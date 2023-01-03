《超級學霸讀書法》：學習新知要當「夾心餅乾」，有輸入就要有輸出

文：廖恒

學好：學習新知要當「夾心餅乾」

王安安（化名）是來自河南農村的一個女生，她的爸媽都是小學畢業，但是她考上了北京大學。她說她最感謝的，就是在小時候媽媽讓她養成了好的學習習慣。她說，這個習慣，對於她考上北大，功不可沒。

農村人，一般而言早上都起得比較早。她上小學的時候，每天早上，媽媽都會要她把今天學校要上課的地方先自己看一下，然後再去上學，如果遇到有不懂的地方就標出來，上課的時候認真聽不懂的部分。

放學回家，媽媽會要王安安先把今天課堂上學過的知識複習一遍，然後開始做作業。因為有了複習，所以寫作業就會很快，而且題目也更容易做對。

從小學到高中期間，王安安一直按照這個步驟念書，後來成績也很好，考上北大。而且上了大學後，她也一直這樣念書。在高手如林的北大，她的成績也一直很前面，後來保送北大的研究所。

王安安為什麼那麼感激媽媽給她養成的讀書習慣呢？是因為王安安的媽媽教她做好學習新知識的「夾心餅乾」（學前、學中、學後）工作。下面，我就以非常典型的「課堂學習」，來講述這三個步驟分別要怎麼做。

一、課前要預習：成功關鍵是過猶不及

有這樣一句玩笑話：高一上數學課時，我彎腰撿了一下掉在地上的筆，從此以後，高中三年，我就再也跟不上老師講的課了。

雖然這是一句玩笑話，有點誇張，但這也說明有很多需要學習的新知識，雖然有老師教，但是學習的難度本身就很高。怎麼避免上課跟不上的「悲劇」，保證自己在正式上課時能學懂呢？

給你一個很好的方法，就是「課前預習」。

你可能會說：「我也會預習啊，可是為什麼我的成績還是不好呢？」很可能是因為，你預習的方法不對，你不明白預習的目的和原則是什麼。

預習的目的只有一個：就是為正式的學習做準備。讓我們在正式學習時，能學懂要學的新知識。學生課前預習的目的，就是為課堂聽講做準備，讓自己能在上課時聽懂老師講的內容，讓自己能學懂新的知識。

基於這個目的，下面我們就以學生的課前預習為例，來講預習的三個核心要點。

要點一：知識環環相扣，複習後預習效果更佳

預習，顧名思義，講的是預先學習新的知識。也就是說，學的知識是你自己沒有學過的。既然是沒有學過的，怎麼才能學懂呢？知識是環環相扣的，根據每個人理解新知識的認知邏輯，我們需要利用已經掌握的知識來學習、理解新的知識。這也是預習的本質。

你對舊知識掌握得越到位，你就越能充分理解新知識。因此，對於課前預習，選擇對的預習時間，預習效果會翻倍。一般情況下，最好在上課的前一天晚上預習，尤其是當天的複習或者作業完成後。因為，這時你剛剛複習完畢、做完題目，你學的知識還是「熱呼呼的」，這時你再趁勢預習，就能利用已經學過的知識進行思考，去理解下一個新的知識，也是對學過的知識加以應用，達到雙重的效果。

要點二：不要變成「超前學習」，標出疑難處即可

預習的目的只是為課堂聽講做準備，不是要求我們必須搞懂。如果你在預習時覺得很多地方不懂，要查找各種資料才能理解，那就不是預習了，而是超前學習。這樣做話，你會覺得預習太難、太累了，很可能堅持一段時間就放棄。

所以，預習一定不要變成「超前學習」，按照要點一的方法去預習，自己能理解多少就是多少，不要強迫自己必須搞懂所有東西。關鍵是，你要把不懂的地方，上課需要認真聽的地方標記出來，知道上課的時候，重點需聽什麼，這才是最重要的。

要點三：學霸超越你的關鍵——寒暑假整體預習

「不怕班裡有學霸，就怕學霸過暑假。」你有沒有發現，班上有些同學，和你期末考試成績差不多，但開學考試，一下子就比你強了很多。為什麼呢？

這是因為，很多學霸在寒暑假不僅會複習上一學期學過的東西，還會預習下一個學期要學習的新知識。

對於基礎差的同學，當你在寒暑假複習上個學期學過的知識後，如果你還有多餘的時間，最好是能找來下個學期的課本，提前預習下個學期要學的新知識。

對於學習成績不錯的同學，如果你想讓下個學期的成績再有明顯的進步，在寒暑假，你就可以花更多的時間，對下個學期的內容進行整體預習。相信我，這就是你成為學霸、超越學霸很好的一個方法。

最後，特別提醒一句，預習能讓你獲得一種心理上的優勢，這種優勢會轉化為信心，從而超越其他同學。

你想想，上課前，你已經對這節課要學的內容心裡有底了；新學期開學，你已經把這個學期要學的東西，都預習一遍，心中有數了。這時，你肯定會更有信心，上課的積極性、學習效率會更高，你還擔心你的成績爬不起來嗎？

二、課中有目的：記住學習目的，關注疑問點

你有沒有這樣的感覺？你覺得你們班那些成績好的同學，並沒有學得多努力，下課鈴一響，第一個衝出教室的，可能就是他們。你也從來沒有聽說過他們回家後挑燈夜戰；相反的，他們總是和你說，昨天放學後，又和誰去打球了，又去哪裡玩了。這些同學並沒有花多少時間在學習上，可是他們的成績為什麼很好呢？這是因為，他們非常善於把握上課時間。

你會說，我也把握上課時間，認真聽老師講每一個字，該做的筆記也都做了，可是為什麼下了課，還是不懂呢？

之前我們舉例說明課前預習，為聽課做好準備，關鍵就是標出「疑難處」，在上課的時候認真聽老師講。不管我們用什麼方式聽講，目的是一致的：就是搞懂課堂上老師教的東西。