2022/12/30,
運動

台北馬拉松跑者分析：女性全馬參賽者漸增，3.5小時內完賽比例增加一成

台北馬拉松跑者分析：女性全馬參賽者漸增，3.5小時內完賽比例增加一成

我們想讓你知道的是

今年的台北馬拉松甫於12月18日落幕，回顧這場國際路跑盛會的歷年紀錄，參與全馬的女性選手正逐漸增加，而全馬、半馬的整體完賽成績也有顯著提升。

台北馬拉松自1986年開辦以來，每年都吸引大批跑者共襄盛舉。而今（2022）年的台北馬拉松剛於12月18日落幕，隨著台灣近年路跑風潮的發展，這場國際路跑盛會的跑者參與狀況變化究竟為何？歷年賽果又呈現什麼樣的趨勢呢？

半馬組、全馬組的完賽人數與性別比懸殊

回顧台北馬拉松歷年紀錄，會發現全程馬拉松（42公里）的完賽人數長期低於半程馬拉松（21公里）。而由於全馬組難度較高，所以兩者參與人數一直有差距，甚至在2017年差距逼近1萬人。

在性別方面，半馬組的女性比例較全馬組高出許多，2016年後半馬的參賽者中超過30%是女性。不過，挑戰全馬的女性有逐漸增加的趨勢，與2016年的695人相比，2022的全馬女性選手已達1389人為史上最高，占全部參賽者的17.7%。

台北馬_全馬完賽人數與性別比

無論全馬半馬，選手平均成績皆明顯進步

由選手完賽時間分析，2016年至今，不論是全馬組或半馬組都有明顯進步。

半馬組方面，在2016年，能在1.5至2小時內完賽，屬於速度較快的選手僅有9.7%（1332人），而到2022年已成長至17.7%（2657人）。而能在3至3.5小時內完賽，算是速度較慢的選手，在2016年原佔19.6%（2687人），到2022年也已減至10.6%（1582人）。

台北馬_半馬完賽時間

在較具挑戰性的全馬組中，進步趨勢則更為顯著。2016年的全馬選手成績多集中於後段班，共近1916人（34.6%）超過5小時才完賽，而到了2022年，完賽時間超過5小時的選手減少為1128人（14.4%），大幅減少兩成。不僅如此，能在3至3.5小時之間完賽的選手也從 311人（5.6%）成長至 1366人（ 17.5%），增加超過一成。

台北馬_全馬完賽時間

從上圖來看，在全馬比賽中，約有0.1%選手成績非常優異，能在2.5小時以內完賽，他們是哪些選手呢？

以2022的成績分析，完賽時間少於2.5小時的選手僅11位，其中就有6位是國際選手，分別是Lani Kiplagat Rutto、Thomas Kibet Kutere、 Meseret Aragaw Yitbarek、 Edwin Kiprop Kiptoo、Demeke Kasaw Biksegn和 Alemtsehay Asefa Kasegn，而台灣選手則有40-49歲組的蔣介文、30-39歲組的陳洪龍與周庭印，以及20-29歲組的葉日鴻與魏賡。（國際選手不以年齡分組）

台北馬_全馬成績分布

除此之外，完賽時間越長的選手，年齡也會偏高。由上圖可以發現，在2.5至3小時內跑完的選手多為20-29歲、30-39歲的年輕選手，60歲以上則是0人。而完賽時間超過4小時的則多為50-59歲、60歲以上的年長選手。

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核稿編輯：林奕甫


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