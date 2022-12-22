看日本麥當勞廣告有感：中老年人再就業是企業的金礦，如果失敗多半是因為過不了這兩關

日本麥當勞鼓勵中老年人再就業的廣告。圖中的主文案是這樣說的：

「一年前還是上班族的我」（現在是麥當勞工作人員）。

作者提供

在現今平均壽命和健康狀況都比從前好的社會中，其實無論是否已經退出職場，中老年人（以下用「中年人」代稱）都是還不錯的人力資源。

像麥當勞這樣的服務業，進用他們一來可以紓解「年輕人不好找」的問題、二來也讓中年人力也可以得到充分運用。

中年人是投資者的金礦

我從前曾經跟某位投資人說，其實可以成立一筆投資基金，專找有心再度創業的中年人來投資。因為這些人（理論上）已經有產業知識、可能也有不錯的現成人脈；即使過去曾經失敗，至少會比較知道怎麼避免重蹈覆轍。

在這樣的前提下，或許日後的成功機率還比初出茅廬、除了想法和技術之外，缺乏其他資源的年輕人高。

但這樣需要幾個過濾的前提：

品德：如果過去是因為掏空公司、或是其他違反職業倫理的原因而失敗，可能就不適合。 心態：必須是比較積極想做事的，而不是來「混個好退休金」的，而且必須願意放下身段，重新學習不同行業的知識和態度，而不是拿著過去的資歷出一張嘴指指點點年輕人、什麼事都看不慣。 資歷運用：如果過去的資歷和經驗，能用在新創的題目上當然更好。 學習能力：除了願意學習的心態之外，學習新東西的能力也很重要，不然做新題目、看新市場時，老是抱著30年前的那套也不行。

總而言之，以投資的角度來說，當然不是對中年人力照單全收；對於上述的前提、以及創業的題目還是要經過溝通審查的。

重新工作也是重新學習

即使不適合當作被投資的對象，去速食店或其他行業工作也不是壞事；有些中年人並不缺錢，重點不在於鐘點薪資，但出門動一動、學習做漢堡、接觸外界的人、磨磨急性子，其實也不是壞事。

如果勤勞一點，還可以觀察速食店的工作流程、管理方式、供應鏈運作、店面動線設計邏輯、周遭市場特性（客人屬性、尖峰時間、常點品項之類）等等，說不定在下次創業時也會很有幫助。

即使不想再創業、也不想再花時間觀察這些，就找一個自己喜歡的簡單工作來做，也都是好事。

成功案例

在我過去寫的〈職涯困境的解決之道，除了進修還有什麼〉這篇文章中，就曾經提過一個當年的「再就業」成功案例：

他進來之後，徹底整理了我們原本認為已經無懈可擊的表格、流程、甚至商品入庫之後擺放的順序與堆積方式；不僅讓效率大增、錯誤變少、業務部門出貨更順利，同仁也不必為了盤點、對帳、調整商品的位置而額外加班。

而他成功的原因，除了既有的知識和經驗之外，還有很重要的心態調整。他在得到稱讚之後說：

這沒什麼。我喜歡這個工作，所以並不覺得「屈就」、也願意不斷用心去思考怎麼改進；而一直改進所累積下來的，就是好的經驗。 只要經驗累積多了，相對簡單的問題大多可以迎刃而解。你現在看到的，其實都是我十年前就想過、也做過的改進。

失敗的常見原因

而回過頭來說，中年再就業經常看到的失敗原因，多半因為過不了這兩關：

忍不住不下指導棋

有幾十年經驗的人，在看到（自認為的）問題時很難不出聲音。

如果是再創業的老闆、或是有一定權責的主管，當然可以隨意發揮（例如上面舉的例子）；但如果進到麥當勞這樣已經有成熟SOP的公司，即使你覺得「漢堡多煎30秒更好吃」，恐怕也不能任意去改變。

因為，對麥當勞這樣的公司而言，即使你在第一線堅持「多煎30秒」讓漢堡真的變好吃，也可能會造成其他同事、所在分店、甚至整個體系的困擾。

至於如何將「多煎30秒」這個觀念傳達到總部、並且獲得認同採用，進而提升整個體系的水準，「嘿嘿嘿，這就是年齡的功力啊」（漫畫台詞）。

我的建議是：平時深藏不露，但在適當的時機才「露兩手」解決問題，更能贏得年輕人的尊敬。

因為潛在的職業階級觀念而拉不下臉

有些人會說，「我會來麥當勞工作，就是沒有高低觀念啊」，但真正站上櫃台時，卻又很怕被人認出他「曾經是某某公司的某總」、或是被親朋好友知道「竟然在這裡工作」（我看過這樣的實例）；做了一段時間之後，自己知道其實不該這麼在意、但是又做得彆扭，所以還是待不下來。

所以，「心態歸零」對於重返新職場的中年人是很重要的。不管過去有多輝煌的戰史，換了環境之後不妨抱著新人的態度重新學習、也不需要怕拋頭露面或是「被認出來」；自己心情坦蕩（從各種角度而言）才是再次開機的第一步。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

結語

作為一個曾經有些許成就和經驗、曾經失敗、也曾經考慮過重新開機的中年大叔，我想我是有資格提供上面這些分析和建議的。

當年我在比較困難的時候，曾經公開說倉管或警衛之類的工作都不排斥，也考慮過速食店或便利商店；許多朋友都很驚訝的問「你為什麼會考慮這些」、或是有「應該不至於吧」之類的想法。

因為，雖然後來幸運的有了其他機會，但那段時間我就非常審慎考慮過「指導棋」和「拉不下臉」這兩件事。而在認真思考過、清楚知道自己不會在乎、並且願意重新學習之後，才做了這樣的決定。

我很感謝當時朋友們的關心，但對我來說，無論在哪裡重新開機，都是新的學習和起步機會。

人生中或許有不如人意的工作，但不會有學不到東西的工作。無論你是中年人，還是新鮮人，我相信這一點、以及前面說的這些，對你都同樣適用。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航