美國墮胎禁令持續延燒：保守州政府打算限制墮胎藥運送，藥物恐成墮胎爭議新戰場

據《路透社》報導，美國最高法院推翻羅訴韋德案後，賦予全美各州禁止女性墮胎權的權力，州法院一系列的訴訟與法院的緊急命令，使得各地區墮胎權狀況尚未明朗，專家就預測，這樣的不確定性將會持續一年之久，並且州立法機構可能會擬定新的限制措施，在墮胎權爭議中劃出新戰場。

今年6月，美國最高法院針對多布斯訴傑克森女性健康組織案（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）做出判決後，至今約有2000萬名婦女無法從事墮胎。

法律專家對此表示，該訴訟結果將會讓患者及墮胎提供者相當困擾，羅格斯大學法學院教授兼聯席院長穆切森（Kimberly Mutcherson）就說，「企圖提供墮胎服務的人和進行墮胎的人將會面臨更複雜的權利問題。」

就目前看來，在墮胎禁令受挑戰的18個州中，已經有8個州成功將墮胎禁令阻擋下來，等待進一步的審查，其中包括相對保守的印第安那州以及南卡羅來納州。

堪薩斯州及肯塔基州的選民則在今年投票否決了反墮胎的措施，南卡羅來納州議會，在上個月的特別會議上也未通過墮胎禁令。

複雜的墮胎權益在2023年以前仍會持續爭論，不過各州的墮胎爭議或許會進入下個階段，可能會針對不同議題面向探討，來為墮胎權提供確定性，同時也在其他問題上開闢新的戰場。

穆切森就表示，雖然某些州阻止了墮胎禁令，看似對墮胎提供者來說是個好兆頭，然而這並不代表他們會獲得最終勝利，有可能只是法官在面對新問題時採取的謹慎行事。他直言，「各州現在必須考慮『他們的州憲法對墮胎權的規定』。」

至今為止，多數成功挑戰的案例都有賴於州憲法對隱私權及婦女平等權益的保障，然而這兩者在聯邦法律中並沒有特別載明。

而幾個保守的州議會也預計在2023年舉辦首次會議，屆時他們不僅能通過新的墮胎禁令，更能通過其他懲罰墮胎服務提供者的法律。反墮胎組織Susan B. Anthony Pro-Life America的國家政策主任凱蒂格倫（Susan B. Anthony）表示，「我認為我們會看到很多創造性的立法，我甚至從沒考慮過的事情。」

墮胎藥成為新戰場

根據《美聯社》報導，2000年美國食品藥品監督管理局（FDA）核准美國最大宗的墮胎藥物​​美服培酮（Mifepristone）後，使用墮胎藥物的人數就不斷增加，支持墮胎權利的組織古特馬赫研究所調查結果發現，截至2022年，有超過半數美國婦女是透過藥物而非手術進行墮胎。

事實上，FDA在2021年時就已經鬆綁墮胎藥物的相關規定，讓婦女不必親自前往藥局就能夠領取墮胎藥物，允許全美藥局提供郵寄墮胎藥物的服務，不過至今仍有19個州規定，病患領取墮胎藥時，藥師必須在場才算合法，顯然墮胎藥物的取用已經成為新的戰場。

如今，美國憲法不再保障婦女墮胎權益後，保守州的州政府將可能對墮胎藥採取更嚴苛的限制，未來要服用墮胎藥會更加困難。反墮胎組織不久前就提起訴訟，要求其中一種墮胎藥物從市面上下架。

報導中表示，針對墮胎藥物的鬥爭或許會在未來一年內擴大。多布斯案件後，從海外運送墮胎藥的需求量大增，保守州的州議會可能針對該層面擬訂法律，用以打擊墮胎藥的運送。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺