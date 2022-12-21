台北市力行國小營養午餐喝到「餿水湯」，廠商新手交接失誤、教育局開罰2萬6000元
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台北市文山區力行國小日前發生學生午餐喝到「餿水湯」的爭議，之所以會發生這樣的問題，是因為上週湯品沒有回收到，收回廚房後卻沒有妥善清理，才會不慎又配送到班級。台北市教育局指出，委員會討論決議給予最高罰則，共記點13點、罰款2萬6000元。
台北市文山區力行國小日前發生學生午餐喝到「餿水湯」的爭議，針對發生重大疏失的午餐業者，校方及教育局、衛生局共同討論，決定記點、罰款處置，並要求提出供餐管理策進作為。對此，市議員也提出有其他學校營養午餐發生釘子、尼龍繩掉落菜中，兒少團體呼籲應儘速修訂營養午餐專法，不能再推託延宕。
鴻海前發言人、華山文創品牌長劉冠吟19日在臉書發文指出，其女兒就讀國小的午餐湯品，被通知因廚房疏失送成上週的餿水湯。學校老師表示有趕快去了解狀況，並請營養師和衛生組了解哪個環節出了問題，同時要求廠商、業務要做後續處理，嚴格把關食安、繳交處理報告。
對此，劉冠吟質疑，餿水突破重重防守，進了廚房、上了餐車，還被分裝，「這個噴桶（餿水桶）是梅西嗎？每個環節都守不了他！」
新手交接、未回收上週湯品，才送餿水湯到班上
這家午餐業者平時會供餐給4所學校，根據《TVBS》報導，業者表示該國小有獨立廚房，午餐是由公司團隊進駐在內料理。之所以會發生這樣的問題，是因為上週湯品沒有回收到，收回廚房後卻沒有妥善清理，才會不慎又配送到班級，後續會配合校方調查。
《ETtoday新聞雲》報導指出，事發地點力行國小校長黃國庭表示，因為廠商有新手交接、不熟悉配送程序，才會錯置送到班上。老師在盛湯給學生時，雖然有聞到怪味，但以為是廠商特殊的調味，直到學生喝了向老師反應，才知道是廠商鬧烏龍。
台北市文山區由該廠商供應的4所學校，包含力行國小、實踐國小、永建國小及明道國小發表聯合聲明，指出19日接獲消息後就召開力行國小午餐會議，確認廠商廚房供膳正常，但因送餐流程有重大疏失，造成逾期品及當日湯品混淆，之後就廠商疏失要求提出供餐管理策進作為。
4所學校代表也於昨（20）日上午會同教育局、衛生局共同召開午餐供應會議，就廠商疏失作出懲處，依照契約進行記點及罰款，並列入續約考核事項。台北市教育局指出，委員會討論決議給予最高罰則，共記點13點、罰款2萬6000元。
針對力行國小的校內送餐流程，4校嚴請廠商在2週時間內改善，提出策進作為和檢討報告，期間力行國小會由協力廠商負責供餐，流程有積極改善後才得復餐，另外3校不受影響。如果家長有相關疑慮，可以立即辦理退餐退費。
4校聲明會以最嚴謹的方式要求廠商落實供膳個環節流程，也請各班級老師把關監督。台北市教育局指出，將函知各校，在供餐作業中確實回收餐盆、湯桶及餐具，確實清點數量，廠商要依照規定辦理。
台北市另所國小有尼龍繩掉進菜中，議員質疑從輕處理
另外，台北市議員王欣儀也提出書面質詢，表示有接獲溪口國小家長陳情，學校營養午餐在11月底、12月初，接連發生勺類用具螺絲釘子，以及長達23公分尼龍細繩掉落菜中等問題。雖然校方立刻請廠商更換，並啟動異物通報機制，但卻從輕處理。
對此，台北市教育局回應，事發當日就已責成午餐廠商到校調查，針對廚房全面檢查器具、更換新品，午餐供應委員會則決議分別記點5點及1點、罰款1萬2000元。若2個月內再發生異物情形，會視為情節重大、裁罰處理。溪口國小也將調整午餐食材處理製程，與加強實體監廚。
2021年才發生宜蘭86名師生集體食物中毒的案例，針對學校營養午餐供餐所發生的種種問題，台灣少年權益與福利促進聯盟表示，除了把關機制要修正、落實外，營養午餐目前並沒有專門法規管理，可能才是問題根源。
台少盟指出，日本、韓國早在1954年及1981年分別制定《學校給食法》，但台灣的營養午餐相關規範卻散落在數十條法規中，欠缺統一規範的法源。22縣市地方政府又因為不同的財政考量，採取不同措施，因此呼籲政府應儘速修訂已有朝野共識的營養午餐專法，立委已經提出19個專法版本，中央不得推託延宕。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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