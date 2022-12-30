台北馬拉松跑者分析：女性全馬參賽者漸增，3.5小時內完賽比例增加一成
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今年的台北馬拉松甫於12月18日落幕，回顧這場國際路跑盛會的歷年紀錄，參與全馬的女性選手正逐漸增加，而全馬、半馬的整體完賽成績也有顯著提升。
台北馬拉松自1986年開辦以來，每年都吸引大批跑者共襄盛舉。而今（2022）年的台北馬拉松剛於12月18日落幕，隨著台灣近年路跑風潮的發展，這場國際路跑盛會的跑者參與狀況變化究竟為何？歷年賽果又呈現什麼樣的趨勢呢？
半馬組、全馬組的完賽人數與性別比懸殊
回顧台北馬拉松歷年紀錄，會發現全程馬拉松（42公里）的完賽人數長期低於半程馬拉松（21公里）。而由於全馬組難度較高，所以兩者參與人數一直有差距，甚至在2017年差距逼近1萬人。
在性別方面，半馬組的女性比例較全馬組高出許多，2016年後半馬的參賽者中超過30%是女性。不過，挑戰全馬的女性有逐漸增加的趨勢，與2016年的695人相比，2022的全馬女性選手已達1389人為史上最高，占全部參賽者的17.7%。
無論全馬半馬，選手平均成績皆明顯進步
由選手完賽時間分析，2016年至今，不論是全馬組或半馬組都有明顯進步。
半馬組方面，在2016年，能在1.5至2小時內完賽，屬於速度較快的選手僅有9.7%（1332人），而到2022年已成長至17.7%（2657人）。而能在3至3.5小時內完賽，算是速度較慢的選手，在2016年原佔19.6%（2687人），到2022年也已減至10.6%（1582人）。
在較具挑戰性的全馬組中，進步趨勢則更為顯著。2016年的全馬選手成績多集中於後段班，共近1916人（34.6%）超過5小時才完賽，而到了2022年，完賽時間超過5小時的選手減少為1128人（14.4%），大幅減少兩成。不僅如此，能在3至3.5小時之間完賽的選手也從 311人（5.6%）成長至 1366人（ 17.5%），增加超過一成。
從上圖來看，在全馬比賽中，約有0.1%選手成績非常優異，能在2.5小時以內完賽，他們是哪些選手呢？
以2022的成績分析，完賽時間少於2.5小時的選手僅11位，其中就有6位是國際選手，分別是Lani Kiplagat Rutto、Thomas Kibet Kutere、 Meseret Aragaw Yitbarek、 Edwin Kiprop Kiptoo、Demeke Kasaw Biksegn和 Alemtsehay Asefa Kasegn，而台灣選手則有40-49歲組的蔣介文、30-39歲組的陳洪龍與周庭印，以及20-29歲組的葉日鴻與魏賡。（國際選手不以年齡分組）
除此之外，完賽時間越長的選手，年齡也會偏高。由上圖可以發現，在2.5至3小時內跑完的選手多為20-29歲、30-39歲的年輕選手，60歲以上則是0人。而完賽時間超過4小時的則多為50-59歲、60歲以上的年長選手。
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核稿編輯：林奕甫
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。