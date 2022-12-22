TikTok分享個資、監控等疑慮，5面向分析為何威脅美國國安
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雖然新的聯邦禁令預期不會對估計有1億3000萬名的TikTok美國用戶造成重大影響，但《路透社》諮詢的專家表示，這項措施可能會損害TikTok的形象，進而嚇跑有價值的廣告客戶。這項禁令包裹在為美國政府運作提供資金的一份龐大綜合開支法案，預計本週交付表決，再送交美國總統拜登簽署。
TikTok分享個資、監控等疑慮，5面向分析為何威脅美國國安
（中央社）美國有許多人認為北京字節跳動旗下的熱門影片分享應用程式（App）TikTok對美國國家安全構成威脅，《法新社》以分享個資、監控等5個面向分析為什麼有這些疑慮。
1. 資料分享
跟競爭對手Instagram、Snapchat、YouTube一樣，TikTok是靠數據生財，而年輕用戶在這個極易上癮App上分享個人點滴的意願似乎無邊無際。
TikTok的批評者擔憂，處理這些資訊的企業不僅是一間中國公司，公司還設在由共產黨統治的中國境內。
但另有專家認為，這樣的威脅被過分渲染。他們主張，無論是誰擁有這個平台，也無論TikTok總部設在哪裡，有心人士還是有辦法取得大量資料。
杜克大學（Duke University）桑福德學院公共政策學院（Sanford School of Public Policy）研究員薛曼（Justin Sherman）說：「如果我們談的是美國公民的資料，那就像是蠻荒的西部。」
「幾乎沒有任何管制措施。外國企業也好，美國公司也好，各大公司一天到晚都在蒐集大量資料。」
針對這方面顧慮，TikTok表示，公司已根據「德州計畫」（Project Texas）將美國用戶個資全面移到只設在美國的伺服器。
2. 監控
跟所有App一樣，TikTok也可能成為進入使用者整支手機的入口。
網路威脅聯盟（Cyber Threat Alliance）執行長丹尼爾（Michael Daniel）說：「手機只要有App，就有可能變成連到手機各個角落的橋梁。」
曾在美國國家安全會議（US National Security Council）擔任網路安全協調員的丹尼爾又說，這可能包括「在使用者沒有察覺的情況下，偷偷開啟手機麥克風或相機功能。」
以色列網安公司Cato Networks的安全策略高級總監馬渥（Etay Maor），則是以軟體「飛馬」（Pegasus）為例。這個由以色列公司NSO集團（NSO Group）開發的軟體，遭全球各國政府用來監控異議與反對派人士。
馬渥說：「TikTok或許就像是我們在自己設備上安裝、點擊的中國版飛馬……我認為這是美國政府擔憂的地方。」
3. 審查
網路安全專家提到的另一個潛在威脅是，中國政府有能力審查TikTok內容，為共產黨優先推動的政策護航。
丹尼爾說：「這種想法的出發點在於，中國政府最終可以指示中國以外地區的TikTok，不得呈現任何支持西藏或台灣的內容，藉此塑造資訊環境。」
TikTok堅稱從未為了滿足中國政府而干預內容，但鑒於中國審查極為普遍，分析人士警告，北京仰賴TikTok的風險依舊存在。
薛曼說：「若你去看看中國政府在境內審查資訊、打壓新聞等的方式，其他地方的TikTok發生相同的事，真的不是什麼天方夜譚。」
4. 錯誤資訊
另一個隱憂是中國政府可能把TikTok當作干擾美國社會的工具，重演俄羅斯於2016年美國總統大選前發動的網路行動。
全球見證（Global Witness）以及紐約大學（New York University）民主網路安全（Cybersecurity for Democracy）團隊發布的研究已經發現，上月美國期中選舉前幾週，TikTok未能過濾大量的選舉錯誤資訊。
研究人員發現，在進行實驗時，TikTok「在所有試驗平台中表現最差」。
對此，TikTok已推出與選舉內容有關的安全措施，並要求政府和政治人物的帳號需經過驗證。
5. 只有…中國嗎？
一些專家想知道，TikTok能做些什麼來消除它因來自中國而產生的各項疑慮，特別美國共和黨人即將於明年1月再度掌控聯邦眾議院。
不利於TikTok的主張絕大多數來自共和黨，這個保守派政黨對北京的立場向來比民主黨強硬。
共和黨人同時也在向民主黨人施壓，因為美國總統拜登（Joe Biden）政府正與TikTok進行磋商，讓TikTok可以在不脫離其中國母公司情況下繼續在美國營運。
美國新聞網站Politico報導，不過，由於在是否強迫TikTok的中國母公司自美國業務撤資上，拜登政府內部意見分歧，這起擬議中的妥協方案前景不禁令人感到懷疑。
TikTok若遭美政府裝置禁用，無損用戶但傷廣告收入
（中央社）美國國會預料將通過法律，禁止聯邦政府職員在政府裝置上使用中國短影音分享軟體TikTok。專家表示，即使這不會影響許多用戶，但恐怕會打擊TikTok的聲譽，並嚇跑廣告商。
美國國會議員20日上午將禁用TikTok的提案納入重要的政府開支法案，如同《路透社》先前率先報導。由於聯邦參議院14日已表決通過類似措施，因此這實際上確保了開支法案中的TikTok提案將在本週稍晚通過立法。
這是美方採取的最新行動來打擊這個流行的社群媒體平台。TikTok最近一連遭到美國數州頒布公家裝置禁用命令，長期也受到美國國家安全調查，人們擔心TikTok可能被中國政府利用來進行言論審查或監視美國人。
雖然新的聯邦禁令預期不會對估計有1億3000萬名的TikTok美國用戶造成重大影響，但《路透社》諮詢的專家表示，這項措施可能會損害TikTok的形象，進而嚇跑有價值的廣告客戶。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。