伊朗當局指控謝卡里是一名「暴徒」，後將其處以絞刑。阿莉多絲蒂在此貼文之中表示：「他的名字叫穆赫森謝卡里，每個國際組織都在看著這場流血事件而不採取行動，這是人類的恥辱。」
在此貼文之後，伊朗政府就逮捕了阿莉多絲蒂，指稱阿莉多絲蒂未能提供「與她的指稱相符的任何文件而被捕」。換句話說，伊朗政府以「散佈假消息」為由將阿莉多絲蒂拘留，至於阿莉多絲蒂擁有超過800萬粉絲的Instagram帳戶也於近期關閉。
於是昨日，與阿莉多絲蒂合作多年的名導法哈蒂就在Instagram進行聲援，全文如下。
我與阿莉多絲蒂合作了四部電影，現在她因為對她的同胞表達支持，以及反對不公正的判決而入獄，如果這樣是犯罪，那麼這塊土地上的千萬人民都是罪犯。我與阿莉多絲蒂站在一起，要求釋放她以及其他電影人，包含賈法潘納希（Jafar Panahi）、穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof），他們唯一的罪行，就是嘗試追求過更好的生活。
至於法哈蒂發文中提到的導演賈法潘納希以及穆罕默德拉素羅夫，則是要回溯7月初時，賈法潘納希於伊朗首都德黑蘭遭到拘押，詳細原因不明，不過有可能是在前往關心同行導演的狀況下，慘遭拘捕。
當時算上賈法潘納希就有3名伊朗電影人被捕，另外兩位被捕者，其一就是穆罕默德拉素羅夫，以及穆斯塔法阿利赫馬德（Mostafa Aleahmad）。而穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德遭到逮捕的理由，是在社群媒體公開批評政府，並被指控與反政府團體有所牽連，同時犯下違反國安罪行。
據悉穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德兩人的抗議，與阿巴丹（Abadan）一棟大樓倒塌事件有關，今年5月23日，大樓倒塌導致40餘人死亡，同時引發了反政府的抗議行動。抗議人士認為，此大樓倒塌的意外是因為官員貪腐所導致。而警方單位出面鎮壓，因此雙方爆發衝突，民眾也發起「put your gun down」的社群標籤，呼籲警方單位使用暴力。
包含賈法潘納希、穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德等人在內的多名伊朗影視工作者，參與簽署了反對警察暴力的呼籲。而後穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德就遭拘捕，此後賈法潘納希也相繼入獄。
此事當時也引起國際影壇關注，包含坎城影展、柏林影展接連公開聲明，要求伊朗政府釋放這些電影人，並捍衛創作自由和言論自由。不過依照法哈蒂昨日的發文來看，顯然伊朗政府並未理會，而伊朗的局勢，也越來越險峻。
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