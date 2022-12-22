看日本麥當勞廣告有感：中老年人再就業是企業的金礦，如果失敗多半是因為過不了這兩關
我們想讓你知道的是
在壽命和健康狀況普遍改善、人們工作年限也更長的現今，妥善運用中年人力其實是很好的短缺紓解方式、也是中年人重回職場建立信心的機會。對於投資人來說，甚至可能是風險更低的選項。然而，想返回職場的中年人也必須有讓自己重新開機的自覺。
日本麥當勞鼓勵中老年人再就業的廣告。圖中的主文案是這樣說的：
「一年前還是上班族的我」（現在是麥當勞工作人員）。
在現今平均壽命和健康狀況都比從前好的社會中，其實無論是否已經退出職場，中老年人（以下用「中年人」代稱）都是還不錯的人力資源。
像麥當勞這樣的服務業，進用他們一來可以紓解「年輕人不好找」的問題、二來也讓中年人力也可以得到充分運用。
中年人是投資者的金礦
我從前曾經跟某位投資人說，其實可以成立一筆投資基金，專找有心再度創業的中年人來投資。因為這些人（理論上）已經有產業知識、可能也有不錯的現成人脈；即使過去曾經失敗，至少會比較知道怎麼避免重蹈覆轍。
在這樣的前提下，或許日後的成功機率還比初出茅廬、除了想法和技術之外，缺乏其他資源的年輕人高。
但這樣需要幾個過濾的前提：
- 品德：如果過去是因為掏空公司、或是其他違反職業倫理的原因而失敗，可能就不適合。
- 心態：必須是比較積極想做事的，而不是來「混個好退休金」的，而且必須願意放下身段，重新學習不同行業的知識和態度，而不是拿著過去的資歷出一張嘴指指點點年輕人、什麼事都看不慣。
- 資歷運用：如果過去的資歷和經驗，能用在新創的題目上當然更好。
- 學習能力：除了願意學習的心態之外，學習新東西的能力也很重要，不然做新題目、看新市場時，老是抱著30年前的那套也不行。
總而言之，以投資的角度來說，當然不是對中年人力照單全收；對於上述的前提、以及創業的題目還是要經過溝通審查的。
重新工作也是重新學習
即使不適合當作被投資的對象，去速食店或其他行業工作也不是壞事；有些中年人並不缺錢，重點不在於鐘點薪資，但出門動一動、學習做漢堡、接觸外界的人、磨磨急性子，其實也不是壞事。
如果勤勞一點，還可以觀察速食店的工作流程、管理方式、供應鏈運作、店面動線設計邏輯、周遭市場特性（客人屬性、尖峰時間、常點品項之類）等等，說不定在下次創業時也會很有幫助。
即使不想再創業、也不想再花時間觀察這些，就找一個自己喜歡的簡單工作來做，也都是好事。
成功案例
在我過去寫的〈職涯困境的解決之道，除了進修還有什麼〉這篇文章中，就曾經提過一個當年的「再就業」成功案例：
他進來之後，徹底整理了我們原本認為已經無懈可擊的表格、流程、甚至商品入庫之後擺放的順序與堆積方式；不僅讓效率大增、錯誤變少、業務部門出貨更順利，同仁也不必為了盤點、對帳、調整商品的位置而額外加班。
而他成功的原因，除了既有的知識和經驗之外，還有很重要的心態調整。他在得到稱讚之後說：
這沒什麼。我喜歡這個工作，所以並不覺得「屈就」、也願意不斷用心去思考怎麼改進；而一直改進所累積下來的，就是好的經驗。
只要經驗累積多了，相對簡單的問題大多可以迎刃而解。你現在看到的，其實都是我十年前就想過、也做過的改進。
失敗的常見原因
而回過頭來說，中年再就業經常看到的失敗原因，多半因為過不了這兩關：
- 忍不住不下指導棋
有幾十年經驗的人，在看到（自認為的）問題時很難不出聲音。
如果是再創業的老闆、或是有一定權責的主管，當然可以隨意發揮（例如上面舉的例子）；但如果進到麥當勞這樣已經有成熟SOP的公司，即使你覺得「漢堡多煎30秒更好吃」，恐怕也不能任意去改變。
因為，對麥當勞這樣的公司而言，即使你在第一線堅持「多煎30秒」讓漢堡真的變好吃，也可能會造成其他同事、所在分店、甚至整個體系的困擾。
至於如何將「多煎30秒」這個觀念傳達到總部、並且獲得認同採用，進而提升整個體系的水準，「嘿嘿嘿，這就是年齡的功力啊」（漫畫台詞）。
我的建議是：平時深藏不露，但在適當的時機才「露兩手」解決問題，更能贏得年輕人的尊敬。
- 因為潛在的職業階級觀念而拉不下臉
有些人會說，「我會來麥當勞工作，就是沒有高低觀念啊」，但真正站上櫃台時，卻又很怕被人認出他「曾經是某某公司的某總」、或是被親朋好友知道「竟然在這裡工作」（我看過這樣的實例）；做了一段時間之後，自己知道其實不該這麼在意、但是又做得彆扭，所以還是待不下來。
所以，「心態歸零」對於重返新職場的中年人是很重要的。不管過去有多輝煌的戰史，換了環境之後不妨抱著新人的態度重新學習、也不需要怕拋頭露面或是「被認出來」；自己心情坦蕩（從各種角度而言）才是再次開機的第一步。
結語
作為一個曾經有些許成就和經驗、曾經失敗、也曾經考慮過重新開機的中年大叔，我想我是有資格提供上面這些分析和建議的。
當年我在比較困難的時候，曾經公開說倉管或警衛之類的工作都不排斥，也考慮過速食店或便利商店；許多朋友都很驚訝的問「你為什麼會考慮這些」、或是有「應該不至於吧」之類的想法。
因為，雖然後來幸運的有了其他機會，但那段時間我就非常審慎考慮過「指導棋」和「拉不下臉」這兩件事。而在認真思考過、清楚知道自己不會在乎、並且願意重新學習之後，才做了這樣的決定。
我很感謝當時朋友們的關心，但對我來說，無論在哪裡重新開機，都是新的學習和起步機會。
人生中或許有不如人意的工作，但不會有學不到東西的工作。無論你是中年人，還是新鮮人，我相信這一點、以及前面說的這些，對你都同樣適用。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。