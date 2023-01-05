《全球菁英都在讀MBA行銷經典》：漢斯羅斯林《真確》可應用於行銷的四個「直覺偏誤」案例
我們想讓你知道的是
前IBM行銷經理永井孝尚，嚴選全球MBA菁英必讀50部行銷經典。每本選書都為讀者畫重點總整理，平均一本選書內容在8頁之內濃縮整理完畢，佐以圖表方式呈現，再複雜的理論也能在3分鐘內完全吸收。
文：永井孝尚
第45書《真確》漢斯・羅斯林、奧拉・羅斯林、安娜・羅朗德 著
即使我們提醒自己要基於事實思考，也難免會犯下錯誤。
《真確》作者漢斯・羅斯林（Hans Rosling）在演講時詢問聽眾：「現今全球有20億個15歲以下的兒童，根據聯合國的估算，到了2100年全球會有多少個兒童？」
（A）40億人
（B）30億人
（C）20億人（後面會公布答案）
哪怕是丟給猴子隨便亂選，正確率也有33％，但此問題的全球平均正確率卻只有％。就連出席達沃斯世界經濟論壇的聰明人們，正確率也只有26％。其他問題的正確率也大同小異。再怎麼偉大的政治人物、經營者、經理人，也會試圖用錯誤的認知來解決問題。本書說明人類無法基於事實看清真相的根本原因，攻佔全球各地的暢銷書榜。
作者漢斯以醫師身分在非洲的醫療現場對抗傳染病時，發現先進國家的支援對策根本沒有掌握事實，讓他產生「這世上很多問題的發生，都是因為人類缺乏知識」的想法，因此開始推廣基於事實的世界觀（factfulness），並與兒子奧拉及媳婦安娜聯手，將推廣活動的成果整理成本書。
人類無法基於事實看世界的原因，並不是因為才疏學淺。而是人類的直覺惹的禍。我們的腦中還保有祖先在狩獵時代備的直覺。多虧了這些直覺，我們能夠迅速判斷並迴避危險。直覺在現代社會中也是必要的能力，但過度縱容直覺，將會無法看清世界的真實樣貌。
本書介紹人類的十大直覺偏誤及扭轉法。行銷人員同樣必須基於事實瞭解市場與顧客，但有很多人因理解錯誤而導致失敗。接下來將從十大直覺偏誤扭轉法中選出四個有助於行銷的方法，搭配行銷案例進行說明。
想一分為二的「二分化直覺偏誤」
「這世界上就只有好人跟壞人而已。」
就像這樣，人傾向把各種事物分成截然不同的兩類，這就是二分化直覺偏誤。
當我們在考慮目標客群時，二分化直覺偏誤也會顯現出來。例如：我們覺得「針對中低所得者的流行服飾」＝高所得者不會購買，但也有很多高所得者愛穿平價衣服。市場上形形色色的人都有，每個人都是獨立的個體。數字固然重要，但若只依照收入等平均值來歸類，將錯失顧客的多樣性。必須仔細觀察市場的真實狀態。
精釀啤酒大廠Yo-Ho Brewing為新啤酒「星期三的貓」刻劃出具體的顧客人物誌（persona）。「30歲前後的女性，有責任感，勤奮工作，單身或已婚，沒有小孩，住在東急東橫線或東京Metro日比谷線沿線，講究穿著打扮和隨身物品，回家後會透過小酌切換回最自然的自己，積蓄明天的動力。」
他們模擬出彷彿會在資生堂TSUBAKI洗髮精廣告登場、時髦獨立女性憧憬的管理階層女性形象，將產品概念設定為「TSUBAKI廣告類型的女性，下班後洗滌心靈的啤酒」。
實際詢問TSUBAKI廣告類型的女性喜歡在什麼時候喝酒後，她們的回答是「在一週的正中間稍微放鬆」，再加上她們喜歡的動物是「貓」，因此決定了「星期三的貓」的產品名稱。
這項新產品沒人會討厭，但也沒人會「超級喜歡」。就算有褒有貶，依然有2∼3成的「死忠粉絲」，這樣的產品才會受人喜愛。在上市數年後的今日，「星期三的貓」的業績依然持續攀升。
誤以為會呈直線增長的「直線型直覺偏誤」
二次大戰後數十年間，人們深信「日本的土地價格會永遠上漲」。
豈知，不久後土地價格暴跌，導致日本陷入長期經濟困境。
就像這樣，多數人都以為「趨勢會呈直線增長」，這就是所謂的直線型直覺偏誤。
最開頭提到的問題：「現今全球有20億個15歲以下的兒童，根據聯合國的估算，到了2100年全球會有多少個兒童？」此問題的答案是「C：20億人」。人們容易誤以為人口會爆炸性成長，實際上在近20年間，全球的兒童總數幾乎沒有變化。人口問題專家估算，世界人口會維持在100∼120億人之間。這是聯合國公布的事實，並不是什麼秘密。
在現實世界中，幾乎不會有直線增加的趨勢，無論任何趨勢都會在某處進入S型彎道，攀升到顛峰後開始下降。這在思考市場成長策略時也很重要。
我在IBM擔任行銷主管時，負責客服中心市場，近10年間皆維持年利率數10％的高成長。但自從某天開始，幾乎所有的銷售案件不是突然延期，就是遭到終止。因為大企業全面重新審視投資報酬率，導致市場停止成長。直到半年後，市場調查公司才發表「市場成長遲緩」的事實。
幸好我早其他公司一步察覺到市場變化，搶先制定及執行新行銷策略，才順利取得理想的成果。隨時仔細檢查現場狀況，及早發現變化，就能反手抓住機會。
以偏概全的「概括型直覺偏誤」
很多人會覺得「政治人物都愛說謊」、「千禧世代年輕人都是草莓族」，但事實上仍有很多誠實的政治人物，也有很多吃苦耐勞的年輕人。
儘管如此，人卻不會深入思考，將事物一概而論，以偏概全，這就是所謂的概括型直覺偏誤，也就是偏見。概括型直覺偏誤有助於提升思考的速度，但錯誤的概括會害人無法做出正確的判斷。
2000年，嬌聯（Unicharm）開始在印尼販售嬰兒尿布。一開始推出的高級尿布銷量還不錯，但市占率遲遲不見增長。嬌聯的售價是當地廠商的兩倍，過於昂貴，於是嬌聯決定推出中低所得者也負擔得起的低價尿布，但高品質與低價格互相矛盾。難道沒有解決的辦法嗎？
嬌聯的產品負責人親自走訪200個普通家庭，觀察印尼人使用尿布的方式，結果發現日本人的常識在這裡完全不管用。
當時印尼人的家中很少有能躺著換尿布的乾淨地板，家長們都讓孩子站著穿布尿布。於是嬌聯研發出只有基本功能的低價褲型紙尿褲。而且印尼人偏好個別包裝，不像日本人一樣習慣一次買一大包紙尿褲。若店裡有賣個別包裝的紙尿褲，媽媽就能先買1個，方便出門在外時使用。
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【跨域生態系系列專訪 】生物炭跨域應用品牌提升生態系，廢材循環重生的炭綠生活提案
我們想讓你知道的是
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。
生活在都市叢林裡，人與林木的關係，還可以多親密？在台中西區中興一巷裡的綠光計劃文創街區，有一場企圖改變人類生活的材料實驗，正在進行。
陽光照映在室內的炭作灰牆上，榻榻米的藺草香瀰漫在空氣中，由老屋改造的「綠光小炭屋」在2022年夏季開幕。
「在這五坪大空間中，蘊藏著近六百公斤的各式天然生物炭。」盛發生物科技創辦人陳偉誠表示，不論外面是日曬蒸溽、還是連日大雨，即使戶外濕度飆升至95%，小炭屋的濕度永遠保持在舒適宜人的50％到60％之間。
這是全台第一個由老屋改造的生物炭實驗場域，舉凡炭磚、炭盆栽、炭塗料、炭榻榻米……，甚至牆上的藝術品，都是由木炭與竹炭構築而成。1991年，政府宣布禁伐天然林，在台灣林業與周邊產業委靡30年後的今天，木炭之子陳偉誠集結台灣30家廠商與職人組成跨域生態系，提出零廢棄的林業生活解決方案，要讓台灣林木以循環經濟之姿，回到我們的生活當中。
台灣每年的廢棄果樹、校園樹木、行道樹、公園修枝而來的林業廢材，初估一年超過一千廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個萬公噸，多數私有林的廢料不是回收進焚化爐，就是私下焚燒，被當作廢棄物處理。
這當中的轉換關鍵，就是「生物炭」（Biochar），一種在台灣發展不過十餘年的新材料，指生質原料（落葉、木材、農廢等）經高溫熱裂解（Pyrolysis）後的固體產物，像是木炭、竹炭、稻殼炭等都是，其多孔性與高「比表面積」（指一個固體在單位質量內所擁有的總表面積）的特性，開啟橫跨民生清潔用品、綠建材、藝術等產業的「生物炭多重宇宙」。
製炭很復古，卻是循環經濟
掌握「生物炭」宇宙核心關鍵技術的盛發生物科技，更為人所知的是木酢液洗劑品牌「木酢達人」，創辦人陳偉誠的名字，出現在地方創生、林業與青創等各大領域，甚至是2022年十大傑出青年。他如何從隨林業沒落的木炭廠裡走出來，從一個人到一群人，在荒廢之境裡走出新的道路？
「在我們新竹木炭工廠，有一座橋，我們工廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個人在橋上看著夕陽，我的三個姊姊都嫁人了，木炭工廠剩我爸媽這對老夫妻跟我，有什麼未來？」2008年陳偉誠返鄉創業，面對看似沒有未來的產業，他說，沒有放棄是因為從父執輩一直在做的事當中，看到趨勢與理念。
回到炭的本質，就是一種經濟循環。「我父親跟我說，你看我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。」陳偉誠表示，父親的年代沒有所謂「循環經濟」，但一生在做的就是「從搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle，簡稱C2C）的事業。
木頭在燒製成木炭時，會產生有抑菌效果的「木酢液」，是循環經濟賜予的第一桶金，陳偉誠邀請三位大學同學共同創立「木酢達人」，與倍立德科技負責人暨實驗室主持人廖玲珍合作研發木酢液配方，再與江洋化工合作量產各式洗劑，去化湖口後山林木廢材。
「剛認識偉誠時，他是送木炭的，很辛苦。」廖玲珍表示，倍立德主要是研究材料應用的單位，因為木酢液而跟陳偉誠團隊展開合作，當時覺得這個產業需要有人衝在市場前面帶頭。
廖玲珍強調：「偉誠的團隊非常有衝勁，只要有機會都願意去嘗試，也漸漸讓大家認識了木酢液。」 透過網路行銷，「木酢達人」十多年來累積20萬鐵粉，成為後來在做生物炭市場應證的重要基礎。
走出第一階段的木酢液之路，「木酢達人」團隊對生物炭藍圖的起點，是一場2020年底與資策會顧問的燒腦會議。「我以為我的願景已經很大了，但他們說還不夠。」陳偉誠表示，團隊過去試著推動生物炭在台灣的應用，企圖學日本從農業切入，但礙於法規與產業特性，停滯多年。
知道這是好東西，一心想推動生物炭，卻發現自己用力用錯方向。「這很有趣。我發現如果把力氣放在一個沒有願景的發展上，那力氣是白花的。」陳偉誠說自己在會議上像打開了眼界，資策會顧問們認為生物炭有機會走進終端消費者的日常，打造一個人人都能參與的「零廢棄的林業生活解決方案」。
減碳綠建材，生物炭成建築裝潢夯品
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
要組建生態系，找到對的利基者共構，輔導團隊展開大量訪談，找到生物炭在不同產業的切入點。一找到需求，需要不同生物炭的相關數據，就是盛發團隊發揮研發力的時候，針對需求提供材料的測試報告，雙方根據材料的效能，探討以生物炭進行產品創新的可能性。
「盛發團隊是個很有動能的基石者，他的期限是一週，一個禮拜內一定會把事情做到一個程度。」負責輔導「生物炭跨域生態系」的策進會數位轉型研究院資深分析師潘啟銘表示，基石者與利基者們在計畫的第一年快速建立信任與默契，各領域的生物炭產品相繼問世，包括炭酢除臭分解垃圾袋、炭沐浴露、炭琉璃工藝品，及炭石膏板、炭磚、炭塗料等炭綠建材。
透過訪談，團隊意外發現生物炭的剛需，存在於建材與裝潢領域。「在淨零碳排的議題出現後，業者們正面臨綠建材創新研發的困境。」策進會數位轉型研究院分析師杜念庭表示，裝潢與建材業者對於不同生物炭的物理性、安全性，以及與異材質混搭後的吸濕、除臭、抗噪等功能表現相當關注。
看見產業界的好奇與需求，生態系在2021年年底，舉辦了「生物炭開發者大會」，現場湧入尋求新材料應用的各界人士，產官學研因為生物炭的可能性與減碳的使命而齊聚一堂。
建ReWood平台，跨域共創更多新品
打開了業界對生物炭的嘗試與好奇，如何將材質檢測與產品研發的能量保留下來，讓經驗能夠傳承，成果得以累積？於是，國內第一個跨域共創的生物炭商務平台ReWood應運而生，也展現了不同的樣貌與使命。
「ReWood是一個品牌，是由生態系夥伴跨域共構出的支持服務。」陳偉誠所詮釋的ReWood，可以搭配各種複合材料，與複合市場結合，轉變為下個新商品。
站穩微笑曲線的兩端，此時木酢達人多年累積的20萬鐵粉，成為生物炭新產品最好的驗證夥伴。「我們有能量可以把研發出來的新品，透過網路去曝光或銷售，驗證它適不適合量產，有沒有市場。」陳偉誠表示，這樣的能量對於生態系來說形成一個保護，「至少不會有夥伴是去貸款投入一個產品後，才發現市場不買單。」從研發到市場驗證都獲得支援與保護，也是生物炭跨域生態系能快速開花結果的原因。
而站在政策推動的角度，ReWood平台乘載著一個更長遠的業界使命⸺生物炭商情與開發成功案例共享。計畫協助生態系建立ReWood 平台，將生物炭的商業評估訪談內容、檢測測試、領域專家訊息內容，與國內外生物炭建材應用案例，都在平台上架，讓生態系大大小小的嘗試與努力，都能留下足跡，成為廠商或研究人員應用生物炭時的指南針或借鏡。
打造生物炭體驗場域，讓你直接感受
ReWood 除了以線上平台推動生態系前進，也在看得見的實體場域，讓更多人體驗生物炭的魅力。「我們一直在尋找生態保護與老屋改造當中的連結。」打造綠光計劃街區的范特喜微創文化創辦人鍾俊彥表示，生態系團隊成為當中的轉譯者，為老屋改造注入新技術與林木循環的新議題。
場景回到綠光計劃的小炭屋裡，敲歐創意的藝術家黃敬中運用竹炭與木炭創作的馬賽克作品《止於無窮》高掛在牆上；偉盛工作室的泥作師陳志偉運用倍立德實驗室研發的炭塗料油漆牆面；山門設計開發的炭磚，解決了造型及綠美化；木作師傅陳嘉進用校園疏伐的廢木做成木桌置於室中央，上面放著木酢達人開發的炭盆。
一個五坪大的小炭屋，匯集了十餘家生態系業者的看家本領，透過材料、工法與應用上的多元創新，呈現生物炭的各種可能性。「與其強力宣導大家愛用國產材，不如設計出一個空間讓你體驗。如果在老屋可以做到這樣，那這些材質一定也可以用在你的家裡。」范特喜微創文化的執行長潘冠呈表示，在小炭屋之後，范特喜與盛發生物科技正在洽談在東勢林業園區的合作，要把生物炭技術帶到更大的場域去驗證。
ReWood 的商品也正在打開國際市場的大門。透過經濟部中小企業處的中介，與資策會的市調與媒合，生物炭跨域生態系與馬來西亞寵物用品第一品牌Pet World公司合作，將ReWood 寵物清潔用品銷售至馬來西亞。
生態系如何走向國際，做為基石者，陳偉誠心中已有藍圖，第一階段把產品賣過去；第二階段為當地量身打造更多符合在地需求的產品；第三階段，將走向國際共構，以國外當地的林木，結合台灣生態系廠商的技術，推動在地的林木循環。
透過跨域共創，生態系正快速成長。共好與共利為構築生態系的重要基礎，團隊在創造新商業模式的過程中，選擇穩健踏出每一步。
【多元觀點】台灣生物炭跨域發展後發先至
資策會數轉院／數位服務創新中心／跨域創新組組長 ── 黃中原專訪
日本生物炭的產業發展，走得比台灣早，應用大多圍繞著農業議題。早期生物炭在台灣也嘗試往農業方向發展，然而台灣的農業規模相對較小，生物炭的發展效能相對受限。如今，在生物炭以生態系跨域合作發展之後，在居家生活與綠建材等領域頗有成績，更有利基點從精緻化或高質化的角度與國際合作，這一點不但能與日本在技術面互補，對外輸出也更具優勢。
本生態系屬於「解決方案型」生態系，從最前端的調源、燒製到功能檢測，是基石者盛發科技重要的技術解決方案的一部分。未來在與中菱建材、環球水泥等利基者合作發展綠建材，將面臨量產上的挑戰，屆時可能不是現階段實驗性的一、兩噸，而是數十噸到數百噸的產品。
以廢棄林木來說，這個生態系需要掌握台灣在哪裡有哪些木材，疏伐的時程與量有多少。量體收完之後，還需要掌握各種木材以400度、600度、800度不同溫度燒製的炭，它的功能性到哪裡，去發展後端的料材應用。因此，整個產業鏈的完備，未來除了需要建構全台灣的「剩餘林木資產地圖」外，還需要掌握不同地區的樹種在燒製上的數據調研。
在生物炭領域發展「跨域生態系」之後，盛發科技跟加工製造廠商過去偏向單純的供應商關係，如今彼此會針對產品規格，以及料源的篩選上，有更多的討論，例如什麼炭要燒到多少度，最後會得到什麼結果，適合使用在綠建材還是民生洗劑上面。盛發科技也很樂意共享研發資訊，跟上中下廠商去共構新的合作關係，帶動周邊業者一起投入研發，共享成果。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。