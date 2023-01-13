2023/01/13,
健康

孩子進入青春期的時間比你想像中來得早， 7~9歲是關鍵！

孩子進入青春期的時間比你想像中來得早， 7~9歲是關鍵！
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

以往我們可能認為女生國中、男生高中才進青春期，但事實上小朋友可能進青春期的時間比想像中來的早。小男生變聲表示在青春期中後期，那時生長板的空間可能比較有限。7－9 歲小朋友長高速度忽然變快，要注意可能（提早）進青春期。

文：陳菁兒醫師

常常聽到有人說，女生國中才開始進入青春期，男生高中才發始進入青春期。正常青春期到底是什麼時候呢？又常常聽說，小心性早熟會影響身高或是月經來了之後就長不高了，究竟青春期跟身高有什麼關係呢？讓我們一起來了解青春期跟身高的關係吧！

正常青春期發育時間

所謂青春期，意指在這個時間性荷爾蒙分泌會增加，第二性徵也會陸續出現。臨床上，我們會使用TANNER STAGE（如下圖）評估小朋友青春期發展的程度。

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圖片來源：維基百科

以往我們可能認為女生國中、男生高中才進青春期，但事實上小朋友可能進青春期的時間比想像中來的早。

  • 女生的正常青春期發育時間：正常女生青春期從8－13歲期間，出現第二性徵都在正常範圍內。發展順序大多從胸部微微突起開始，依序出現陰毛及腋毛，最後月經來潮。少部分女生會先從陰毛出現，再開始出現胸部隆起。
  • 男生的正常青春期發育時間正常男生青春期從9－14歲期間，出現第二性徵都在正常範圍內。發展順序從睪丸變大開始，接著出現陰莖變長依序出現陰毛及腋毛，最後才是變聲。

需要注意的是：

  1. 小朋友可能進入青春期的時間比想像中早（8－9歲，甚至更早）。
  2. 平均來說，女生較男生早進青春期，且比較容易發現（因為胸部發育比睪丸變大更容易被觀察到）。
  3. 小男生變聲表示在青春期中後期，生長板的空間可能比較有限。

性早熟的定義是女孩在8歲以前，開始有性發育的現象；男孩在9歲以前，開始有性發育的現象。

青春期對身高的的影響：

  • 快速的成長：青春期之前平均一年長5－6公分，進入青春期後一年可能長6－14公分
  • 性荷爾蒙促使生長板快速閉合，可以長高的時間變短，如果沒有把握時間長得夠快，那麼最終成人身高就會下修
  • 過早進入青春期的心理調適
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Photo Credit: 陳菁兒醫師

我們從上圖中可以發現，比較早進青春期的小朋友比較早開始抽高，但因為性荷爾蒙促使生長板快速閉合，所以可以長高的時間變短，最終成人身高一般而言比較嬌小。

需要注意的是：

  • 7－9歲小朋友長高速度忽然變快，要注意可能（提早）進青春期。
  • 性早熟的小朋友平均身高比較嬌小的主因：可以長高的時間變短。

影響進入青春期時間的原因？遺傳、飲食、環境三大關鍵

1．遺傳：青春期的早晚與遺傳相關。一般而言，爸爸媽媽的青春期比較早來，小朋友的青春期也會傾向比較早來。根據研究顯示，某些特定基因（如MKRN3 gene）可能會造成性早熟，下一代可能因為得到這些遺傳基因而造成同樣的狀況。因此家長如果回想起自己是屬於比較早開始發育的情況，小朋友也要提早注意是否有第二性徵發育的情況。

2．飲食：近年飲食西化，高糖高油的食物隨手可得，再加上長期看3C產品運動量減少，兒童肥胖的比例越來越高。很多人不知道的是，脂肪組織是人體內分泌系統，也會分泌荷爾蒙。因此兒童肥胖是造成性早熟的危險因子。飲食上，把握以未加工的原型食物為主，避免油炸甜食，除了可以避免肥胖也能幫助長高。

3．環境：環境荷爾蒙充斥在我們的生活中。日常生活用品包括塑膠容器、農作蔬果殘留的農藥、洗髮精、香水香氛等等都可能含有環境荷爾蒙。

環境荷爾蒙與人體荷爾蒙的結構非常相似，可能會透過我們食用或吸入以及皮膚的接觸，進入我們的體內，進而影響人體荷爾蒙的平衡。我們在生活中也要特別注意使用的物品，避免在不知不覺中攝入過多的環境荷爾蒙。

重點整理

1. 正常青春期：

  • 女生：8－13歲，依序出現：胸部隆起，陰毛，月經。
  • 男生：9－14歲，依序出現：睪丸變大，陰莖變長及陰毛，變聲。

平均來說，女生較男生早進青春期，但是比較容易發現（因為胸部發育比睪丸變大更容易被觀察到）。小男生變聲已經在青春期中後期。

2. 性早熟定義：女孩在8歲以前、男孩在9歲以前開始有性發育的現象。

3. 青春期時，性荷爾蒙促使生長板快速閉合，可以長高的時間變短。

4. 7－9歲小朋友長高速度忽然變快，要注意可能（提早）進青春期。

5. 避免肥胖及環境荷爾蒙的暴露，可降低性早熟的風險。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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