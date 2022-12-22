中國北京、河北的疫情為何比其他地區來勢更洶湧？
我們想讓你知道的是
北京的Omicron感染潮為何比中國其他一些地方來勢更洶湧？有專家分析，這或許和北方流行的變異株有關。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
中國北方的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情如排山倒海，而在北京傳播的Omicron病毒，不但傳染力超強，而且按照眾多感染者的描述，似乎病程都更為嚴重，一般都會有高燒、喉嚨劇痛等症狀。
中國權威新冠專家鐘南山上週對媒體表示，在北京、河北等北方地區主要流行的Omicron變異株BF.7，與在廣州、重慶等南方地區流行的BA.5.2變異株比較，不能得出「北強南弱」的結論。「總體來看，兩種毒株沒有明顯差異」。 但他補充，BF.7變異株的潛伏期進一步縮短，患者在感染次日即出現傳染性。
BF.7是由Omicron BA.5毒株衍生出的眾多亞分支之一，2022年初首次被發現。自今年8月以來，BF.7開始在北美和歐洲傳播。據中國媒體報導，中國10月在內蒙發現首個本土病例。
中國媒體援引北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾介紹，BF.7亞分支與今年以來流行的BA.1、BA.2和BA.5變異株相比，其免疫逃逸能力更強，潛伏期更短，傳播速度更快。R0值（易感人群中平均一個患者可以傳染的人數）可達10到18.6。與此相對，此前Delta變異株的R0值是5到6。
在德國已主導流行
世衛組織（WHO）曾對這一變種發出過警告，認為它可能成為下一個在全球佔主導地位的新冠變異株。
以德國為例，根據官方疾控機構羅伯特・科赫研究所（RKI）的最新統計周報，在德國上週確診的新冠感染者中，感染BF.7毒株的比例為26％，佔比最高。而這一勢態在11月下旬就已出現。
德國權威病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）上個月接受媒體採訪時也曾談到這一毒株。他指出，目前在德國主要流行兩個變種，BF.7和BQ.1.1。前者同BA.5很相似，針對它，德國大部分居民已通過接種疫苗或曾經的感染獲得了較好的保護，因此如果BF.7主導傳播，德國今冬將會有一個「溫和的冬季」。
不過他這樣說是就德國居民的群體免疫水準而言。在之前自然免疫缺失、疫苗接種又存在缺口的中國，則另當別論。北京呼吸疾病研究所所長童朝暉日前表示：「只要這個病毒還是Omicron分支，病毒的毒性、致病力和傳染性是不會有本質改變的。」
德羅斯滕認為，從病毒進化角度看，在全球大部分地區，Omicron變種發生重大突變的餘地已經很小。他當時擔憂的是，一旦中國出現大範圍傳播，「不能排除在中國病毒出現零星進化的現象」。
德國萊布尼茨傳染病和預防研究所（BIPS）所長、不來梅大學教授哈約・澤布（Hajo Zeeb）本月接受《德國之聲》採訪時指出，因此在中國疫情監控很重要——通過對感染病例至少是抽樣性質的病毒基因測序，及時發現可能出現的新的變異株，「這將是一項重要的任務」。
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
- 防疫政策急轉彎下誕生的「新十條」已經失敗，中國向「陰性清零」衝刺中
- 專家估中國取消清零病亡人數恐達200萬，官方染疫死亡數受質疑，青年京劇藝術家儲蘭蘭傳染疫猝死
- 北京市應對搶藥潮，加快海外採購接受多省馳援；珠海買藥推限量實名制，退燒藥拆盒零售
- 「核酸盛世」終落幕：「大白」們面臨失業，中國核檢行業發「防疫財」3年已暴利1.6兆
- 壓垮中國清零政策的最後一根稻草，跟當年蔣介石的「愛面子」有異曲同工之妙
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8