《穀倉效應2：未來思考》：我們需要人類學視野，才能在半隱半現的風險當中存活下來

文：吉蓮．邰蒂（Gillian Tett）

不用成為人類學家，也能掌握人心

那麼，我們該怎麼獲得人類學視野？本書列出了至少五個想法。

必須意識到我們全都是自身所處環境的造物，在生態上、社會上、文化上都是如此。 必須承認這世上沒有單一的「自然」文化框架，人類的存在就是一種多元故事。 應該尋找方法讓自己——反覆，就算只是短暫也好——沉浸在他人的想法和生活中，培養自己對他人的同理心。 必須用局外人的鏡頭觀看世界，以便看清自己。 必須主動傾聽社會沉默，考量哪些儀式與符號塑造了我們的常規，透過人類學概念（例如：習性、意義建構、閾限、偶然的資訊交流、汙染、互惠、交易）的鏡頭來思考自身做法。

如果有更多人採納人類學視野，可能會發生什麼情況？影響會非常重大。經濟學者可以在金錢和市場的範疇外採取廣角鏡頭，思考更多類型的交易，關注那些曾被標為「外部因素」（例如：環境）的議題。經濟業人士會看見自家學科的部落模式是如何促進狹隘視野。

（有些經濟學者設法那樣做⋯⋯我向他們致敬，但還是做得不夠。）

與此類似，如果企業高階主管採用人類學視野，就會更專注公司內部的社交互動，並且意識到社交互動、符號、儀式就算不是con panio，也都還是很重要。他們會發現，人資部門只雇用「在文化上很契合」的應徵者（也就是跟已在職的員工相似性高），這是不對的。他們還意識到，接納各種心態可創造動力。當管理者採用了人類學視野，就會更關注公司在這世上留下的社會足跡和環境足跡，思考公司做的事會造成什麼好或壞的後果。

金融領域也是如此。銀行和資產管理團體的高階人士要是採用人類學視野，就會看見內部的部落主義和薪資結構是怎麼加劇高風險行為（正如二○○八年的金融海嘯），「意義建構」又是如何影響他們跟市場的互動。

他們會意識到，自身所處的社會環境和專業環境助長了自己對「流動性」和「效率」的沉迷，而別人通常不會這樣。他們還會察覺，自身對抽象模式的依賴如何讓自己無視創新對現實世界造成的影響。

技術人員也是同樣情況。誠如本書所述，近十年來，有很多科技公司雇用人類學家來研究顧客，這件事值得稱許。不過，技術人員也需要把鏡頭轉回來研究自己，看看他們為何會陷入別人眼裡不道德的心理框架——不但崇敬效率、創新、達爾文式的競爭，還往往會借用運算的語彙和意象來討論人（例如：「社交圖」或「社交節點」）。

人類學視野也會迫使編碼員意識到運算程式如何把偏見嵌入系統裡頭，而AI可能會使其加劇。他們也會意識到數位科技是怎麼加重社會和經濟不平等（例如，人們無法平等獲取教育或基礎建設，快速的網際網路就是其一）。

換句話說，科技公司高階主管要是在過去採用人類學視野，現在也許就不會面臨科技抵制潮。若他們希望將來能對抗科技抵制潮，就亟需改採廣角的社會鏡頭。同理，如果政策制定者希望在資料隱私權和AI方面制定明智的規範，就務必要採取人類學視野。

醫生也能從人類學視野獲益。從全球大流行的疫情可得知，要對抗疾病，需要的不只是醫療科學而已。律師也可有所助益，畢竟合約總是帶有文化定見，這點始終受到人們忽視。

如果政治民意調查員懂得傾聽社會沉默，那麼他們的分析或許會變得更精準。我身處的產業——媒體界——也應該記取人類學的教訓。要做出最佳的新聞報導，記者要有空間、時間、訓練和誘因去提出以下問題：「在這些頭條中，我沒看到的東西是什麼？」、「有什麼事是沒人在談的？」、「我們迴避的這個專業術語，裡頭的內容到底是什麼？」、「誰的聲音，是我沒傾聽到的？」

記者往往心有餘而力不足，就連資源豐富時，要提出這類問題都不太容易。當資源不足以資助記者的好奇心，產業破碎又擁擠，記者要不斷爭相吸引讀者目光時，難度就加倍了。當政治兩極化、資訊客製化，「受眾」往往只關注那些可證實內心既有偏見的新聞，記者就更不可能這麼做了。川普二○一六年的推特帳號，顯示出一個嚴重問題的跡象，而不是起因。媒體必須意識到這點，並處理他人和自己的部落主義與社會沉默。

現今這件任務比以往更加重要，人類學視野可以有所幫助。

此時就要談到我提出的最後一點：如果政策制定者和政治人物採納人類學的教訓，就能做好更周全的準備，重建美好未來。人類學視野提醒人們，要以最廣闊的目光，去思考氣候變遷、不公不義、社會凝聚力、種族歧視、交易（包括以物易物）等面向。人類學視野鼓勵政策制定者去思考哪些儀式、符號、空間型態會塑造社會生活。透過人類學視野，官僚和政治人物得以檢視自身的偏見和文化模式何以綑綁住自己，導致不夠完善的政策。

人類學視野也促使人們開放胸襟，從其他地方學到教訓。人們會意識到擁抱多元不只是道德正確的事情，更是動力、創意、韌性的關鍵所在。人類學家湯瑪斯．海蘭．埃里克森表示：「用這種方式來比較社會，從中得到的、最重要的人類洞見，或許是體會到我們自己社會裡的一切原來可能截然不同。在人類採用的無數生活方式當中，我們的生活方式只是其中一種。」

在艱困時期，很容易就忘了自己有必要改用廣角鏡頭。在封城和疾病大流行下，我們不得不退回自己所屬的安全群體，向內省思。經濟衰退也是如此。不過，正是在這種時刻，我們更必須改採廣角鏡頭，就算違反直覺也要這麼做。

如何採用橫向視野或人類學視野？畢竟我們正值不斷變動的時期，有壞處也有好處。

就人類學的概念而言，世界意想不到地轉了好幾個彎，以至於我回首過去三十年的人生，感覺好像兜了一圈又回到原位。一九八○年代，我在劍橋大學攻讀人類學的時候，擔心文化、社會正義——或亞馬遜雨林狀態——的那些學生構成的社會部落，跟那些想成為會計、律師、企業家、金融人士、管理顧問的學生可說是截然不同。若是信奉英國前首相柴契爾（Margaret Thatcher）和美國前總統雷根（Ronald Reagan）的自由市場精神，往往不會採納馬林諾斯基、紀爾茲、芮克里夫－布朗提出的概念。