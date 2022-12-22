中國北京、河北的疫情為何比其他地區來勢更洶湧？

文：德國之聲中文網（綜合報導）

中國北方的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情如排山倒海，而在北京傳播的Omicron病毒，不但傳染力超強，而且按照眾多感染者的描述，似乎病程都更為嚴重，一般都會有高燒、喉嚨劇痛等症狀。

中國權威新冠專家鐘南山上週對媒體表示，在北京、河北等北方地區主要流行的Omicron變異株BF.7，與在廣州、重慶等南方地區流行的BA.5.2變異株比較，不能得出「北強南弱」的結論。「總體來看，兩種毒株沒有明顯差異」。 但他補充，BF.7變異株的潛伏期進一步縮短，患者在感染次日即出現傳染性。

BF.7是由Omicron BA.5毒株衍生出的眾多亞分支之一，2022年初首次被發現。自今年8月以來，BF.7開始在北美和歐洲傳播。據中國媒體報導，中國10月在內蒙發現首個本土病例。

中國媒體援引北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾介紹，BF.7亞分支與今年以來流行的BA.1、BA.2和BA.5變異株相比，其免疫逃逸能力更強，潛伏期更短，傳播速度更快。R0值（易感人群中平均一個患者可以傳染的人數）可達10到18.6。與此相對，此前Delta變異株的R0值是5到6。

在德國已主導流行

世衛組織（WHO）曾對這一變種發出過警告，認為它可能成為下一個在全球佔主導地位的新冠變異株。

以德國為例，根據官方疾控機構羅伯特・科赫研究所（RKI）的最新統計周報，在德國上週確診的新冠感染者中，感染BF.7毒株的比例為26％，佔比最高。而這一勢態在11月下旬就已出現。

德國權威病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）上個月接受媒體採訪時也曾談到這一毒株。他指出，目前在德國主要流行兩個變種，BF.7和BQ.1.1。前者同BA.5很相似，針對它，德國大部分居民已通過接種疫苗或曾經的感染獲得了較好的保護，因此如果BF.7主導傳播，德國今冬將會有一個「溫和的冬季」。

不過他這樣說是就德國居民的群體免疫水準而言。在之前自然免疫缺失、疫苗接種又存在缺口的中國，則另當別論。北京呼吸疾病研究所所長童朝暉日前表示：「只要這個病毒還是Omicron分支，病毒的毒性、致病力和傳染性是不會有本質改變的。」

德羅斯滕認為，從病毒進化角度看，在全球大部分地區，Omicron變種發生重大突變的餘地已經很小。他當時擔憂的是，一旦中國出現大範圍傳播，「不能排除在中國病毒出現零星進化的現象」。

德國萊布尼茨傳染病和預防研究所（BIPS）所長、不來梅大學教授哈約・澤布（Hajo Zeeb）本月接受《德國之聲》採訪時指出，因此在中國疫情監控很重要——通過對感染病例至少是抽樣性質的病毒基因測序，及時發現可能出現的新的變異株，「這將是一項重要的任務」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航