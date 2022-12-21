2022/12/21,
生活

【2022熱門關鍵字回顧】二月：俄羅斯侵略烏克蘭，首個搜尋破百萬關鍵字出現

【2022熱門關鍵字回顧】二月：俄羅斯侵略烏克蘭，首個搜尋破百萬關鍵字出現

我們想讓你知道的是

【2022二月熱搜回顧】2022年來到尾聲，讓我們用每天的Google熱搜關鍵字，一起回顧二月時，大家所關注的熱門事件。本月有多位名人過世成為大家關注焦點。而這個月最大事件是俄羅斯侵犯烏克蘭，戰爭至今仍未結束，也仍對全球經濟造成影響。

「Google一下」，Google搜尋已經是現在人生活中接受與尋找資訊的重要來源，Google的熱門搜尋詞多少也代表人們當下最關注的資訊。所以在這2022年即將結束的時刻，讓我們用每天的Google熱搜關鍵字，一起回顧二月時，大家所關注的事件。

2022每日google關鍵字-二月

上圖是2022年二年每日最熱門的Google關鍵字，在2月24日出現本年度第一個超過百萬搜尋的關鍵字「烏克蘭」，因為這天是俄羅斯正式出兵，以「特別軍事行動」為名，入侵烏克蘭的開戰日。在前一週俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境動作頻頻時，「烏克蘭」就已經在2月17日成為最熱搜關鍵字。開戰之後，與烏俄戰爭相關的關鍵字，也成為熱門關鍵字，例如：蛇島與車諾比的戰場情形、車臣傳出可能參戰、國際將俄羅斯逐出SWIFT的金融手段，制裁俄羅斯的入侵行動。

目前烏俄戰爭仍未結束，《關鍵評論網》也會持續關注戰爭最新發展，若有興趣了解，請見關鍵評論網烏俄戰爭報導

2022年二月初是農曆新年春節期間，所以對於春節的習俗與禁忌，也成為熱門搜尋的字詞，如：初三禁忌、初四迎財神、初一禁忌（2月1日第二名的熱搜關鍵字）。

而「農曆春節」、「情人節」、「元宵節」成為熱門關鍵字，則是因為「Google Doodle」，也就是Google會在特定日子，會將搜尋首頁的換成應景的頁面，因此會容易吸引大家點擊進入相關的搜尋結果頁面。

明星或知名人士的動態，依然是大眾在時事之外會關注的消息，二月的名人事件包含明金城驟逝玄彬和孫藝珍結婚三立集團董事長林崑海過世、謝和弦傳婚變、巴戈病逝、汪建民欠債失蹤消息、冬奧滑冰女將黃郁婷穿中國訓練服與不當言行爭議、KID求婚、三立主播李天怡涉嫌不法獲利、宜蘭縣長林姿妙因涉嫌貪污被檢調搜尋偵訊、前新聞主播呂佳宜不倫戀被判賠償等等。

其他的熱門關鍵字，包含只要發生大型有感地震就會是「地震」成為熱搜關鍵字，二月共出現三次。威力彩因為累積獎金上看10億而受到大家關注。月底大考中心公布學測各科成績的五標，也成為關注焦點。

其他月份回顧

一月、二月、三月（即將上線）、四月（即將上線）、五月（即將上線）、六月（即將上線）、七月（即將上線）、八月（即將上線）、九月（即將上線）、十月（即將上線）、十一月（即將上線）、十二月（即將上線）

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。